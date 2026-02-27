COMISIA EUROPEANA
Roxana Mînzatu: Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus
Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a declarat joi seara că România are potențialul de a deveni un exemplu de bună practică în implementarea proiectelor finanțate prin Fondul Social European Plus (FSE+), pentru care țara noastră beneficiază de o alocare de 7,2 miliarde de euro.
„În cadrul reuniunii cu premierul Ilie Bolojan, am discutat despre accelerarea ritmului de implementare a proiectelor europene, precum și despre politicile sociale”, a transmis Mînzatu, referindu-se la întrevederea de la Bruxelles cu Ilie Bolojan.
„Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în ceea ce privește implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus, pentru care există o alocare de 7,2 miliarde de euro”, a subliniat vicepreședinta Comisiei.
Printre proiectele evidențiate s-a numărat SCI 2000 – Servicii Comunitare Integrate în 2000 de comunități rurale, pe care Mînzatu l-a descris drept un posibil model la nivel european. De asemenea, aceasta a menționat proiectul SMART PES derulat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, care vizează identificarea și integrarea pe piața muncii a unui număr estimat la 275.000 de beneficiari.
Un alt subiect discutat a fost posibilitatea suplimentării bugetelor proiectelor Erasmus cu finanțări din FSE+, pentru a facilita accesul tinerilor din comunități vulnerabile la programe educaționale și de mobilitate.
La rândul său, premierul Ilie Bolojan a reiterat că absorbția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă o prioritate pentru Guvern, obiectivul fiind accelerarea implementării proiectelor și deblocarea sumelor alocate României. Potrivit Executivului, principalele provocări rămân îndeplinirea jaloanelor asumate și creșterea ritmului de execuție.
În marja deplasării la Bruxelles, premierul a avut o întrevedere și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta stadiul implementării PNRR și prioritățile Guvernului României în perspectiva viitorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene, după 2028. Șeful Guvernului s-a întâlnit, de asemenea, cu comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, pentru a face un bilanț al situației fiscale a României și al implementării PNRR.
Vizita a avut loc după decizia Curții Constituționale a României de a declara constituțională legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, un jalon-cheie inclus în cererea de plată nr. 3 din PNRR. La începutul lunii februarie, premierul avertizase că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din fondurile alocate României prin PNRR.
Totodată, prim-ministrul a precizat că săptămâna viitoare Executivul își propune finalizarea discuțiilor privind bugetul național, în contextul dezbaterilor mai ample privind viitorul cadru bugetar.
COMISIA EUROPEANA
Ursula von der Leyen salută “fermitatea” României în abordarea deficitului bugetar și contribuția la securitatea în Marea Neagră: “De aceea vom intensifica sprijinul UE pentru România”
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a transmis joi, în cadrul întrevederii sale cu premierul Ilie Bolojan, un mesaj de apreciere pentru rolul României în regiunea Mării Negre, solidaritatea față de Republica Moldova și Ucraina și eforturile de consolidare fiscală.
Aceasta a subliniat contribuția României la securitatea regională, afirmând că „suntem recunoscători României pentru contribuția la menținerea securității în regiunea Mării Negre”.
„Solidaritatea dumneavoastră față de Moldova și Ucraina este remarcabilă”, a indicat șefa executivului european.
În acest context, Ursula von der Leyen a anunțat intensificarea sprijinului european pentru statele din flancul estic al Uniunii. „De aceea ne vom intensifica sprijinul pentru dumneavoastră și pentru celelalte comunități din est”, a declarat aceasta.
Președinta Comisiei a evidențiat totodată eforturile Guvernului român în plan economic și bugetar.
„România este fermă în abordarea deficitului bugetar excesiv prin reforme dificile și în avansarea implementării Next Generation EU”, a arătat Ursula von der Leyen, referindu-se la măsurile de reducere a deficitului și la implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență finanțat prin mecanismul european de redresare.
Good meeting with Prime Minister @Bolojan.
We’re grateful to Romania for keeping the Black Sea region safe.
And your solidarity with Moldova and Ukraine is remarkable.
That’s why we’ll ramp up our support to you and our other Eastern communities.
Romania is steadfast in… pic.twitter.com/v3bOatQ5TY
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2026
Premierul Ilie Bolojan a discutat joi, la Bruxelles, cu președinta Ursula von der Leyen despre stadiul implementării PNRR, cererile de plată 3 și 4 și reformele asumate de România, inclusiv cele privind pensiile magistraților și decarbonizarea, dar și despre consolidarea industriei de apărare și sprijinul destinat statelor de pe flancul estic, a transmis și Guvernul de la București într-un comunicat.
Potrivit Palatului Victoria, șefa Comisiei Europene a apreciat progresele făcute de Guvern, menținerea traiectoriei de reducere a deficitului și implicarea României în programele SAFE și EastInvest, dedicate dezvoltării și rezilienței economice și de securitate a regiunii.
După întrevedere, Șeful Guvernului și șefa Comisiei Europene au participat la Conferința la nivel înalt privind regiunile estice ale Uniunii Europene, un eveniment dedicat lansării programului european East Invest.
