Roxana Mînzatu, la inaugurarea noului sediu al EU-OSHA: „Competitivitatea Europei începe și cu siguranța oamenilor la locul de muncă”

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a participat joi la inaugurarea noului sediu al European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), situat în orașul Bilbao. Cu această ocazie, ea a subliniat că „noua casă” marchează începutul unui nou capitol pentru Agenție, care își continuă aceeași misiune esențială: protejarea lucrătorilor din întreaga Uniune Europeană.

„Competitivitatea Europei începe și cu siguranța oamenilor la locul de muncă. EU-OSHA are un rol esențial în anticiparea riscurilor și în transformarea schimbărilor din lumea muncii în oportunități pentru toți, iar datele furnizate de echipa EU-OSHA sunt fundamentale pentru politicile Comisiei Europene”, a scris Roxana Mînzatu, pe Facebook.

Mînzatu a subliniat că, numai în 2025, prin platforma OiRA – Online interactive Risk Assessment, instrumentul digital gratuit al EU-OSHA, au fost realizate peste 114.000 de noi evaluări de risc la locurile de muncă din Europa.

Ea a precizat totodată că platforma este deja utilizată de peste 350.000 de persoane din Uniunea Europeană și reprezintă un sprijin important, în special pentru IMM-uri, microîntreprinderi și sectoarele cu resurse limitate pentru securitatea și sănătatea în muncă.

„Inteligența artificială schimbă rapid felul în care muncim, deci securitatea și sănătatea în muncă trebuie să evolueze la fel de repede. Astăzi, în doar 35% dintre companiile din Uniune se discută impactul noilor tehnologii asupra securității și sănătății angajaților”, a adăugat aceasta.

Vicepreședinta executivă a subliniat că acest procent reprezintă un progres față de cele 24% înregistrate în 2019, dar și un semnal clar că siguranța oamenilor trebuie integrată în deciziile privind utilizarea inteligenței artificiale încă din faza de proiectare și implementare, și nu analizată abia după introducerea tehnologiei la locul de muncă.

„Prevenirea riscurilor, protejarea oamenilor și promovarea unor condiții de muncă de calitate sunt factori esențiali pentru productivitate, inovare și competitivitatea Europei. Așadar, pentru viitorul Europei”, a conchis Roxana Mînzatu.