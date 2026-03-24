Rubio, vizită în Franța pentru reuniunea miniștrilor de externe G7: Războiul Rusiei în Ucraina și Orientul Mijlociu, pe agendă

Robert Lupițu
© MSC/ Jan Zappner

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, va efectua o vizită în Cernay-la-Ville, Franța, pe 27 martie, pentru a participa la reuniunea miniștrilor de externe ai G7, pentru discuții despre războiul rus din Ucraina și situația din Orientul Mijlociu, rezultată din atacurile duse de SUA și Israel împotriva Iranului.

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat, șeful diplomației americane va avea întâlniri cu omologii săi din statele partenere, discuțiile urmând să se concentreze asupra unor teme majore de securitate și asupra consolidării cooperării internaționale într-un context geopolitic marcat de multiple crize.

Agenda reuniunii include războiul dintre Rusia și Ucraina, evoluțiile din Orientul Mijlociu, precum și amenințările globale la adresa păcii și stabilității. Participarea lui Marco Rubio la această întâlnire vine în contextul eforturilor Washingtonului de a-și coordona acțiunile cu aliații săi din G7 și de a răspunde provocărilor de securitate emergente.

Aliații SUA se confruntă cu consecințele deciziei președintelui Donald Trump de a bombarda Iranul la sfârșitul lunii februarie, ceea ce a declanșat atacuri din partea Iranului împotriva vecinilor săi din Golf și împotriva navelor, ducând la oprirea în mare măsură a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz, subliniază Reuters.

Reuniunea ministerială a G7 reprezintă un cadru esențial pentru consultări la nivel înalt între unele dintre cele mai dezvoltate economii ale lumii, având ca obiectiv coordonarea politicilor externe și de securitate în fața crizelor internaționale.

SUA refuză să pună presiuni pe Ungaria pentru a debloca împrumutul european pentru Ucraina: Este o problemă a UE, nu a Statelor Unite
Antonio Costa se declară încrezător că UE și Regatul Unit vor ajunge la un acord privind participarea Londrei la mecanismul SAFE
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

