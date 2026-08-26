Rusia convoacă însărcinatul cu afaceri al României la Moscova, în replică la măsurile Bucureștiului după incidentele cu drone

Ministerul Afacerilor Externe confirmă că însărcinatul cu afaceri al României la Moscova va fi convocat joi, 27 august, la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse.

MAE român apreciază că această convocare vine, cel mai probabil, ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de București în urma valului de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei.

Informația privind convocarea a fost confirmată și de partea rusă.

Această dinamică diplomatică survine după ce, în ultimele trei luni, România s-a confruntat cu o intensificare a incidentelor cu drone, de la prăbușirea unei drone rusești peste un bloc din Galați, în mai, până la doborârea unor drone de către avioane românești și aliate și la două incidente în apropierea proiectului Neptun Deep, în august, când România a distrus o dronă maritimă încărcată cu explozibili. Și cel din urmă incident a fost atribuit Rusiei de către președintele Nicușor Dan.

Totodată, la sfârșitul lunii iulie, România a convocat ambasadorul Rusiei la București după ce trei drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc în perioada 24-26 iulie. Bucureștiul a declarat, de asemenea, un diplomat rus persona non grata și l-a notificat că trebuie să părăsească România. În cadrul aceluiași set de măsuri, MAE de la București l-a rechemat în țară pe ambasadorul român la Moscova, Cristian Istrate, pentru consultări. Anterior, după incidentul de la Galați, România a dispus închiderea consulatului Rusiei din Constanța.

Potrivit datelor MApN actualizate la 24 august, de la începutul războiului au fost gestionate 123 de atacuri cu drone în apropierea frontierei, 43 de pătrunderi neautorizate și patru situații în care dronele au fost doborâte.