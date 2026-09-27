Rusia și Vladimir Putin reprezintă „cea mai mare amenințare” la adresa securității Marii Britanii, subliniază ministrul britanic al Apărării

Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a calificat Rusia și pe Vladimir Puțin drept „cea mai mare amenințare” la adresa securității țării, atrăgând atenția că Regatul Unit se confruntă cu „cel mai mare risc de război” din timpul vieții sale, informează PA Media și DPA, citate de Agerpres.

Acesta a făcut aceste declarații pentru publicația The Sun on Sunday, înainte de conferința Partidului Laburist, care are loc duminică la Liverpool.

„Avem un război pe continentul nostru. Avem un președinte rus cu ambiții imperialiste, care pune constant la încercare capacitățile de apărare ale Marii Britanii și ale NATO, precum și soliditatea alianțelor noastre. Prin urmare, realitatea care ne dă de gândit este că ne confruntăm cu un risc de război mai mare decât oricând în timpul vieții mele”, a atenționat Streeting.

El și-a exprimat convingerea că țara sa dispune de capacitățile necesare pentru a-și menține securitatea.

Declarațiile sale vin în contextul în care poliția britanică a anunțat un „incident major” în apropierea unei baze a Forțelor Aeriene Regale (RAF) din Marea Britanie, locuitorii din zonă fiind evacuați după ce „mai mulți bărbați” au fost arestați sub suspiciunea de infracțiuni legate de explozivi, conform Euronews.

„În prezent, mai multe locuințe din zona Whelford sunt evacuate în urma raportării unui incident major”, a declarat Poliția din Gloucestershire într-un comunicat, adăugând că o echipă specializată a armatei în dezamorsarea munițiilor explozive examinează mai multe vehicule.

Whelford se află în apropierea bazei aeriene RAF Fairford, o bază militară care găzduiește Forțele Aeriene ale Statelor Unite.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Statelor Unite (USAF), baza găzduiește cartierul general al Aripii 501 de sprijin în luptă și escadrila aeriană 420, servind totodată drept „locația preferată de operațiuni avansate a bombardierelor din Europa pentru Comandamentul Global Strike al USAF”.

În luna iulie, Garda Revoluționară Iraniană (IRGC) a amenințat Marea Britanie pentru că a permis SUA să opereze bombardiere de la baza RAF Fairford.

Incidentul vine la mai puțin de două luni după ce Germania a descoperit o dronă încărcată cu explozibili la aeroportul din Leipzig, incident pe care autoritățile germane l-au atribuit Rusiei.

Polonia se așteaptă ca Rusia să recurgă la diferite metode de a testa unitatea NATO în acest an, inclusiv printr-un „atac sub steag fals”.