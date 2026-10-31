Rubio a discutat cu Lavrov despre un posibil contact Trump–Putin, dar a exprimat incertitudine privind o „pace negociată” în Ucraina

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă, la Atlanta, că a discutat cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, despre posibilitatea unui contact între Donald Trump și Vladimir Putin la summitul APEC din China. În același timp, șeful diplomației americane a exprimat incertitudine privind șansele unei păci negociate în Ucraina, înaintea discuțiilor trilaterale preconizate pentru începutul lunii noiembrie, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Nu știu dacă o pace negociată este posibilă în Ucraina. Asta încercăm să aflăm”, a declarat Rubio într-o conferință de presă după reuniunea miniștrilor de externe din G20.

„Nu cred că cineva de aici susține că suntem pe punctul de a ajunge la un acord negociat”, a adăugat el.

Oficialul american a precizat că Washingtonul își va continua eforturile diplomatice, fără a oferi însă asigurări privind apropierea unui rezultat.

„Vom continua să încercăm să vedem dacă putem ajunge la un acord, dar nu sunt aici pentru a vă spune că suntem pe punctul de a încheia unul”, a spus Rubio.

Declarațiile preced o posibilă reluare a negocierilor dintre reprezentanții Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite la Abu Dhabi, la începutul lunii noiembrie. O dată oficială nu a fost încă stabilită.

Divergențele privind teritoriile și garanțiile de securitate rămân nesoluționate. Oficialii ucraineni nu se așteaptă la un progres major în prima rundă, dar speră ca aceasta să permită reluarea regulată a negocierilor și obținerea unor rezultate limitate.

În marja reuniunii G20, Rubio a avut și un scurt schimb cu Lavrov despre posibilitatea ca președinții american și rus să discute în timpul summitului APEC, programat pentru 18 și 19 noiembrie la Shenzhen, în China.

„Am abordat pe scurt posibilitatea ca liderii noștri să aibă un schimb de opinii în timpul summitului APEC de luna viitoare”, a declarat secretarul de stat, potrivit AFP.

Rubio a subliniat că nu a fost vorba despre o „întâlnire formală”, ci despre un „scurt schimb de cuvinte”.

La rândul său, Lavrov descrisese vineri interacțiunea drept „o conversație destul de plăcută cu domnul Rubio, din motive evidente scurtă”.

„Am discutat despre unele aspecte ale relațiilor noastre bilaterale, precum și despre cooperarea noastră în cadrul organizațiilor multilaterale”, a afirmat ministrul rus.

Participarea lui Lavrov la reuniunea G20 a provocat tensiuni între delegații. Fotografia de grup prevăzută pentru vineri a fost anulată după ce reprezentanții europeni au refuzat să apară alături de șeful diplomației ruse, potrivit AFP.