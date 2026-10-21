Roxana Mînzatu: Învățământul profesional și tehnic va fi prima opțiune pentru mulți tineri europeni care aspiră la o carieră profesională motivantă și respectată

Învățământul profesional și tehnic va fi prima opțiune pentru mulți tineri europeni care aspiră la o carieră profesională motivantă și respectată, a anunțat marți vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.

„De la dezbateri privind învățământul profesional și tehnic în plenul Parlamentului European, până la discuțiile directe cu europarlamentarii, Pachetul European în domeniul educației și competențelor a fost în prim plan astăzi”, a scris Mînzatu, pe Facebook.

De asemenea, aceasta a avertizat că Europa nu va putea merge înainte și nici nu va putea fi puternică economic dacă tot mai mulți copii rămân în urmă la școală, subliniind că cele mai recente rezultate PISA sunt îngrijorătoare pentru România, dar și pentru întreaga Uniune Europeană.

„În Europa, 33,9% dintre elevii de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, 31,3% la citire și 25,9% la științe. La matematică, procentul elevilor europeni care nu ating nivelul minim este dublu față de elevii din Japonia sau Singapore”, a adăugat Roxana Mînzatu.

Potrivit vicepreședintei Comisiei Europene, aceste date de azi arată dificultățile cu care tinerii europeni se vor confrunta mâine: „le va fi mai greu să își continue studiile, să învețe o meserie și să obțină un loc de muncă bun”.

„Statele membre şi-au propus, împreună, ca până în 2030 aceste procente să scadă sub 15%”, a adăugat Mînzatu.

Ea a amintit că Pachetul European pentru Educație și Competențe va fi lansat peste două săptămâni, în vederea atingerii obiectivelor europene și a sprijinirii cât mai eficiente a statelor membre.

„Vorbim despre o serie de măsuri care este în sprijinul statelor membre UE într-un moment critic pentru educație”, a punctat Roxana Mînzatu.

Aceste măsuri vor viza: