Rubio confirmă că SUA și Ucraina negociază o licență pentru producerea rachetelor Patriot pe teritoriul ucrainean

Secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat că Washingtonul și Kievul negociază acordarea unei licențe care ar putea permite Ucrainei să producă rachete interceptoare pentru sistemele americane de apărare antiaeriană Patriot, relatează RFE/RL.

„Acest lucru este negociat chiar în timp ce vorbim”, a declarat Marco Rubio, la 2 septembrie, în cadrul emisiunii The Brian Kilmeade Show, întrebat dacă se opune acordării unor licențe care să-i permită Ucrainei să-și producă propriile rachete Patriot.

Șeful diplomației americane a avertizat însă că această soluție nu ar putea acoperi nevoile urgente ale Kievului.

„Dar aceasta nu este o soluție imediată”, a subliniat Rubio, explicând că intensificarea producției și construirea fabricilor necesare pentru asemenea arme sofisticate ar dura mai mulți ani.

Declarațiile sale vin în contextul în care Ucraina încearcă să obțină mai multe rachete interceptoare înaintea unei noi ierni marcate de atacuri rusești cu rachete și drone.

Citiți și

Zelenski: Ucraina are doar o zecime din rachetele Patriot necesare pentru a opri atacurile balistice rusești. 5% din stocul SUA ar ajuta-o să treacă iarna

Zelenski cere din nou rachete pentru sistemele Patriot pentru a respinge atacurile masive rusești asupra Ucrainei

Potrivit lui Rubio, cererea pentru astfel de interceptoare a devenit „principala nevoie în materie de apărare la nivel mondial”, în condițiile în care și statele din Orientul Mijlociu încearcă să le achiziționeze.

Secretarul de stat a precizat, totodată, că Statele Unite trebuie să țină seama de propriile nevoi de apărare și să mențină stocuri suficiente înainte de a furniza interceptoare altor țări.

Eventuala acordare a licenței i-ar oferi Ucrainei, pe termen lung, o mai mare autonomie în domeniul apărării antiaeriene. Kievul se confruntă însă în prezent cu un deficit de interceptoare, în timp ce dezvoltarea capacităților industriale aflate în discuție ar putea dura ani.

Confirmarea lui Rubio readuce în atenție o posibilitate asupra căreia președintele Donald Trump și-a exprimat rezervele în urmă cu numai câteva săptămâni. Liderul american declara atunci că nu a decis dacă Washingtonul va permite Ucrainei să producă rachete Patriot, invocând caracterul sensibil al tehnologiei.