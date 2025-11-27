U.E.
Rusia trebuie să-și reducă puterea militară și să facă concesii serioase pentru o „pace justă și durabilă” în Ucraina, subliniază Kaja Kallas: Accentul trebuie pus pe ce trebuie să facă agresorul, nu pe ce trebuie să sacrifice victima
Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a avertizat miercuri că Rusia trebuie să-și reducă puterea militară și să facă concesii serioase pentru a ajunge la o „pace justă și durabilă” în Ucraina, informează Politico Europe.
„În orice acord de pace, trebuie să ne concentrăm pe modul în care putem obține concesii din partea Rusiei, pentru ca aceasta să înceteze definitiv agresiunea și să nu încerce să modifice granițele prin forță”, a declarat Kallas după o reuniune extraordinară a miniștrilor de externe ai UE.
„Avem un agresor și o victimă. Accentul ar trebui să fie pus pe ceea ce trebuie să facă Rusia, agresorul, și nu pe ceea ce trebuie să sacrifice Ucraina, victima”, a adăugat ea.
Comentariile sale vin după ce administrația președintelui american Donald Trump a difuzat săptămâna trecută un plan în 28 de puncte care a alarmat Ucraina și aliații săi europeni, deoarece favoriza în mod semnificativ Moscova.
Reuniunea online de miercuri a fost considerată la Bruxelles o ocazie de a „vorbi cu o singură voce europeană” și de a stabili condițiile ne-negociabile ale UE, asigurându-se că toate cele 27 de state membre rămân aliniate pe măsură ce negocierile se accelerează.
Kallas a afirmat că proiectul de plan nu include „nici o singură concesie” din partea Moscovei și a susținut că un acord trebuie să impună obligații Rusiei, inclusiv reducerea dimensiunii armatei și a cheltuielilor militare. „Dacă cheltuiți aproape 40 % (din cheltuielile totale ale guvernului) pentru armată, veți dori să o folosiți din nou, iar acest lucru reprezintă o amenințare pentru noi toți”, a afirmat ea.
Kallas a remarcat antecedentele de ostilitate ale Rusiei: „Dacă agresiunea dă roade, aceasta va servi drept invitație la repetarea agresiunii și la utilizarea ei și în alte părți, ceea ce reprezintă o amenințare pentru toată lumea, în special pentru țările mai mici. Iar în Europa… există doar două tipuri de țări: țările mici și cele care nu și-au dat seama încă că sunt țări mici”.
Duminică, oficiali din SUA, Ucraina, Franța, Germania, Marea Britanie și UE s-au reunit la Geneva pentru a revizui planul SUA. Washingtonul și Kievul au declarat ulterior că discuțiile au dus la elaborarea unui „cadru actualizat și îmbunătățit” pentru discuții ulterioare.
Vorbind la Strasbourg, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că „datorită eforturilor depuse de Ucraina, Statele Unite și noi, europenii, în ultimele zile la Geneva, avem acum un punct de plecare”, avertizând însă că „sunt necesare eforturi mult mai mari”.
Citiți și: Orice acord de pace trebuie să includă garanții de securitate solide, afirmă Ursula von der Leyen: Securitatea Ucrainei și a Europei trebuie garantată pe termen lung
Von der Leyen a confirmat, de asemenea, planurile de a accelera utilizarea activelor rusești înghețate pentru a susține un împrumut de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei, o măsură la care Belgia s-a opus în cadrul Consiliului European de luna trecută, din cauza temerilor că președintele rus Vladimir Putin ar putea lua măsuri de represalii împotriva Belgiei, unde sunt păstrate activele.
Întrebat dacă Belgia a greșit blocând anumite aspecte ale mecanismului de împrumut din activele înghețate, Kallas a descris preocupările acesteia ca fiind „legitime” și a afirmat că „toți cei prezenți la masa negocierilor” ascultă și lucrează pentru a atenua riscurile.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a discutat cu Stéphane Séjourné despre capacitatea României de a „contribui direct la noul model industrial european”: Trebuie să fim parte din deciziile europene importante
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a avut „un dilog aplicat” cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru prosperitate și strategie industrială, Stéphane Séjourné, despre „cum poate România să fie parte reală din noua politică industrială europeană.”
