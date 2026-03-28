Rubio îl acuză pe Zelenski că a „mințit” când a afirmat că SUA condiționează garanțiile de securitate acordate Ucrainei de concesii teritoriale în favoarea Rusiei

Secretarul de stat american Marco Rubio l-a acuzat vineri pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că a „mințit” când a afirmat că Statele Unite condiționează garanțiile de securitate acordate Ucrainei de concesii teritoriale în favoarea Rusiei, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Este o minciună. L-am văzut (pe Zelenski) afirmând asta și este regretabil că a spus-o, pentru că știe că nu este adevărat”, a spus diplomației americane, în contextul în care negocierile pentru a pune capăt războiului de patru ani declanșat de invazia rusă în Ucraina rămân blocate.

În același timp, Rubio a mai spus că Statele Unite nu exclud devierea transporturilor de arme destinate Ucrainei pentru a-și satisface nevoile în războiul împotriva Iranului, și a minimalizat totodată impactul Rusiei în conflictul din Orientul Mijlociu.

„Nimic nu a fost deviat încă, dar s-ar putea întâmpla. Dacă avem nevoie de ceva pentru America, iar acel ceva este american, îl vom păstra mai întâi pentru America”, a declarat secretarul de stat american.

Zelenski a declarat miercuri că Statele Unite au legat oferta lor de garanții de securitate pentru un acord de pace în Ucraina de renunțarea de către Kiev la întreaga regiune estică Donbas în favoarea Rusiei.

„Americanii sunt pregătiți să finalizeze aceste garanții la nivel înalt odată ce Ucraina este pregătită să se retragă din Donbas”, a spus Zelenski într-un interviu pentru Reuters, avertizând că această mișcare ar oferi Rusiei poziții defensive cheie și ar slăbi securitatea ucraineană — și europeană — pe termen lung.

Cedarea Donbasului a făcut parte dintr-un plan controversat în 28 de puncte pe care SUA l-au prezentat atât Kievului, cât și Moscovei anul trecut, amintește Politico. Conform acelui plan, Ucraina ar urma să organizeze alegeri în termen de 100 de zile de la încheierea războiului.

În contextul marcat de blocajul negocierilor, Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina își intensifică demersurile diplomatice către statele din Orientul Mijlociu și din Golful Persic, în căutarea de sprijin financiar și militar, în condițiile în care o parte din susținerea europeană este blocată de opoziția Ungariei.