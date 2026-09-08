Roxana Mînzatu, după rezultatele PISA: Prin viitorul pachet pentru educație, Comisia Europeană va sprijini tinerii din statele membre

Rezultatele evaluării internaționale PISA 2025 arată că prea mulți tineri europeni întâmpină dificultăți în dobândirea competențelor de bază la lectură, matematică și științe, a subliniat Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, care a reafirmat că Bruxelles-ul va prezenta în noiembrie un Pachet pentru Educație destinat sprijinirii statelor membre.

„Și nu sunt rezultate care să ne mulțumească. Prea mulți tineri europeni au dificultăți la competențe de bază precum cititul, matematica sau științele. Este un semnal pe care trebuie să îl luăm foarte în serios”, a transmis Mînzatu, vicepreședintă a CE responsabilă pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Într-o postare pe Facebook, oficialul european a subliniat că îmbunătățirea situației nu poate fi realizată printr-o singură soluție și nici exclusiv la nivelul Uniunii Europene, educația fiind în principal responsabilitatea statelor membre.

„Nu există o soluție simplă și nici una care să vină doar de la Bruxelles. Educația este în primul rând responsabilitatea statelor membre, iar noi lucrăm împreună cu ele pentru a schimba această direcție”, a afirmat Roxana Mînzatu.

Ea a anunțat că, prin viitorul Pachet pentru Educație, care urmează să fie lansat în noiembrie 2026, Comisia Europeană intenționează să ofere sprijin concret pentru ca fiecare tânăr să aibă posibilitatea de a dobândi competențele necesare în viața de adult.

„Prin viitorul Pachet pentru Educație, pe care îl vom lansa în luna noiembrie anul acesta, vrem să venim cu sprijin concret, astfel încât fiecare tânăr să aibă șansa de a dobândi competențele de care are nevoie mai târziu în viață”, a punctat Mînzatu.

Rezultatele publicate marți au fost măsurate în anul 2025. Aproximativ 760.000 de elevi de 15 ani din întreaga lume, în principal tineri născuți în 2009, au participat la evaluarea PISA, care măsoară competențele la lectură, matematică și științe. Testarea PISA este organizată o dată la patru ani.

Elevii din România au obținut rezultate sub media OCDE la matematică, lectură și științe, potrivit studiului global PISA, cu un prag de peste 50% al analfabetismului funcțional la matematică și un procent aproape de 50% al analfabetismului funcțional când vine vorba de lectură.