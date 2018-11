Rusia, tot mai izolată pe plan internațional: Donald Trump a anulat întâlnirea cu Vladimir Putin de la summitul G20 pe fondul crizei din Marea Azov

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că îşi anulează întâlnirea cu omologul său rus Vladimir Putin, prevăzută în marja summitului G20 de la Buenos Aires, menţionând că decizia sa se bazează pe actuala criză dintre Rusia și Ucraina în Marea Azov.

”Pe baza faptului că navele şi marinarii nu au revenit în Ucraina din Rusia, am decis că pentru toate părţile interesate ar fi mai bine să-mi anulez întâlnirea prevăzută cu Vladimir Putin în Argentina”, a anunţat Donald Trump într-o postare pe Twitter, scrisă la bordul avionului care îl duce la Buenos Aires.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2018