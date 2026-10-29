Roxana Mînzatu, într-un interviu pentru The Washington Post: Efectele AI asupra oamenilor și societății trebuie să primească aceeași atenție precum riscurile de securitate

Efectele inteligenței artificiale asupra oamenilor și societății trebuie să primească aceeași atenție precum riscurile de securitate, a subliniat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, într-un interviu pentru prestigioasa publicație americană The Washington Post.

”Convingerea mea este că schimbarea tehnologică trebuie să lucreze pentru oameni, nu invers. Iar noi, cu toții, trebuie să fim pregătiți pentru schimbările care urmează”, a evidențiat Mînzatu în dialogul cu jurnalista Yun-Hee Kim.

Aceasta a scos în evidență eforturile pe care Uniunea Europeană a început deja să le întreprindă, amintind de mobilizarea mai multor resurse:

2 miliarde de euro pentru dezvoltarea competențelor digitale prin Fondul Social European Plus.

23 de miliarde de euro pentru competențe digitale și educație prin Mecanismul de redresare și reziliență.

1,3 miliarde de euro pentru tehnologii AI, infrastructură și competențe digitale prin programul Europa digitală.

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, responsabil pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, a amintit și de instrumentele deja lansate sau în curs de dezvoltare.

„Un exemplu este Uniunea competențelor, care îi va ajuta pe oameni să treacă prin această tranziție. Investim în programe de formare, inclusiv în învățarea pe tot parcursul vieții, și dezvoltăm inițiative precum Academiile de competențe în domeniul AI, o platformă de formare finanțată de UE care reunește întreprinderi, universități și furnizori de formare”, a mai spus oficialul european.

Aceasta a recunoscut că „nu este încă clar care sunt sectoarele cele mai expuse riscurilor.”

Chiar dacă datele „nu sunt concludente, locurile de muncă administrative, de birou sau posturile pentru cei aflați la început de carieră par mai vulnerabile”, a continuat oficialul european.

„Totuși, faptul că AI ar putea prelua o parte dintre sarcinile de lucru, atât în cazul posturilor de început de carieră, cât și al celor care presupun mai multă experiență, nu înseamnă că locurile de muncă vor dispărea complet. Este posibil doar să se schimbe fișa postului și să se diversifice sarcinile. Poate că, în viitor, competențele de utilizare a diferitelor modele de AI vor deveni unul dintre criteriile pe care va trebui să le avem în vedere atunci când angajăm pe cineva”, a mai spus Roxana Mînzatu.