Rusia „este și va rămâne” principala amenințare la adresa libertății, păcii și stabilității în Europa, subliniază Friedrich Merz. În context, Guvernul german a aprobat înființarea unui Consiliu Național de Securitate

Rusia „este și va rămâne” principala amenințare la adresa libertății, păcii și stabilității în Europa, a subliniat cancelarul german Friedrich Merz, în urma unei reuniuni a cabinetului său și după o întâlnire pe care a avut-o cu generalul american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem aliat al NATO în Europa, cu care a discutat despre situația militară, informează The Guardian.

„Informațiile legate de situație au fost foarte clare. Rusia este și va rămâne, pentru multă vreme, cea mai mare amenințare la adresa libertății, păcii și stabilității în Europa”, a menționat Merz, care a evidențiat că politicile de securitate ale țării sale sunt modelate parțial de acest status quo, pornind de la noile angajamente ale NATO adoptate în cadrul summitului de la Haga.

Cancelarul german a reiterat că țara sa „stă ferm alături de Ucraina”, dar a subliniat că este nevoie de eforturi sporite în contextul în care Rusia a recurs de mult timp la atacuri hibride, sabotaje, atacuri cibernetice și dezinformare țintită.

Având în vedere acest lucru, Guvernul german a aprobat înființarea un Consiliu Național de Securitate (NSR) destinat să eficientizeze politica de securitate și capacitatea de decizie în vremuri de criză, conform Deutsche Welle.

NSR, care va fi condus de Cancelarul Friedrich Merz, se va reuni regulat și va avea printre atribuții și prognozarea și planificarea strategică.

Acest consiliu va include miniștri-cheie, și poate fi suplimenat cu oficiali din țările și organizațiile aliate, inclusiv Uniunea Europeană și NATO.

Tot astăzi, Guvernul german a prezentat planul său pentru un serviciu militar voluntar, fără a fi nevoie să amendeze legea fundamentală.

Proiectul de lege aprobat de Cabinet vizează consolidarea capacităților de apărare, rezerviștii militari jucând un rol cheie.

„Scopul noului serviciu militar este de a contribui la consolidarea rezervelor — adică la creșterea numărului de rezerviști disponibili — și la întărirea trupelor active, în special în rândul personalului înrolat”, a declarat Ministerul Apărării.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius dorește să crească numărul forțelor active de la 180.000 la 260.000 până la începutul anilor 2030 pentru a îndeplini noile obiective de forță NATO.

Conform proiectului de lege, va exista un sondaj obligatoriu în rândul bărbaților referitor la disponibilitatea de a efectua serviciul militar.

Acesta va fi trimis într-o scrisoare cu un cod QR după ce un tânăr va fi împlinit vârsta de 18 ani. Prin scanarea codului QR, bărbații pot accesa online chestionarul.

Ministerul a declarat că securitatea germană nu poate fi considerată ca fiind garantată și că un alt obiectiv al noului Serviciu Militar era de a oferi tinerilor oportunitatea de a servi Germania.

În lumina invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, ministerul a spus că Bundeswehr se concentrează pe securitatea națională și a alianței și pe crearea structurilor necesare pentru aceasta.