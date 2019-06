Rusia salută formarea noului guvern în Republica Moldova: Suntem deschişi cooperării cu organele de conducere alese democratic

Coreea de Sud și Marea Britanie au semnat un acord inițial de comerț liber, cu scopul de a menține aranjamentele comerciale existente după ce Regatul Unit nu va mai fi membru al Uniunii Europene, informează Politico Europe.

🇬🇧-🇰🇷 Trade Agreement: “It will allow British and Korean businesses to keep trading and investing on the same terms as they do today.” @UKinKorea @tradegovukKOR @natalieblackuk @Nikmehta33 @SimonSmithFCO @JohnAlty1 pic.twitter.com/ybPLkbAvIB



Secretarul britanic pentru Comerț Internațional, Liam Fox, a semnat o înțelegere cu omologul său sud-coreean, Yoo Myung-hee, în Seul.

UK & South Korea Trade Agreement: This means that whatever happens with #Brexit, there will be total continuity in trade between our two countries AND the basis for an ambitious future FTA when we leave the EU. @UKinKorea @Nikmehta33 @tradegovukKOR @natalieblackuk @SimonSmithFCO pic.twitter.com/jUy1dyO1OA

— Dr Liam Fox MP (@LiamFox) June 10, 2019