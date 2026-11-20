Comisia Europeană și opt state membre lansează vineri Consorțiul european pentru infrastructură digitală în educație (EDU-EDIC), destinat dezvoltării unor infrastructuri și servicii digitale comune, sigure și interoperabile. Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a subliniat că inițiativa va sprijini pregătirea educației pentru era inteligenței artificiale, prin cooperare în domenii precum infrastructura cloud, schimbul securizat de date și tehnologiile educaționale.

Consorțiul reunește Belgia, Croația, Finlanda, Franța, Grecia, Slovenia, Spania și Olanda, care va găzdui EDU-EDIC, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

„Recent, am lansat oficial pachetul privind educația și competențele și am anunțat înființarea consorțiului EDU-EDIC. Astăzi, ne reafirmăm angajamentul de a consolida educația pentru viitorul Europei. Prioritatea noastră este să ne asigurăm că educația este pregătită pentru era inteligenței artificiale”, a declarat Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

„Vom colabora cu statele membre pentru a reuni expertiza în domenii strategice precum infrastructura cloud, inteligența artificială pentru educație, schimbul securizat de date între instituțiile de învățământ și sectorul european al tehnologiilor educaționale”, a adăugat aceasta.

Prin punerea în comun a resurselor, inițiativa urmărește să ofere școlilor, profesorilor și elevilor acces la instrumente digitale de calitate și să consolideze reziliența tehnologică a Europei.

Consorțiul va contribui și la reducerea decalajelor digitale din educație, sprijinind soluții care pot fi utilizate în sisteme naționale diferite, indiferent de resursele sau capacitatea tehnologică de care acestea dispun. Interoperabilitatea presupune că infrastructurile și serviciile dezvoltate pot funcționa împreună și pot permite schimbul de date în condiții de siguranță.

Vicepreședinta executivă a Comisiei pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, a evidențiat importanța controlului european asupra soluțiilor digitale utilizate în educație.

„Educația ne modelează viitorul, iar Europa trebuie să se poată baza pe soluții digitale de încredere, sigure și interoperabile, care reflectă valorile și principiile europene. Colaborând cu statele membre, putem construi o infrastructură europeană de educație digitală rezilientă, care să sprijine cursanții, cadrele didactice și școlile din întreaga Uniune”, a declarat Henna Virkkunen.

Lansarea este salutată de cele două vicepreședinte executive și de Judith Tielen, ministra pentru învățământ primar și secundar din Olanda. Comisia prezintă inițiativa drept un pas în consolidarea suveranității tehnologice europene într-un sector strategic.