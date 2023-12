Rusia speră ca unitatea lumii libere să se prăbușească anul viitor, semnalează Zelenski în apelul său la adresa liderilor G7 de a menține sprijinul pentru Ucraina la un nivel corespunzător

Deblocarea finanţării pentru sprijinirea Ucrainei “nu mai poate aştepta” în faţa pericolului reprezentat de Vladimir Putin, a avertizat miercuri preşedintele Joe Biden, adresându-se Congresului american, unde democraţii şi republicanii nu au reuşit încă să convină asupra unui nou pachet de ajutor pentru Kiev, în timp ce administrația de la Casa Albă a aprobat, din bugetul său, o nouă tranșă de ajutor militar de 175 de milioane de dolari.

Eşecul unui vot asupra fondurilor suplimentare ar fi “cel mai frumos cadou” oferit preşedintelui rus, a adăugat Biden, afirmând că liderul de la Kremlin, dacă va reuşi să pună mâna pe Ucraina, “nu se va opri acolo”, subliniază Agerpres.

Vorbind pe un ton solemn la Casa Albă, președintele american a evocat clar ipoteza unui atac rus împotriva unei ţări membre NATO, ceea ce ar declanşa intrarea Statelor Unite în război şi, prin urmare, “soldaţi americani vor lupta cu soldaţi ruşi”. O situaţie care nu există în prezent şi pe care Washingtonul nu şi-o doreşte, a insistat el.

“Suntem pregătiți, împreună cu aliații noștri europeni, să fim în continuare alături de Ucraina. Cine din Statele Unite este pregătit să renunțe la asta? Eu nu sunt pregătit să renunț și cred că nici poporul american nu este pregătit să renunțe. Dacă Putin va lua Ucraina, nu se va opri acolo. Trebuie să gândim pe termen lung. (…) Dacă Putin atacă un aliat NATO, unde noi ne-am angajat că stat NATO că vom apăra fiecare centimetru pătrat de teritoriu NATO, atunci vom avea ceva ce nu căutăm și nu se întâmplă în prezent, trupe americane luptând cu trupe rusești“, a spus Biden, după o întâlnire prin videoconferință cu liderii G7, cu participarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, și înainte de un vot în Congres, care însă a eșuat.

Un proiect de lege privind cheltuielile de urgență pentru acordarea de noi ajutoare de securitate în valoare de miliarde de dolari pentru Ucraina și Israel a fost blocat miercuri în Senatul american, relatează Reuters.

Votul a fost de 49 de voturi pentru și 51 împotrivă, ceea ce face ca măsura de 110,5 miliarde de dolari să nu întrunească cele 60 de voturi necesare în cei 100 de membri ai Senatului pentru a deschide calea spre începerea dezbaterilor, amenințând astfel demersul președintelui Joe Biden de a oferi un nou ajutor înainte de sfârșitul anului 2023.

Într-o declarație remisă de Casa Albă, presiuni au fost exercitate și de consilierul pentru securitate națională al președintelui, Jake Sullivan, care a precizat că solicitarea suplimentară a lui Biden “este esențială pentru promovarea intereselor noastre de securitate națională”.

“Cu fondurile pentru înarmarea Ucrainei aproape epuizate, ne confruntăm acum cu un moment definitoriu al adevărului: vor continua Statele Unite să fie alături de Ucraina în lupta sa pentru libertate sau vom ignora lecțiile istoriei și îl vom lăsa pe Putin și autocrația să prevaleze?“, s-a întrebat, retoric, dar zadarnic, Jake Sullivan.

Liderii statelor G7 s-au întrunit joi, prin videonconferință, pentru a discuta despre sprijinul lor pentru Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a alăturat la începutul reuniunii virtuale, iar președintele Biden și ceilalți lideri G7 și-au reiterat angajamentul de a sprijini Ucraina atât timp cât va fi necesar, arată o declarație comună convenită.

De asemenea, aceștia au prezentat măsurile suplimentare pe care le iau împreună pentru a-i sprijini pe ucraineni în lupta lor pentru independență, suveranitate și integritate teritorială.

