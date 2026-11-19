Președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA), Rozalina Lăpădatu, a cerut joi, la ARPIM Forum 2026, extinderea studiilor privind povara bolii la mai multe patologii, astfel încât deciziile de finanțare a tratamentelor să țină cont și de cheltuielile suportate de pacienți, costurile sociale și pierderile de productivitate.

Reprezentanta pacienților a prezentat un studiu realizat de asociație în 2022 privind dermatita atopică, la care au participat 622 de pacienți adulți și pentru care au fost utilizate și date din alte surse. Ea a subliniat că asemenea evaluări trebuie dezvoltate la o scară mai mare, inclusiv pentru boli grave.

„Mi-aș dori ca astfel de proiecte să se întâmple la alt nivel și să avem toate aceste costuri disponibile pentru mult mai multe patologii și mai ales pentru patologii grave. Pentru că am avut situații de pacienți cu lupus care erau internați în spital o lună de zile la fiecare două-trei luni și cu costuri imense, mai ales în zona de ATI. Sunt sigură că acolo costurile sunt și mai mari și pierderile sunt și mai mari pentru societate”, a declarat Rozalina Lăpădatu.

Potrivit acesteia, peste 70% dintre participanții la studiul privind dermatita atopică cu vârste între 18 și 55 de ani au declarat că au experimentat anxietate și depresie din cauza poverii bolii și a lipsei unor tratamente care să îi ajute.

Ea a invocat și date europene potrivit cărora pacienții adulți cu dermatită atopică înregistrează, în medie, o pierdere de productivitate echivalentă cu 68 de zile anual, dintre care 14 zile prin absențe de la serviciu și 54 prin prezenteism, adică prezența la muncă în condițiile unei capacități reduse de a-și îndeplini sarcinile. Rozalina Lăpădatu a precizat că astfel de pierderi nu sunt calculate suficient în România.

„Noi, când calculăm costul unui medicament, intrarea unui medicament pe piață, ne concentrăm doar pe costul lui. Cât costă el? 1.000 de euro pe lună, 2.000 de euro pe lună, 3.000 de euro pe lună. Nu luăm niciodată în calcul aceste costuri și câți bani am salva, poate din alte bugete, din bugetele sociale. Poate am avea mai puține persoane cu handicap, poate am avea oameni care nu se mai învoiesc de la serviciu”, a afirmat aceasta.

În privința accesului la medicamente, președinta APAA a cerut discutarea efectelor politicilor de preț și ale taxelor aplicate industriei farmaceutice asupra disponibilității tratamentelor. Ea a susținut și separarea prețului de decontare de prețul de autorizare, astfel încât renunțarea unui producător la compensare să nu conducă la retragerea medicamentului de pe piața românească.

„Există situații când medicamentul poate să nu fie compensat, dar să fie în continuare în România disponibil și oamenii care își doresc sau își permit să-l poată cumpăra”, a declarat Rozalina Lăpădatu.

Ediția aniversară a ARPIM Forum 2026, care marchează 30 de ani de activitate ai Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), reunește înalți reprezentanți ai statului român și ai instituțiilor europene, reprezentanți ai autorităților din sănătate, profesioniști în domeniul sănătății, mediul academic, industria și organizațiile de pacienți, într-un dialog deschis despre viitorul sănătății în România.

Un moment cheie al Forumului este lansarea unui parteneriat cu Colegiul Medicilor din România, prin semnarea unui protocol de colaborare între ARPIM și CMR, care reflectă importanța cooperării dintre profesia medicală și industria medicamentelor inovatoare în dezvoltarea unui sistem de sănătate modern, accesibil și centrat pe pacient.

În plus, Forumul ARPIM 2026 oferă o oportunitate de dialog privind perspectiva înființării unui Consiliu pentru elaborarea unei strategii naționale în domeniul științelor vieții, o inițiativă menită să faciliteze dialogul și cooperarea între autoritățile publice, profesioniștii din domeniul sănătății, mediul academic, industria și organizațiile de pacienți. Inițiativa își propune să contureze o viziune strategică pentru România, aliniată la prioritățile europene în domeniul științelor vieții, al inovării și al competitivității.

Evenimentul se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui Senatului României și a fost găzduit de Comisia pentru Sănătate din Senat, fiind organizat în parteneriat cu CaleaEuropeană.ro.