Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, transmit principalii lideri europeni după summitul Trump-Putin cu referire la garanții de securitate pentru Kiev

Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.

Consiliul European a publicat o declarație comună a președintelui francez, Emmanuel Macron, a prim-ministrului italian, Giorgia Meloni, a cancelarului german, Friedrich Merz, a prim-ministrului britanic, Keir Starmer, a președintelui finlandez, Alexander Stubb, a prim-ministrului polonez, Donald Tusk, a președintelui Consiliului European, António Costa, și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Declarația, ca răspuns la întâlnirea lui Trump cu Putin în Alaska, care nu a dus la niciun acord de pace, arată că „liderii salută eforturile președintelui Trump de a opri uciderile din Ucraina, de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei și de a realiza o pace justă și durabilă”.

Liderii l-au parafrazat pe președintele Trump, care a precizat că „nu există acord până nu există acord”.

„Așa cum a prevăzut președintele Trump, următorul pas trebuie să fie acum continuarea discuțiilor, inclusiv cu președintele Zelenski, cu care se va întâlni în curând. Suntem, de asemenea, gata să colaborăm cu președintele Trump și președintele Zelenski în vederea organizării unui summit trilateral cu sprijinul european”, au punctat liderii menționați.

Declarația a subliniat că „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială”.

“Salutăm declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția celor dispuși este gata să joace un rol activ. Nu ar trebui impuse restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe. Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei către UE și NATO”, se mai arată în declarație.

Liderii europeni mai subliniază că va fi la latitudinea Ucrainei să ia decizii cu privire la teritoriul său și că sprijinul lor pentru Ucraina va continua.

“Frontierele internaționale nu trebuie modificate cu forța. Sprijinul nostru pentru Ucraina va continua. Suntem hotărâți să facem mai mult pentru a menține Ucraina puternică, în vederea încetării luptelor și a instaurării unei păci juste și durabile. Atâta timp cât uciderile din Ucraina continuă, suntem gata să menținem presiunea asupra Rusiei. Vom continua să întărim sancțiunile și măsurile economice mai ample pentru a exercita presiune asupra economiei de război a Rusiei până când se va instaura o pace justă și durabilă. Ucraina poate conta pe solidaritatea noastră neclintită în eforturile noastre de a obține o pace care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, au conchis liderii.