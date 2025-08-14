Rusia vrea ca reducerea trupelor NATO în Europa să fie parte a negocierilor privind Ucraina, afirmă Tusk după apelul liderilor europeni cu Trump, la care liderul SUA ar fi cerut ca premierul polonez să fie înlocuit de noul președinte Nawrocki

Rusia dorește să includă tema reducerii prezenței trupelor americane și NATO din Europa în orice discuții despre viitorul Ucrainei, a declarat miercuri premierul polonez Donald Tusk, după seria de convorbiri care a avut loc cu președintele american Donald Trump și cu liderii europeni în marja summitului dintre liderii SUA și Rusiei.

„Am auzit în ultimele zile că rușii ar dori foarte mult să includă discuții despre reducerea prezenței NATO, de exemplu în Polonia, în discuțiile despre viitorul Ucrainei”, a spus Tusk, care n-a participat la discuția cu Trump, fiind înlocuit de noul președinte Karol Nawrocki, conform Reuters.

„De aceea este atât de important să construim un grup puternic și unit de state, atât în relația cu Rusia, cât și în relația cu aliați precum SUA”, a adăugat acesta.

Declarațiile vin în contextul în care, potrivit vice­-ministrului polonez al apărării, Pawel Zalewski, Polonia se așteaptă să fie ultima țară din Europa din care SUA să-și retragă trupele, chiar dacă Washingtonul ia în calcul reducerea prezenței militare americane pe întreg continentul. „Toate discuțiile pe care le avem cu americanii indică faptul că Polonia este ultima țară din care americanii ar dori să își retragă trupele”, a spus Zalewski într-un interviu pentru Reuters, subliniind rolul strategic al prezenței militare americane pe flancul estic al NATO ca factor de descurajare împotriva Rusiei după invazia Ucrainei.

În prezent, aproximativ 100.000 de soldați americani sunt staționați în Europa, însă reducerea bugetului Pentagonului ar putea duce la diminuarea acestei prezențe, pentru realocarea resurselor către Indo-Pacific, regiune considerată prioritară strategic de administrația Trump.

Pe acest fundal de discuții strategice, scena politică de la Varșovia a fost marcată de o dispută legată de reprezentarea Poloniei la videoconferința de miercuri cu președintele american Donald Trump și liderii europeni pe tema Ucrainei.

Potrivit lui Tusk, „cu puțin înainte de miezul nopții de ieri am primit informații, împreună cu partenerii noștri europeni, că partea americană ar prefera ca Polonia să fie reprezentată de președinte în contactele cu președintele Trump”.

Astfel, președintele conservator Karol Nawrocki, aliat al mișcării populist-naționaliste MAGA și rival politic al lui Tusk, a participat la discuții în locul premierului. Nawrocki, eurosceptic și apropiat de Trump, a vizitat Casa Albă în timpul campaniei prezidențiale din acest an și l-a învins în iunie pe candidatul pro-european sprijinit de Tusk. Nawrocki este așteptat de Trump la Washington la începutul lunii septembrie.

Un purtător de cuvânt al guvernului polonez anunțase marți că Tusk urma să participe la apelul cu Trump, însă consilierul pe politică externă al lui Nawrocki, Marcin Przydacz, a afirmat că nu are informații că premierul ar fi planificat anterior să ia parte la discuție. Casa Albă nu a comentat dacă a cerut ca Nawrocki, și nu Tusk, să reprezinte Polonia în convorbire, a mai menționat Reuters.

Premierul Tusk a participat ulterior la discuțiile Coaliției de Voință pentru Ucraina.

Aliații europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri președintelui american Donald Trump cinci condiții a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia, mesaj transmis la o reuniune prin videoconferință avută de un grup de lideri europeni cu Trump înaintea summitului pe care acesta îl va avea vineri în orașul Anchorage din Alaska cu președintele rus Vladimir Putin. Cele cinci condiții sunt: o încetare a focului, prezența Ucrainei la masa negocierilor într-o întrevedere ulterioară, chestiunile teritoriale trebuie discutate fără recunoașterea legală a ocupației ruse, garanții de securitate robuste pentru Ucraina și o strategie transatlantică comună privind negocierile.

La rândul său, președintele american Donald Trump a declarat după discuțiile cu europeni că vrea să organizeze o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin și cu șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, “aproape imediat” după întrevederea sa cu președintele rus în Alaska.