Rusia este „în defensivă”, întrucât „dinamica războiului se schimbă în favoarea Ucrainei”, afirmă șefa diplomației UE

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat joi că Rusia se află „în defensivă” din punct de vedere militar, economic și diplomatic, apreciind că evoluția războiului începe să favorizeze Ucraina. Totuși, ea a avertizat că recentele atacuri asupra Kievului arată că Moscova nu manifestă un interes real pentru pace, aceasta fiind și concluzia împărtășită de miniștrii de externe reuniți în cadrul discuțiilor de joi, relatează The Guardian.

„Rusia este în defensivă – militar, economic, dar și diplomatic –, însă, după cum au arătat cele mai recente atacuri asupra Kievului, Rusia continuă să nu manifeste niciun interes real pentru pace, aceasta fiind și concluzia clară a miniștrilor reuniți astăzi”, a spus ea.

Șefa dipomației europene a precizat că miniștrii au avut „o discuție foarte aprofundată” despre ce ar trebui să ceară Europa Moscovei în cadrul unor eventuale negocieri.

„Europa nu va fi niciodată un mediator neutru între Rusia și Ucraina, pentru că noi suntem de partea Ucrainei și ne apărăm propriile interese fundamentale de securitate”, a adăugat Kallas.

Ea a subliniat că o încetare necondiționată a focului reprezintă „o condiție prealabilă pentru orice tip de negocieri de pace” și că Rusia „trebuie să înceteze operațiunile de sabotaj, atacurile cibernetice, ingerințele electorale și încălcările spațiului aerian în întreaga Europă”, adăugând că „nu poate exista nicio recunoaștere juridică a teritoriilor ucrainene ocupate”.

În ciuda criticilor formulate anterior de Serghei Lavrov, Kallas a reiterat că „trebuie să existe și limitări” asupra capacităților militare ale Rusiei.

Șefa diplomației europene a mai afirmat că „prea multe țări continuă să facă afaceri cu Moscova, în timp ce beneficiază simultan de acces privilegiat la piețele și investițiile europene”, motiv pentru care „Europa trebuie să își folosească mai eficient influența în ceea ce privește comerțul, investițiile, accesul la piață și parteneriatele”.

De asemenea, ea a adăugat că Uniunea Europeană lucrează deja la un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Uniunea Europeană nu ar trebui să se lase atrasă în dezbateri privind desemnarea unui negociator european pentru Ucraina, ci să își concentreze eforturile asupra unei poziții comune în raport cu Rusia, a transmis joi șefa diplomației europene, Kaja Kallas, care a descris această discuție drept o „capcană” strategică a Moscovei.

„Toate aceste chestiuni care privesc Ucraina pot fi negociate și soluționate doar de Ucraina și Rusia. Dar există multe aspecte care privesc Europa. Cred că aceasta este o capcană pe care Rusia vrea să ne-o întindă: să discutam despre cine vorbește cu ei, când ei deja aleg cine este potrivit și cine nu. Să nu cădem în această capcană. Negocierile sunt întotdeauna un efort de echipă. Există „polițiști buni”, „polițiști răi”, există o strategie privind modul în care mergi la masa negocierilor. De aceea, conținutul este mult mai important decât persoana”, a declarat Kallas, la sosirea la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe (Gymnich).