Rusia expulzează trei diplomați slovaci ca ”măsură de reciprocitate”

Donald Tusk, fostul președinte al Consiliului European și actual președinte al Partidului Popular, a transmis luni un mesaj de susținere pentru candidatura Maiei Sandu la funcția de președinte al Republicii Moldova la alegerile prezidențiale din acest an.

Fost prim-ministru al Poloniei, Tusk a optat să facă acest demers politic într-o manieră simbolică și de marcare a unui moment de sărbătoare, rostindu-și discursul în limba română, care este celebrată în fiecare an în România și în Republica Moldova la data de 31 august.

“Dragii mei prieteni moldoveni, vă rog să îmi iertați îndrăzneala și deschiderea atunci când mă adresez în legătură cu alegerile prezidențiale din țara voastră. Dar în numeroasele mele întâlniri cu voi, pe care le-am ținut de-a lungul anilor ca prim-ministru polonez și ca președinte al Consiliului European, acele întâlniri oficiale la Chișinău și acele întâlniri mai puțin oficiale la Cricova și știți la ce mă refer, am aflat că trebuie să vorbești sincer și concret cu moldovenii. De asemenea, am învățat să le respect și să le iubesc patria și pe locuitorii ei. V-am ajutat cât de bine am putut pentru că avem întotdeauna vise și aspirații politice similare. Pacea în vecinătatea noastră, suveranitatea propriei țări, oamenii de la putere care trebuie să se gândească la interesul țării și nu la al lor. Un oficial nu este un stăpân, ci un slujitor al cetățenilor. Cei mai mulți dintre voi și-au dorit și un viitor pro-european pentru Moldova la care liderii europeni și instituțiile UE am colaborat împreună cu guvernele voastre. Când mă întreabă în Europa dacă merită să susțin Moldova, răspund imediat da. Și când sunt întrebat cine poate cel mai bine să ducă Moldova la succes răspund imediat Maia Sandu. Chiar și moldovenii care au alte simpatii politice, care votează pentru alte partide sau nu votează deloc, știu bine că Maia Sandu iubește Moldova și că este cinstită și competentă. Este prea puțin pentru a fi un președinte bun? Permiteți-mi să vă spun personal că mi-aș dori ca politicienii din țara mea și din Europa să aibă astfel de calificări și o asemenea moralitatea ca a ei. Voi sunteți cei care vă veți alege și președintele și noi, și vorbesc aici în numele meu și al întregii familii noastre politice, vom respecta fiecare alegere pe care o aveți face. Nimeni nu vă va ține predici cum să vă construiți propriul viitor, dar ca un bun prieten al vostru căruia îi pasă de viitorul vostru, a trebuit să vă spun ce îmi spun inima și mintea. Vă puteți baza mereu pe mine!”, a spus Donald Tusk.

Fostul președinte al Consiliului European, Donald Tusk, păstrează astfel tradiția mesajelor sale în limba română pe care au inaugurat-o la adresa României, după ce la începutul lunii l-a felicitat pe noul prim-ministru al României, Ludovic Orban, în limba maternă a șefului executivului de la București.

Din poziția de lider al Consiliului European, Donald Tusk a avut o relație apropiată cu România, momentele culminante fiind discursul său în limba română susținut la Ateneul Român, cu ocazia debutului președinției României la Consiliul UE, și summitul de la Sibiu, din data de 9 mai, prima reuniune a liderilor europeni desfășurată chiar de Ziua Europei.

“Aş vrea să fac un apel la români să apere. Vreau să apere în România fundamentele civilizaţiei noastre politice, libertatea, integritatea, respectarea adevărului în viaţa publică, statul de drept şi Constituţia, să le apere cu aceeaşi hotărâre cu care Helmuth Duckadam a apărat acele patru penalty-uri la Sevilla în finala Cupei Campionilor. Atunci şi mie mi s-a părut imposibil, dar el a reuşit. Şi voi veţi reuşi”, a rostit Donald Tusk, la București, la 10 ianuarie 2019.

Ulterior, președintele Consiliului European și-a încheiat intervenția din cadrul conferinței de presă ce a urmat Summitului de la Sibiu cu un mesaj în limba română pentru președintele Klaus Iohannis.

”Aș dori să-i mulțumesc președintelui Klaus Iohannis. Când ne-am întâlnit în ianuarie, am vorbit din suflet despre România, pentru că am convingerea că sunteţi remarcabili. Ați organizat un summit excepțional. Puteți fi mândri de munca depusă. Pur și simplu, m-am îndrăgostit de Sibiu”, a spus Tusk, la 9 mai 2019.

În cele din urmă, la finalul Consiliului European din 20-21 iunie 2019, Donald Tusk a transmis un nou mesaj în limba română – ”Mulțumesc Klaus, mulțumesc România” -, în semn de apreciere pentru rezultatele primei președinții a României la Consiliul Uniunii Europene.

Tot în limba română, Tusk i-a felicitat pe Ludovic Orban pentru obținerea poziției de prim-ministru al României și pe Klaus Iohannis pentru câștigarea celui de-al doilea mandat de președinte.