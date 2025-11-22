Rusia nu poate impune condițiile sale Ucrainei și Europei, reacționează tranșant Tusk după o discuție cu Zelenski privind planul de pace propus de SUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost asigurat sâmbătă, într-o convorbire telefonică, de prim-ministrul polonez Donald Tusk că Varșovia susține eforturile comune ale Ucrainei și Europei cu privire la planul de pace propus de Statele Unite, care prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina.

“Cu puțin timp în urmă, Volodimir Zelenski și-a prezentat poziția cu privire la propunerea americană de pace într-o conversație telefonică. Este nevoie de eforturi comune. Rusia nu poate impune condițiile sale Ucrainei și Europei“, a scris Tusk, pe Facebook, după discuția telefonică cu Zelenski,

“Tot ceea ce privește Polonia trebuie convenit cu guvernul polonez“, a insistat acesta, în condițiile în care planul propus de Statele Unite prevede că avioane de luptă europene vor fi staționate în Polonia ca parte a măsurilor de securitate post-conflict.

Cu o zi înainte, Tusk a afirmat că “toate deciziile privind Polonia vor fi luate de polonezi“.

La rândul său, președintele ucrainean a scris pe rețeaua socială X că i-a împărtășit lui Tusk “detalii despre eforturile noastre diplomatice cu SUA și Europa”.

“Este important pentru noi ca toți partenerii care ne-au fost alături încă de la începutul acestui război să fie pe deplin informați despre situație. Ne coordonăm eforturile pentru a ne asigura că Europa este implicată în acest proces. Mulțumesc prim-ministrului și întregului popor polonez pentru sprijinul acordat. Știm că putem conta întotdeauna pe Polonia și apreciem foarte mult acest lucru”, a adăugat Zelenski.

Reuniți sâmbătă în Africa de Sud la summitul G20, mai mulți lideri europeni și liderii celor doi aliați non-europeni din G7, Canada și Japonia, au adoptat o declarație comună în care au salutat eforturile Statelor Unite de a facilita pacea în Ucraina, considerând însă că proiectul planului în 28 de puncte oferă o bază utilă pentru discuții care necesită îmbunătățiri.

Ei au reafirmat principiul fundamental conform căruia frontierele nu pot fi modificate prin forță și și-au exprimat îngrijorarea față de propunerile care ar limita capacitățile militare ale Ucrainei, considerând că acestea ar expune țara unor riscuri viitoare. De asemenea, au subliniat că orice elemente ale planului care implică Uniunea Europeană sau NATO trebuie aprobate de membrii celor două organizații.

Declarația a fost semnată de președintele Consiliului European, António Costa, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, președintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Țărilor de Jos, Dick Schoof, prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.

Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.

Ucraina se confruntă cu alegerea de a pierde un partener major sau propria demnitate, a afirmat, vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un discurs video extraordinar adresat națiunii ucrainene în timp ce analizează răspunsul la propunerea de acord de pace cu Rusia din partea Statelor Unite.

În ceea ce-l privește, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut consultări sâmbătă cu mai mulți lideri europeni, după ce cu o zi în urmă a discutat și la telefon cu vicepreședintele american J.D. Vance, cu care a convenit că vor fi organizate runde de discuții la nivelul consilierilor pentru securitate națională din SUA, Europa și Ucraina pe marginea planului.

Astfel, oficiali ucraineni, americani și europeni urmează să se întâlnească duminică la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina