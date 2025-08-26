INTERNAȚIONAL
Rubio și omologii europeni vor continua eforturile diplomatice pentru o „înțelegere negociată durabilă” la conflictul din Ucraina. Trump reiterează că „vom pune capăt războiului”
Secretarul de stat american Marco Rubio a avut luni discuții cu mai mulți miniștri de externe europeni și cu omologul său ucrainean Andrii Sybiha pe tema eforturilor diplomatice de a pune capăt războiului din Ucraina, a informat Departamentul de Stat.
Potrivit unui comunicat, Rubio a vorbit cu ministrul britanic de externe David Lammy, cu șefa diplomației UE Kaja Kallas, cu ministrul ucrainean Andrii Sybiha, dar și cu omologii din Finlanda, Franța, Germania, Italia și Polonia.
„Secretarul, miniștrii de externe și Înaltul Reprezentant au convenit să continue cooperarea în eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina printr-o înțelegere negociată durabilă”, a transmis Departamentul de Stat.
Într-o postare pe X, ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha i-a mulțumit lui Marco Rubio pentru eforturi și președintelui Donald Trump pentru „leadershipul său în spiritul păcii”.
I took part in an important call, focused on the path to peace and security guarantees for Ukraine, organised by 🇺🇸 @SecRubio, together with our European allies 🇫🇮@elinavaltonen, 🇫🇷@jnbarrot, 🇩🇪@AussenMinDE, 🇮🇹@Antonio_Tajani, 🇵🇱@sikorskiradek, 🇬🇧@DavidLammy, 🇪🇺@kajakallas.
I am…
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 25, 2025
Sybiha a precizat că garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt esențiale: „Am reiterat poziția Ucrainei că garanțiile de securitate trebuie să fie concrete, constrângătoare din punct de vedere legal și eficiente. Ele trebuie să fie multidimensionale, incluzând nivelurile militar, diplomatic, legal și altele.”
El a subliniat că Ucraina și partenerii săi împărtășesc convingerea că „armata ucraineană reprezintă nivelul fundamental al oricăror astfel de garanții, prin urmare consolidarea sa maximă este prioritatea noastră principală”.
Președintele american Donald Trump a confirmat luni că a discutat recent atât cu liderul rus Vladimir Putin, cât și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni. „Cred că vom pune capăt războiului”, a spus Trump, fără a da detalii suplimentare, în contextul în care planul său de a-i aduce pe Putin și Zelenski la aceeași masă este în impas, relatează AFP, preluat de Agerpres.
Trump a subliniat că nu a discutat garanții specifice de securitate pentru Ucraina, dar a reafirmat sprijinul SUA pentru Kiev. El a menționat și că, la întâlnirea din 15 august cu Putin, în Alaska, cei doi au abordat și subiectul reducerii arsenalului nuclear: „Am dori să denuclearizăm. Este prea multă putere, și am vorbit și despre asta. Face parte din asta, dar trebuie să terminăm războiul.”
Întrebat de ce Putin ezită să se întâlnească cu președintele Zelenski, liderul de la Casa Albă a răspuns: „Pentru că nu-l place.”
SUA
Donald Trump amenință cu noi tarife „substanțiale” țările cu reglementări digitale „discriminatorii”
Președintele american Donald Trump a amenințat că va „impune tarife suplimentare substanțiale” și va înceta să mai vândă tehnologie și cipuri către țări cu reguli digitale descrise de liderul american drept discriminatorii față de companiile americane, informează Politico Europe.
Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social, a transmis un mesaj de avertizare.
„Atenționez toate țările cu taxe, legislație, reguli sau reglementări digitale că, dacă aceste acțiuni discriminatorii nu sunt eliminare, eu, în calitate de președinte al SUA, voi impune tarife suplimentare substanțiale asupra exporturilor acelei țări către SUA și voi institui restricții asupra exporturilor (n.r. americane) de tehnologie și cipuri”, a semnalat Trump în mesaj.
Administrația Trump și unii dintre aliații săi din domeniul tehnologic au lansat atacuri repetate asupra Actului UE privind serviciile digitale, o reglementare ce vizează platformele de socializare, descriindu-l drept „orwellian”, acuzând blocul european de cenzură. Statele Unite se plâng, în egală măsură, că anumite aspecte ale Actului privind serviciile digitale vor genera costuri asupra companiilor americane.
