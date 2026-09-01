Roxana Mînzatu: Trebuie să facem din cariera didactică o profesie pe care oamenii să își dorească să o aleagă. Cum va spijini Comisia Europeană profesorii

Comisia Europeană a publicat un nou raport care oferă o imagine de ansamblu asupra evoluțiilor recente ale cheltuielilor pentru educație în Europa, actualizat cu cele mai recente date disponibile, aferente anului 2024.

„Profesorii sunt coloana vertebrală a sistemelor de educație din Europa, iar investițiile în educație înseamnă investiții în ei. Acest raport arată clar că atragerea și păstrarea profesorilor în sistem nu țin doar de salarii. Este vorba și despre condițiile de muncă, bunăstare, recunoaștere profesională și oportunități de dezvoltare pe parcursul întregii cariere. Într-un moment în care multe sisteme de educație se confruntă cu un deficit de profesori, trebuie să facem din cariera didactică o profesie pe care oamenii să își dorească să o aleagă, în care să dorească să rămână și în care să se simtă apreciați. Viitoarea noastră Agendă a UE pentru profesori și formatori, în cadrul Uniunii competențelor, va sprijini statele membre să facă exact acest lucru”, a declarat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu.

Raportul „Investițiile în educație 2026” arată că, în 2024, țările UE au alocat pentru educație 4,8% din produsul intern brut (PIB), reprezentând 9,7% din totalul cheltuielilor publice, deși între statele membre persistă diferențe semnificative. Deși investițiile în educație în UE se stabilizează, ponderea acestora în totalul cheltuielilor publice rămâne ușor sub nivelurile de dinaintea pandemiei: 10% în 2019, 9,3% în 2020 și 2021, 9,4% în 2022 și 9,6% în 2023.

Raportul subliniază importanța investițiilor în profesori, care se află în centrul sistemelor noastre de educație. Constatările arată că peste trei din patru profesori (76,5%), dacă ar avea posibilitatea de a alege din nou o profesie, ar opta în continuare pentru cariera didactică.

În 2024, pentru aproximativ 58–59% dintre profesorii debutanți din România, cariera didactică a reprezentat prima opțiune profesională. Procentul este peste media UE-21, de aproximativ 53%. În 2018, România se situa la aproximativ 61%, ceea ce indică o ușoară scădere față de nivelul anterior.

Datele indică faptul că mai mulți factori, precum remunerarea și recunoașterea profesională, joacă un rol important în atractivitatea profesiei didactice. Satisfacția față de nivelul salarial continuă să fie asociată cu o probabilitate mai mare ca profesorii să aleagă din nou această profesie.

Totodată, alți factori, precum un mediu de lucru favorabil, o percepție pozitivă asupra profesiei și oportunitățile de colaborare profesională, joacă, de asemenea, un rol important. În schimb, stresul la locul de muncă reduce semnificativ disponibilitatea profesorilor de a rămâne în profesie.