Ilie Bolojan a susținut un discurs după ce președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a deschis evenimentul concretizat prin semnarea declarației de intenție pentru lansarea mecanismului East Invest, prin care România se alătură acestei platforme de finanțare care vizează investiții de cel puțin 28 miliarde euro pentru regiunile de frontieră estică ale UE.
Potrivit premierului, războiul de la graniță și acțiunile hibride au scos la iveală vulnerabilități nu doar în planul securității, ci și în cel al dezvoltării economice. „Instrumentele și politicile europene, de la SAFE la politica de coeziune sau la viitorul fond de competitivitate, trebuie să contribuie la transformarea frontierei estice într-un spațiu mai sigur, mai puternic și mai prosper. Dacă această frontieră este sigură, întreaga Europă este mai sigură”, a afirmat Bolojan.
La Bruxelles, premierul Ilie Bolojan s-a mai întâlnit și cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, și cu comisarul european pentru economie și productivitate Valdis Dombrovskis.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană va analiza solicitările României privind plățile din PNRR, au convenit von der Leyen și Bolojan. Șefa Comisiei salută traiectoria de reducere a deficitului a guvernului de la București
Premierul Ilie Bolojan a discutat joi, la Bruxelles, cu președinta Ursula von der Leyen despre stadiul implementării PNRR, cererile de plată 3 și 4 și reformele asumate de România, inclusiv cele privind pensiile magistraților și decarbonizarea, dar și despre consolidarea industriei de apărare și sprijinul destinat statelor de pe flancul estic. Potrivit unui comunicat al Guvernului, șefa Comisiei Europene a apreciat progresele făcute de Guvern, menținerea traiectoriei de reducere a deficitului și implicarea României în programele SAFE și EastInvest, dedicate dezvoltării și rezilienței economice și de securitate a regiunii.
Palatul Victoria arată că prim-ministrul a prezentat stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, cu accent asupra îndeplinirii jaloanelor referitoare la reforma pensiilor magistraților și la procesul de decarbonizare.
Cei doi oficiali au convenit că la nivelul Comisiei Europene vor fi analizate solicitările României, în vederea adoptării deciziei finale privind cererile de plată 3 și 4, urmând să transmită un răspuns, în prima parte a lunii martie.
PM @Bolojan: Very good meeting with President @vonderleyen to discuss the Romanian Government’s progress on budget, reforms, and investments.
We are committed to efficiently using EU funds to support the relaunch of economic growth. pic.twitter.com/eI99idmTRd
— Guvernul României (@GuvernulRo) February 26, 2026
De altfel, vizita la Bruxelles are loc după decizia Curții Constituționale a României prin care legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților a fost declarată constituțională. Decizia Curții a venit după ce, la începutul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare CCR în care avertiza că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 milioane de euro din fondurile alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
La întâlnirea cu premierul Bolojan, președinta Comisiei Europene a apreciat reformele adoptate de Guvern și faptul că România se menține pe traiectoria asumată privind reducerea deficitului bugetar.
În cadrul întrevederii, prim-ministrul României a punctat progresele în implementarea programului SAFE și a apreciat instrumentele financiare pe care Comisia Europeană le dezvoltă și le pune la dispoziția statelor membre pentru dezvoltarea propriilor industrii de apărare.
În acest context, premierul Bolojan a salutat inițiativele legate de dezvoltarea și reziliența economică pentru statele membre de pe flancul estic.
La rândul său, președinta Ursula von der Leyen a apreciat pașii importanți făcuți de România în implementarea programului SAFE, precum și interesul față de instrumentele financiare inițiate de Comisie și puse la dispoziția statelor membre pentru dezvoltarea propriilor industrii de apărare. Totodată, președinta Comisiei Europene a apreciat eforturile României în promovarea proiectelor EastInvest, o inițiativă menită să faciliteze accesul la sprijin sub formă de împrumuturi pentru statele membre ale Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, cu Belarus și cu Ucraina.
Citiți și România va produce medicamente critice, vaccinuri și antibiotice inovatoare la Iași, afirmă Ursula von der Leyen cu ocazia lansării la Bruxelles a mecanismului EastInvest
După întrevedere, Ursula von der Leyen și Ilie Bolojan au participat la evenimentul la nivel înalt de lansare a Comunicării privind regiunile de frontieră estice, alături de prim-miniștrii Letoniei, Estoniei și Lituaniei și de președinta Băncii Europene de Investiții.
Evenimentul s-a încheiat cu semnarea Declarației de intenție privind înființarea Facilității EastInvest, ca semnal de angajament comun pentru transpunerea priorităților strategice în sprijin concret pentru investițiile din regiunile de frontieră estice, printr-o cooperare strânsă între UE, actorii financiari internaționali și naționali.
România intră astfel în mecanismul european EastInvest, o platformă de finanțare vizând investiții de cel puțin 28 miliarde euro pentru regiunile de frontieră estică ale UE.
EastInvest reunește Grupul BEI, instituții financiare internaționale, precum și bănci naționale și regionale de promovare din statele membre vizate.
Participarea României la platforma EastInvest se va face prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare.
