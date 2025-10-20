Rusia înțelege doar limbajul forței și negociază doar când este supusă presiunii, subliniază Kaja Kallas: Ne așteptăm ca săptămâna aceasta să adoptăm cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni

Rusia înțelege doar limbajul forței și negociază doar când este supusă presiunii, a subliniat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.

Înainte de reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată luni la Luxemburg, unde România va fi reprezentantă de ministrul Oana Țoiu, Kallas a anunțat că Uniunea Europeană depune eforturi pentru ca cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni europene contra Moscovei să fie adoptat în această săptămână.

Russia only understands strength.

It only negotiates when put under pressure. That’s why we are working towards adopting our 19th package of sanctions this week. My doorstep ahead of the Foreign Affairs Council ↓ pic.twitter.com/ljiS0fD4uX — Kaja Kallas (@kajakallas) October 20, 2025

„Vedem eforturile președintelui Trump de a aduce pacea în Ucraina. Desigur, toate aceste eforturi sunt binevenite, dar nu vedem că Rusia dorește cu adevărat pacea. Rusia înțelege doar forța și negociază doar atunci când este cu adevărat obligată să negocieze. Așadar, în acest moment, nu vedem încă acest lucru. De aceea discutăm, desigur, ce mai putem face. Ne așteptăm ca săptămâna aceasta să adoptăm cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni. Din păcate, nu astăzi, dar avem și o reuniune a liderilor, joi. Discutăm cu statele membre despre cum să ne coordonăm mai bine acțiunile în ceea ce privește flota fantomă”, a declarat Kaja Kallas înainte de reuniunea CAE.

Uniunea Europeană discută de aproape o lună cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, care vizează gazul natural lichefiat (GNL) rusesc, infrastructura petrolieră, „flota fantomă” și platformele de criptomonede, precum și deplasările diplomaților ruși în cele 27 de state membre.

Blocajul parte să fie la Slovacia care, cu ocazia întâlnirii ambasadorilor țărilor membre la Bruxelles, și-a exprimat opoziția față de acest set de măsuri punitive. Motivele invocate de premierul slovac Robert Fico țin de sectorul energiei și cel auto.

Slovacia, la fel ca Ungaria, rămâne dependentă de energia rusă și s-a opus vehement desprinderii energetice de Moscova, care urmează să fie finalizată până la sfârșitul anului 2026, doar că, prin introducerea unor subiecte fără legătură cu discuția privind Ucraina, Fico folosește aceeași tehnică pe care a utilizat-o și în runda precedentă de sancțiuni, când a renunțat la dreptul de veto pentru a cere concesii în ceea ce privește eliminarea treptată a combustibililor fosili ruși.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a arătat deschiderea de a se întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta, propunere de întrevedere avansată în spațiul public după o discuție telefonică între președintele american Donald Trump și liderul rus.

Summitul planificat de Trump cu Putin la Budapesta ar fi a doua întâlnire între liderii SUA și Rusia din 2022, ridicând întrebări la Kiev și în Europa cu privire la modul în care diplomația lui Trump ar putea modifica cursul războiului.