Rusia, o țară unde opozanții politici sunt torturați sau omorâți, nu poate dicta pe cine aleg românii, afirmă Ciolacu: Faptul că un serviciu secret al Rusiei se poziționează față de decizii ale autorităților române este de netolerat

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, s-a alăturat vineri liderilor europeni care au reacționat la întâlnirea eșuată între președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, făcând un apel la unitate în lupta pentru valori, libertate și pace.

“Securitatea Ucrainei este crucială pentru securitatea Europei. Trebuie să fim uniți pentru a lupta pentru valorile noastre, libertate și pace”.

The security of Ukraine is crucial for the security of Europe. We all need to stand together to fight for our values, freedom, and peace.

Președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au încheiat cu un eșec întrevederea lor bilaterală de vineri de la Casa Albă, după ce liderii de la Washington și de la Kiev au avut discuții și certuri tensionate în Biroul Oval înainte de un dialog bilateral care era programat să se încheie cu un acord bilateral privind mineralele și pământurile rare.

“Am avut astăzi o întâlnire foarte semnificativă la Casa Albă. S-au aflat multe lucruri care nu ar fi putut fi înțelese fără o conversație sub atâta foc și presiune. Este uimitor ce iese la iveală prin emoție și am stabilit că președintele Zelenski nu este pregătit pentru pace dacă America este implicată, deoarece consideră că implicarea noastră îi oferă un mare avantaj în negocieri. Eu nu vreau avantaje, vreau PACE. El nu a respectat Statele Unite ale Americii în Biroul Oval. Se poate întoarce când este pregătit pentru Pace”, a scris Trump pe pagina sa de pe Truth Social, rețeaua sa socială.

Într-o scenă neașteptată, dar spectaculoasă, la începutul întâlnirii de la Casa Albă între președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, primul l-a avertizat pe cel din urmă că trebuie să ajungă la un acord cu Rusia pentru a încheia războiul, altfel SUA vor abandona Ucraina, transmite AFP, potrivit Agerpres.

“Vă jucați cu viețile a milioane de oameni. Vă jucați cu al Treilea Război Mondial (…), iar ceea ce faceți este foarte lipsit de respect”, l-a admonestat Trump pe Zelenski chiar în fața presei, după ce președintele ucrainean a vrut să pară intransigent afirmând că nu va face compromisuri cu “criminalul” Vladimir Putin, președintele rus.

În discuție a intervenit și vicepreședintele american JD Vance, care l-a acuzat pe Zelenski de “lipsă de respect” față de americani, după tot ajutorul oferit Ucrainei de SUA în cei trei ani de război cu Rusia.

Deja vizibil iritat, Trump l-a avertizat pe Zelenski că se găsește “într-o poziție foarte proastă” de negociere. “Încheiați un acord (cu Rusia), altfel vă abandonăm!”, a amenințat președintele american, care a spus că a avut recent mai multe discuții cu Putin.

În pofida altercației din Biroul Oval, liderul ucrainean a mulțumit și Statelor Unite pentru “sprijinul lor” și “această vizită”, precum și președintelui Donald Trump, Congresului și poporului american.

“Ucraina are nevoie de o pace justă și de durată și lucrăm exact pentru asta”, a continuat Zelenski pe X.

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025