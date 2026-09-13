Rusia folosește fiecare euro și fiecare dolar pentru a prelungi războiul. Zelenski, către aliații Ucrainei: Sancțiunile trebuie să continue

Volodimir Zelenski consideră că discuțiile privind relaxarea sancțiunilor împotriva oamenilor de afaceri ruși care susțin războiul împotriva Ucrainei sunt inacceptabile, mai ales în contextul intensificării acțiunilor Rusiei și al atacurilor sale sistematice asupra companiilor ucrainene și internaționale care pot ajuta populația să reziste în condiții de război, informează un comunicat al Administrației Prezidențiale de la Kiev.

Doar ieri, ocupanții ruși lansaseră cel puțin 500 de drone Shahed.

„Rușii incendiază depozite de alimente și benzinării, farmacii și trenuri obișnuite de pasageri, clădiri rezidențiale și afaceri civile. Numai în ultimele zile, au lovit o oțelărie deținută de o companie indiană, o companie americană care producea ulei de floarea-soarelui și o companie poloneză care fabrica obiecte sanitare. Atacurile rusești au vizat parcări pentru camioane, porturi, centre comerciale și infrastructură energetică”, a declarat Volodimir Zelenski.

Potrivit președintelui, rușii au extins acest război dincolo de linia frontului, unde nu reușesc să obțină succese, în sfera economică, încercând să înfrângă rezistența Ucrainei prin provocarea de daune economiei ucrainene. Este important ca astfel de atacuri rusești să primească răspunsuri justificate.

„Companiile rusești care plătesc taxe către bugetul de război și oligarhii ruși fără de care sistemul lui Putin este imposibil de imaginat trebuie să simtă că nu există niciun loc în lume în care să poată trăi în pace și liniște atât timp cât acest război continuă”, a subliniat șeful statului.

Volodimir Zelenski este convins că sancțiunile trebuie să continue să funcționeze astfel încât să genereze o presiune clară din partea mediului de afaceri rus asupra conducerii Rusiei pentru încetarea războiului și a politicii de ură a Rusiei față de vecinii săi și față de Europa, mai ales în condițiile în care Rusia folosește fiecare euro și fiecare dolar pentru a prelungi războiul. „Usmanov și Fridman sunt exact genul de oameni de afaceri ruși care trebuie să găsească curajul de a face pași concreți împotriva războiului. Acesta este exact tipul de economie rusă căruia nu ar trebui să i se ofere oportunități suplimentare, în timp ce economia ucraineană suferă din cauza terorii ruse și a refuzului lui Putin de a opri războiul”, a afirmat Volodimir Zelenski.

Ucraina, Regatul Unit, Statele Unite, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Uniunea Europeană și Japonia au impus sancțiuni individuale împotriva miliardarilor ruși Alisher Usmanov și Mikhail Fridman, iar Elveția a impus sancțiuni împotriva lui Fridman.

Președintele a subliniat că sancțiunile și presiunea amplă asupra Rusiei trebuie consolidate în continuare, ca răspuns la războiul declanșat de aceasta. În schimb, relaxarea restricțiilor impuse agresorului nu face decât să slăbească Ucraina.