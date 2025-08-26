Rubio și omologii europeni vor continua eforturile diplomatice pentru o „înțelegere negociată durabilă” la conflictul din Ucraina. Trump reiterează că „vom pune capăt războiului”

Secretarul de stat american Marco Rubio a avut luni discuții cu mai mulți miniștri de externe europeni și cu omologul său ucrainean Andrii Sybiha pe tema eforturilor diplomatice de a pune capăt războiului din Ucraina, a informat Departamentul de Stat.

Potrivit unui comunicat, Rubio a vorbit cu ministrul britanic de externe David Lammy, cu șefa diplomației UE Kaja Kallas, cu ministrul ucrainean Andrii Sybiha, dar și cu omologii din Finlanda, Franța, Germania, Italia și Polonia.

„Secretarul, miniștrii de externe și Înaltul Reprezentant au convenit să continue cooperarea în eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina printr-o înțelegere negociată durabilă”, a transmis Departamentul de Stat.

Într-o postare pe X, ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha i-a mulțumit lui Marco Rubio pentru eforturi și președintelui Donald Trump pentru „leadershipul său în spiritul păcii”.

I took part in an important call, focused on the path to peace and security guarantees for Ukraine, organised by 🇺🇸 @SecRubio, together with our European allies 🇫🇮@elinavaltonen, 🇫🇷@jnbarrot, 🇩🇪@AussenMinDE, 🇮🇹@Antonio_Tajani, 🇵🇱@sikorskiradek, 🇬🇧@DavidLammy, 🇪🇺@kajakallas. I am… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 25, 2025

Sybiha a precizat că garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt esențiale: „Am reiterat poziția Ucrainei că garanțiile de securitate trebuie să fie concrete, constrângătoare din punct de vedere legal și eficiente. Ele trebuie să fie multidimensionale, incluzând nivelurile militar, diplomatic, legal și altele.”

El a subliniat că Ucraina și partenerii săi împărtășesc convingerea că „armata ucraineană reprezintă nivelul fundamental al oricăror astfel de garanții, prin urmare consolidarea sa maximă este prioritatea noastră principală”.

Președintele american Donald Trump a confirmat luni că a discutat recent atât cu liderul rus Vladimir Putin, cât și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni. „Cred că vom pune capăt războiului”, a spus Trump, fără a da detalii suplimentare, în contextul în care planul său de a-i aduce pe Putin și Zelenski la aceeași masă este în impas, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Trump a subliniat că nu a discutat garanții specifice de securitate pentru Ucraina, dar a reafirmat sprijinul SUA pentru Kiev. El a menționat și că, la întâlnirea din 15 august cu Putin, în Alaska, cei doi au abordat și subiectul reducerii arsenalului nuclear: „Am dori să denuclearizăm. Este prea multă putere, și am vorbit și despre asta. Face parte din asta, dar trebuie să terminăm războiul.”

Întrebat de ce Putin ezită să se întâlnească cu președintele Zelenski, liderul de la Casa Albă a răspuns: „Pentru că nu-l place.”