În cadrul dialogului, Victor Negrescu a subliniat „nevoia unui proiect strategic precum AI Gigafactory în România, ca element esențial pentru a accelera inovația, autonomia tehnologică și competitivitatea la nivel european.”
„Totodată, am discutat despre viitorul Fond European de Competitivitate, instrumentul prin care Europa va finanța industriile viitorului, și despre necesitatea ca România să își asigure o cotă solidă din acest fond, atât pentru industrie, cât și pentru modernizarea și valorificarea resurselor noastre, inclusiv în domeniul minier și al tehnologiilor avansate”, a mai spus vicepreședintele Parlamentului European.
Acesta i-a „transmis clar” vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene că „România trebuie să fie parte din deciziile europene importante.”
„Țara noastră are resurse, capacități și oameni care pot contribui direct la noul model industrial european. Iar în negocierile viitorului buget european pe termen lung voi susține ca România să fie tratată ca un actor strategic”, a arătat Victor Negrescu.
În încheiere, eurodeputatul a subliniat că „Europa are nevoie de o industrie puternică”, iar „România trebuie să fie parte din această reconstrucție.”
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană va acorda anul viitor sprijin financiar țărilor baltice afectate de efectele economice ale sancțiunilor UE împotriva Rusiei
Comisia Europeană va acorda anul viitor un ajutor financiar țărilor baltice care suferă daune economice colaterale ca urmare a sancțiunilor impuse de UE împotriva Rusiei, relatează Politico Europe.
Regiunea este afectată în mod deosebit de scăderea turismului și a investițiilor, precum și de prăbușirea comerțului transfrontalier.
Comisarul pentru regiuni, Raffaele Fitto, conduce planul, care vizează relansarea economiilor Finlandei și ale vecinilor săi baltici, potrivit diplomaților și oficialilor Comisiei care au primit anonimatul pentru a putea vorbi liber.
Destinatarii vizați se îndreaptă și ei spre Bruxelles cu o listă lungă de dorințe, sperând că planul lui Fitto va relansa economiile lor. Preocupările lor vor fi în centrul atenției în cadrul summitului liderilor din țările est-europene, care va avea loc la Helsinki pe 16 decembrie.
„Vrem să acordăm o atenție specială regiunii noastre — flancul estic, inclusiv Lituania — pentru că vedem impactul negativ generat de situația geopolitică”, a declarat ministrul pentru afaceri europene al Lituaniei, Sigitas Mitkus, într-un interviu acordat Politico la începutul acestei luni. „Uneori este dificil să îi convingem (pe investitori) că dispunem de toate facilitățile necesare.”
În schimb, scepticii avertizează că orice sprijin financiar imediat pe care Fitto îl poate oferi va fi modest, având în vedere amploarea provocării și faptul că bugetul pe șapte ani al UE se apropie de final.
UE a adoptat 19 pachete de sancțiuni împotriva Moscovei, în încercarea de a paraliza economia de război a Rusiei, care finanțează invazia Kremlinului în Ucraina din februarie 2022.
În acest context, Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania au avut toate de suferit. Dacă amenințarea unei invazii din partea Kremlinului a descurajat turiștii și investitorii, sancțiunile au sufocat comerțul transfrontalier cu Rusia, iar situația a fost agravată de inflația galopantă de după pandemie. Scăderea prețurilor la locuințe a făcut, de asemenea, mai dificil pentru companii să ofere garanții pentru a obține credite bancare.
„Oamenii care aveau conexiuni transfrontaliere cu anumite consecințe economice le-au pierdut”, a declarat Jürgen Ligi, ministrul de finanțe al Estoniei.
Potrivit celei mai recente prognoze a Comisiei, Estonia este așteptată să înregistreze o creștere de doar 0,6% în 2025 — mult sub media UE — deși activitatea economică ar urma să se redreseze în 2026 și 2027.
