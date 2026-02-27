Roxana Mînzatu: Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus

Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a declarat joi seara că România are potențialul de a deveni un exemplu de bună practică în implementarea proiectelor finanțate prin Fondul Social European Plus (FSE+), pentru care țara noastră beneficiază de o alocare de 7,2 miliarde de euro.

„În cadrul reuniunii cu premierul Ilie Bolojan, am discutat despre accelerarea ritmului de implementare a proiectelor europene, precum și despre politicile sociale”, a transmis Mînzatu, referindu-se la întrevederea de la Bruxelles cu Ilie Bolojan.

„Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în ceea ce privește implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus, pentru care există o alocare de 7,2 miliarde de euro”, a subliniat vicepreședinta Comisiei.

Printre proiectele evidențiate s-a numărat SCI 2000 – Servicii Comunitare Integrate în 2000 de comunități rurale, pe care Mînzatu l-a descris drept un posibil model la nivel european. De asemenea, aceasta a menționat proiectul SMART PES derulat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, care vizează identificarea și integrarea pe piața muncii a unui număr estimat la 275.000 de beneficiari.

Un alt subiect discutat a fost posibilitatea suplimentării bugetelor proiectelor Erasmus cu finanțări din FSE+, pentru a facilita accesul tinerilor din comunități vulnerabile la programe educaționale și de mobilitate.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a reiterat că absorbția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă o prioritate pentru Guvern, obiectivul fiind accelerarea implementării proiectelor și deblocarea sumelor alocate României. Potrivit Executivului, principalele provocări rămân îndeplinirea jaloanelor asumate și creșterea ritmului de execuție.

În marja deplasării la Bruxelles, premierul a avut o întrevedere și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta stadiul implementării PNRR și prioritățile Guvernului României în perspectiva viitorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene, după 2028. Șeful Guvernului s-a întâlnit, de asemenea, cu comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, pentru a face un bilanț al situației fiscale a României și al implementării PNRR.

Vizita a avut loc după decizia Curții Constituționale a României de a declara constituțională legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, un jalon-cheie inclus în cererea de plată nr. 3 din PNRR. La începutul lunii februarie, premierul avertizase că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din fondurile alocate României prin PNRR.

Totodată, prim-ministrul a precizat că săptămâna viitoare Executivul își propune finalizarea discuțiilor privind bugetul național, în contextul dezbaterilor mai ample privind viitorul cadru bugetar.