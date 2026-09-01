Roxana Mînzatu: Trebuie să facem din cariera didactică o profesie pe care oamenii să își dorească să o aleagă. Cum va spijini Comisia Europeană profesorii

U.E.COMISIA EUROPEANA
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
de citit in2 min.
© Roxana Mînzatu - Facebook

Comisia Europeană a publicat un nou raport care oferă o imagine de ansamblu asupra evoluțiilor recente ale cheltuielilor pentru educație în Europa, actualizat cu cele mai recente date disponibile, aferente anului 2024.

„Profesorii sunt coloana vertebrală a sistemelor de educație din Europa, iar investițiile în educație înseamnă investiții în ei. Acest raport arată clar că atragerea și păstrarea profesorilor în sistem nu țin doar de salarii. Este vorba și despre condițiile de muncă, bunăstare, recunoaștere profesională și oportunități de dezvoltare pe parcursul întregii cariere. Într-un moment în care multe sisteme de educație se confruntă cu un deficit de profesori, trebuie să facem din cariera didactică o profesie pe care oamenii să își dorească să o aleagă, în care să dorească să rămână și în care să se simtă apreciați. Viitoarea noastră Agendă a UE pentru profesori și formatori, în cadrul Uniunii competențelor, va sprijini statele membre să facă exact acest lucru”, a declarat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu.

Raportul „Investițiile în educație 2026” arată că, în 2024, țările UE au alocat pentru educație 4,8% din produsul intern brut (PIB), reprezentând 9,7% din totalul cheltuielilor publice, deși între statele membre persistă diferențe semnificative. Deși investițiile în educație în UE se stabilizează, ponderea acestora în totalul cheltuielilor publice rămâne ușor sub nivelurile de dinaintea pandemiei: 10% în 2019, 9,3% în 2020 și 2021, 9,4% în 2022 și 9,6% în 2023.

Raportul subliniază importanța investițiilor în profesori, care se află în centrul sistemelor noastre de educație. Constatările arată că peste trei din patru profesori (76,5%), dacă ar avea posibilitatea de a alege din nou o profesie, ar opta în continuare pentru cariera didactică.

  • În 2024, pentru aproximativ 58–59% dintre profesorii debutanți din România, cariera didactică a reprezentat prima opțiune profesională. Procentul este peste media UE-21, de aproximativ 53%. În 2018, România se situa la aproximativ 61%, ceea ce indică o ușoară scădere față de nivelul anterior.

Datele indică faptul că mai mulți factori, precum remunerarea și recunoașterea profesională, joacă un rol important în atractivitatea profesiei didactice. Satisfacția față de nivelul salarial continuă să fie asociată cu o probabilitate mai mare ca profesorii să aleagă din nou această profesie.

Totodată, alți factori, precum un mediu de lucru favorabil, o percepție pozitivă asupra profesiei și oportunitățile de colaborare profesională, joacă, de asemenea, un rol important. În schimb, stresul la locul de muncă reduce semnificativ disponibilitatea profesorilor de a rămâne în profesie.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Ucraina atrage atenția că Rusia ar putea profita de alegerile ce vor avea loc în SUA și Europa pentru a intensifica teroarea: Îi îndemnăm pe partenerii noștri să renunțe la iluzii. Singura soluție este intensificarea presiunii
Ucraina atrage atenția că Rusia ar putea profita de alegerile ce vor avea loc în SUA și Europa pentru a intensifica teroarea: Îi îndemnăm pe partenerii noștri să renunțe la iluzii. Singura soluție este intensificarea presiunii
Articolul următor
RADR 2026. Ilie Bolojan, către diplomații români: Instabilitatea politică și lipsa de predictibilitate – factor agravant, afectează credibilitatea României
RADR 2026. Ilie Bolojan, către diplomații români: Instabilitatea politică și lipsa de predictibilitate – factor agravant, afectează credibilitatea României
Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

Articole Populare