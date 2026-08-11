Roxana Mînzatu: Comisia Europeană va propune în toamnă un Pachet european pentru educație. Consultarea publică, deschisă până pe 8 septembrie

U.E.COMISIA EUROPEANA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© European Union, 2025/Source: EC - Audiovisual Service

Comisia Europeană va propune în toamna acestui an un Pachet european pentru educație, iar instituția a lansat o consultare publică pentru a identifica soluțiile necesare pentru îmbunătățirea sistemelor de educație din statele membre, a anunțat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu.

Consultarea se adresează profesorilor, elevilor, directorilor de școli și tuturor celor care lucrează în domeniul educației, Comisia Europeană dorind să afle ce funcționează și ce trebuie schimbat concret în școlile din Europa.

„Dar înainte de a pune soluțiile pe hârtie, vrem să îi ascultăm pe cei care văd în fiecare zi ce funcționează și ce nu: profesori, elevi, directori și oameni care lucrează în educație”, a transmis Roxana Mînzatu.

 

Potrivit vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene, consultarea publică este structurată în jurul a trei teme principale.

Prima vizează consolidarea competențelor de bază ale elevilor, precum citirea, matematica și științele, dar și dezvoltarea competențelor digitale și civice.

A doua temă se referă la atractivitatea profesiei de profesor, prin îmbunătățirea condițiilor de muncă și crearea unor perspective reale de dezvoltare a carierei.

Cea de-a treia temă privește pregătirea școlilor pentru educația digitală și pentru transformările generate de utilizarea tot mai extinsă a inteligenței artificiale.

Consultarea publică este deschisă până la 8 septembrie. Comisia Europeană va folosi opiniile primite în procesul de pregătire a Pachetului european pentru educație, care urmează să fie prezentat în toamnă.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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