COMISIA EUROPEANA
România va produce medicamente critice, vaccinuri și antibiotice inovatoare la Iași, afirmă Ursula von der Leyen cu ocazia lansării la Bruxelles a mecanismului EastInvest
România va produce medicamente critice într-un nou centru de cercetare care va fi construit la Iași, a subliniat joi, la Bruxelles, președinta Comisiei Europene, în cadrul discursului susținut la lansarea Comunicării privind regiunile de graniță estice și a mecanismului de finanțare EastInvest.
În discursul său, von der Leyen a evidențiat rolul României în consolidarea securității și dezvoltării regiunilor de la frontiera estică a Uniunii Europene, subliniind atât creșterea investițiilor în apărare, cât și un nou proiect strategic în domeniul sănătății, la Iași.
În acest context, România a fost nominalizată explicit drept unul dintre statele care „dau un exemplu remarcabil” prin creșterea investițiilor în apărare și în mobilitate militară, alături de Estonia, Letonia și Lituania. Potrivit președintei Comisiei, aceste măsuri nu doar că sporesc securitatea, ci contribuie și la creșterea competitivității, la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea infrastructurii.
Referindu-se direct la România, președinta Comisiei a anunțat că țara noastră va produce medicamente critice într-un nou centru de cercetare care va fi construit la Iași.
„România va produce medicamente critice la un nou Centru de Cercetare din Iași. Această unitate de înaltă tehnologie va fabrica vaccinuri și antibiotice inovatoare”, a afirmat ea, în cadrul evenimentului la care a participat și premierul Ilie Bolojan, cu care anterior von der Leyen a avut o întrevedere bilaterală.
Centrul de cercetare-dezvoltare la care s-a referit șefa Comisiei Europene este INOVA a+, care va beneficia de investiții de 75 de milioane de euro prin programul STEP.
Compania Antibiotice S.A. a semnat în noiembrie anul trecut, împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), contractul de finanțare în valoare de 75 milioane euro pentru implementarea proiectului „Centru cercetare-dezvoltare INOVA a+ și producție medicamente critice”, finanțat prin Programul Sănătate – Prioritatea 9 (STEP).
Proiectul a fost prezentat de Ursula von der Leyen drept un exemplu concret al modului în care investițiile europene pot transforma provocările de securitate în oportunități de dezvoltare economică și industrială. Noul centru de la Iași ar urma să consolideze autonomia strategică a Uniunii Europene în domeniul producției de medicamente esențiale, într-un context în care lanțurile de aprovizionare au fost afectate de crize succesive, de la pandemie la războiul Rusiei în Ucraina.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Antonio Costa salută ratificarea acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay: „Împreună, creăm cea mai mare zonă de liber schimb din lume”
Roxana Mînzatu: Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus
Nu credeți minciunile lui Putin, subliniază Marea Britanie și Suedia: Presiunea economică funcționează
Parlamentul german extinde puterile armatei pentru interceptarea și doborârea dronelor, pe fondul războiului din Ucraina
ICI București a participat la evenimentul de deschidere a AI:AT Coworking Hub pentru a discuta despre dezvoltarea capabilităților AI, accesul la infrastructura EuroHPC și implementarea aplicațiilor de AI
Laurian Lungu, cofondatorul think tank-ului CPAG, a prezentat în Comisia ITRE din PE trei priorități pentru o economie UE competitivă: consolidarea capacității de apărare, a pieței unice și abordarea prețurilor la energie
Nazare: România țintește un deficit de 6,25% din PIB în 2026 și un nivel ridicat de investiții prin fonduri europene
JD Vance spune că „nu există nicio șansă” ca un atac împotriva Iranului să declanșeze un război prelungit: „Cred că toți preferăm opțiunea diplomatică”
Vicepreședintele CNA: Spațiul informațional, noul front de confruntare în Europa de Est. Scopul? Erodarea încrederii în regulile jocului democratic
Iulian Chifu: Patru teme de reflecție pentru momentul de liniște electorală al Republicii Moldova
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Laurian Lungu, cofondatorul think tank-ului CPAG, a prezentat în Comisia ITRE din PE trei priorități pentru o economie UE competitivă: consolidarea capacității de apărare, a pieței unice și abordarea prețurilor la energie
Roberta Metsola face trimitere la „arta posibilului” pentru a sublinia nevoia unei resetări pragmatice a relațiilor dintre UE și Marea Britanie: Într-o lume care pare în flăcări, este mai înțelept să navigăm în formație
Ilie Bolojan a discutat cu Roxana Mînzatu despre accelerarea PNRR și atragerea de fonduri suplimentare prin Fondul Social European Plus
PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Trending
-
SĂNĂTATE7 days ago
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
-
ROMÂNIA1 week ago
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
-
SĂNĂTATE7 days ago
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
-
SĂNĂTATE1 week ago
România, epicentrul rujeolei în UE, pe fondul unui declin istoric al vaccinării ROR. FRPV: ”Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă”
-
INTERNAȚIONAL1 week ago
Trump l-a numit pe Nicușor Dan “prim-ministru” în discursul de la Consiliul Păcii: “Românii sunt fantastici și serioși. Vin și muncesc și ne ajută în SUA”