Un alt semn al tensiunilor financiare este faptul că Finlanda a încălcat regulile Comisiei privind cheltuielile în 2025, din cauza cheltuielilor excesive și a încetinirii economice cauzate de război.
„Vom recunoaște situația economică dificilă cu care se confruntă Finlanda, inclusiv contextul geopolitic și închiderea frontierei cu Rusia”, a declarat marți comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis.
Însă opțiunile lui Fitto ar putea fi limitate până la adoptarea noului buget pe șapte ani al blocului, cunoscut sub numele de cadrul financiar multianual (CFM), care va intra în vigoare în 2028.
Oficialii din statele din prima linie explorează alte opțiuni. Acestea includ relaxarea de către Bruxelles a regulilor privind ajutoarele de stat, astfel încât acestea să poată subvenționa firmele aflate în dificultate, și obținerea de garanții din partea Băncii Europene de Investiții pentru companiile care doresc să investească în regiune.
Deși strategia viitoare va atrage atenția asupra acestor probleme, oficialii recunosc în privat că este puțin probabil să se mobilizeze suficiente fonduri pentru a le rezolva imediat.
COMISIA EUROPEANA
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Teresa Ribera acuză administrația Trump că se folosește de „șantaj” în negocierile comerciale pentru a forța UE să dilueze Legea privind piețele digitale
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Teresa Ribera a lansat un atac virulent la adresa administrației Trump, acuzând Washingtonul că folosește „șantajul” pentru a forța UE să-și dilueze regulamentul în domeniul tehnologiei.
Secretarul pentru comerț Howard Lutnick a declarat luni la Bruxelles că SUA ar putea modifica abordarea sa privind tarifele la oțel și aluminiu dacă UE își va reconsidera regulile digitale. Oficialii europeni au interpretat remarca sa ca fiind îndreptată împotriva regulamentelor emblematice ale UE în domeniul tehnologiei, inclusiv Legea privind piețele digitale (DMA).
„Este șantaj. Faptul că aceasta este intenția lor nu înseamnă că acceptăm acest tip de șantaj”, a declarat comisarul spaniol într-un interviu acordat miercuri publicației Politico.
Ribera a declarat că regulamentul digital al UE nu ar trebui să aibă nicio legătură cu negocierile comerciale. Echipa lui Donald Trump încearcă să revizuiască acordul-cadru comercial pe care l-a încheiat cu von der Leyen în iulie, la complexul său de golf din Scoția.
Intervenția survine într-un moment delicat al negocierilor comerciale în curs. Washingtonul consideră că DMA este discriminatoriu, deoarece marile platforme tehnologice pe care le reglementează — precum Microsoft, Google sau Amazon — sunt aproape toate americane. De asemenea, Washingtonul contestă Legea serviciilor digitale, care urmărește să limiteze discursurile ilegale online, considerând-o concepută pentru a restricționa rețelele sociale precum X, deținută de Elon Musk.
Ribera a declarat că regulile sunt o chestiune de suveranitate și nu ar trebui să fie incluse în sfera negocierilor comerciale.
„Respectăm regulile, indiferent de regulile pe care le au pentru piața lor: piața digitală, sectorul sănătății, oțelul, orice… mașini, standarde. Este problema lor. Este reglementarea și suveranitatea lor. Așa stau lucrurile și aici”, a spus ea referindu-se la SUA.
Ribera, împreună cu șefa departamentului tehnologic al UE, Henna Virkkunen, supraveghează DMA, care controlează comportamentul marilor platforme digitale și urmărește să mențină concurența loială.
Ea a comentat cu fermitate declarațiile făcute de Lutnick după întâlnirea cu oficialii și miniștrii UE de luni, afirmând că „regulamentul digital european nu este negociabil”.
Luni, ea a prezentat omologilor săi americani pachetul de simplificare al UE, inclusiv propunerea omnibus digitală.
Pachetul a fost prezentat ca o inițiativă centrată pe UE pentru reducerea birocrației, dar interpretat de unii ca o încercare de a răspunde preocupărilor marilor companii tehnologice americane în ceea ce privește reglementarea.