Reuters a relatat luni, citând surse neoficiale, că SUA iau în considerare să reacționeze prin impunerea de vize asupra unor oficiali ai UE și că oficialii americani au avut întâlniri interne pe această temă săptămâna trecută.
Departamentul de Stat al SUA a refuzat să comenteze, dar într-o reacție pentru Politico, purtătorul de cuvânt al instituției a transmis că „monitorizăm cu mare îngrijorare creșterea cenzurii în Europa, dar nu avem alte informații de oferit în acest moment”.
Reuters nu a identificat care oficiali din UE sau din țările membre s-ar putea afla în vizor, și a spus că nu a fost luată nicio decizie finală privind implementarea măsurilor.
Actul privind serviciile digitale reglementează platformele online, cum ar fi rețelele sociale și comerțul electronic, precum și motoarele de căutare. Cele care au mai mult de 45 de milioane de utilizatori în UE, inclusiv Facebook și Instagram de la Meta, TikTok și X, trebuie să respecte reguli stricte privind evaluarea și diminuarea riscurilor importante, precum răspândirea dezinformării și amenințările la adresa minorilor.
Dar republicanii americani, inclusiv vicepreședintele JD Vance, au spus că legea institutionalizează un regim de cenzură care sufocă libertatea de exprimare.
Comisia Europeană este responsabilă de implementarea reglementării privind platformele foarte mari, iar autoritățile naționale de reglementare își asumă responsabilitatea pentru țările respective.
INTERNAȚIONAL
Schimb dur de replici pe tema securității energetice între Ucraina și Ungaria: Szijjártó îl acuză pe Zelenski de intimidare, iar Sybiha sugerează Budapestei să devină independentă de Rusia
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, i-a răspuns dur, duminică, omologului său ungar, Péter Szijjártó, după ce acesta l-a acuzat pe Volodimir Zelenski că ar fi amenințat Ungaria.
„Voi răspunde într-o manieră maghiară. Nu este nevoie să-i spuneți președintelui Ucrainei ce să facă sau să spună și când. El este președintele Ucrainei, nu al Ungariei”, a transmis Sybiha.
I will reply in a Hungarian manner.
You don’t need to tell the Ukrainian President what to do or say, and when. He is the President of Ukraine, not Hungary.
Hungary’s energy security is in your own hands. Diversify and become independent from Russia, like the rest of Europe. https://t.co/G0JPu5xYHo
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 24, 2025
Replica vine după ce Péter Szijjártó a acuzat Ucraina de „încălcarea suveranității” prin atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice ruse, care au dus la suspendarea temporară a livrărilor de petrol prin conducta Druzhba către Ungaria.
„[Zelenski] a folosit sărbătoarea națională a Ucrainei pentru a amenința Ungaria. Respingem ferm intimidarea președintelui ucrainean”, a declarat Szijjártó, adăugând că „în ultimele zile, Ucraina a desfășurat atacuri grave împotriva aprovizionării noastre cu energie. Un atac asupra securității energetice este un atac asupra suveranității.”
„Un război cu care Ungaria nu are nicio legătură nu poate justifica încălcarea suveranității noastre. Îi cerem lui Zelenski să înceteze să mai amenințe Ungaria și să pună capăt atacurilor iresponsabile asupra securității noastre energetice”, a continuat dur ministrul ungar
Ungaria este unul dintre puținele state membre ale Uniunii Europene care continuă să depindă în mare parte de petrolul rusesc, în timp ce alte țări și-au redus importurile după invazia pe scară largă din februarie 2022.
Premierul Viktor Orbán și-a menținut relațiile cu Vladimir Putin, a blocat sau întârziat pachetele de ajutor ale UE pentru Kiev și a avertizat că ar putea folosi dreptul de veto pentru a împiedica aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, atâta timp cât acest pas contravine intereselor Budapestei.
În replică, șeful diplomației ucrainene i-a transmis omologului său că „securitatea energetică a Ungariei este în mâinile voastre”. „Diversificați și deveniți independenți de Rusia, la fel ca restul Europei”, a continuat Sybiha.
Acest schimb de mesaje acide nu este unul nou, însă. În ultimele săptămâni, Budapesta a denunțat mai multe atacuri atribuite armatei ucrainene asupra infrastructurii de tranzit energetic, chiar lunea trecută Szijjártó exprimându-și „indignarea” că ele perturbă aprovizionarea cu petrol a Ungariei și avertizând că ar putea tăia furnizarea de electricitate către Ucraina.
Replica Kievului nu a întârziat. Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sybiha, a declarat ulterior că Ungaria „poate trimite acum plângeri” la Moscova, nu la Kiev.
Pe fondul acestei situații, oficialul ungar a acuzat Comisia Europeană și guvernul ucrainean că încearcă să implice Budapesta în conflict:
„Bruxellesul și Kievul încearcă să implice Ungaria în războiul din Ucraina de trei ani și jumătate, iar atacurile ucrainene din ce în ce mai frecvente asupra securității noastre energetice au și acest obiectiv. Să fim încă o dată clari: acesta nu este războiul nostru, nu avem nicio legătură cu el, vrem să rămânem în afara lui”, a afirmat Szijjártó.
Ungaria și Slovacia beneficiază de o derogare de la embargoul impus de UE asupra țițeiului rusesc, ambele state depinzând în mare măsură de livrările prin conducta Drujba. Potrivit EFE, Ungaria importă 65% din petrol și 85% din gaze din Rusia.
INTERNAȚIONAL
Polonia nu va mai putea plăti, din 1 octombrie, abonamentul pentru accesul Ucrainei la rețeaua de sateliți de comunicații Starlink, în urma unui veto al președintelui polonez
Polonia nu va mai putea plăti începând cu 1 octombrie abonamentul pentru accesul Ucrainei la rețeaua de sateliți de comunicații Starlink, după ce noul președinte conservator polonez Karol Nawrocki a blocat prin veto o lege care prelungea plata acestui abonament prin care Ucraina are acces la rețeaua de sateliți a lui Elon Musk, o rețea esențială pentru comunicațiile și operațiunile de luptă ale armatei ucrainene în războiul cu Rusia, transmite Reuters, citat de Agerpres.
„Legea, față de care președintele Nawrocki a opus veto, extindea perioada de asistență, adică finanțarea din Fondul de Ajutor pentru Ucraina, până în martie anul viitor. Prin urmare, nu mai există bază legală pentru această finanțare începând cu 1 octombrie”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului polonez al Digitalizării.
Prin rețeaua de sateliți Starlink, miliardarul american Elon Musk a ajutat Ucraina să mențină operaționale internetul și comunicațiile, după ce odată cu lansarea invaziei, în februarie 2022, Rusia a distrus rețelele de internet și telefonie mobilă ucrainene.
Armata ucraineană depinde în mare măsură de terminalele Starlink ale companiei SpaceX pentru comunicațiile pe câmpul de luptă și pentru unele operațiuni cu drone. Aceste sisteme s-au dovedit rezistente în fața operațiunilor de spionaj și bruiaj desfășurate de inamic.
Conform guvernului de la Kiev, până în aprilie anul acesta Ucraina a primit peste 50.000 de terminale Starlink. Ușor de transportat și de utilizat, aceste dispozitive de mărimea unei cutii de pizza comunică cu miile de sateliți SpaceX plasați pe orbită. Primele terminale au fost furnizate Ucrainei chiar de SpaceX, altele fiind donații finanțate de Polonia, SUA și Germania.
Tot într-o lovitură la adresa Kievului, noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a prezentat luni o propunere de limitare a accesului ucrainenilor la alocațiile pentru copii și la asistența medicală, precum și o inițiativă separată de interzicere a glorificării unui lider naționalist ucrainean din al Doilea Război Mondial.
„Nu mi-am schimbat opinia şi intenţionez să-mi duc la îndeplinire obligaţiile şi cred că alocaţia (familială) ar trebui acordată doar acelor ucraineni care fac efortul să lucreze în Polonia, la fel şi în cazul asistenţei medicale”, a declarat el în faţa presei.
Citiți și Este esențial ca Polonia să continue să sprijine Ucraina, i-a transmis Zelenski noului președinte polonez, în prima conversație după câștigarea alegerilor
Euroscepticul Karol Nawrocki a câștigat la limită alegerile prezidențiale poloneze din luna iunie, dând o mare lovitură eforturilor guvernului centrist al lui Donald Tusk de a consolida orientarea proeuropeană a Varșoviei.
Cu toate acestea, experți ai Atlantic Council arată într-o analiză post-alegeri că adevărata provocare care îl așteaptă pe Nawrocki este aceea de a găsi un echilibru între identificarea unui numitor comun cu guvernul condus de Tusk pentru a lupta împotriva amenințării ruse și necesitatea de a colabora cu administrația Trump, facilitând astfel consensul transatlantic în beneficiul securității europene și ucrainene.
