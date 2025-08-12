Rusia vrea să câștige timp, nu să pună capăt războiului, avertizează Zelenski: „Sancțiunile împotriva Moscovei trebuie să rămână în vigoare”

Președintele american Donald Trump a extins cu 90 de zile armistițiul tarifar cu China, pregătind terenul pentru negocieri mai ample între cele două mari economii ale lumii, informează Politico Europe.

Înalți oficiali ai administrației au sugerat pe parcursul a mai mult săptămâni că o prelungire este probabilă, după ce cele două țări au stabilit niveluri tarifare de peste 100% pentru bunurile celeilalte părți pe parcursul lunii aprilie și începutul lunii mai. Actualizarea înseamnă că noul termen limită pentru creșteri tarifare masive este 10 noiembrie.

„Tocmai am semnat un decret prezidențial care va prelungi suspendarea tarifelor vamale pentru China cu încă 90 de zile. Toate celelalte elemente ale acordului vor rămâne neschimbate. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! DONALD J. TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII”, a scris Trump pe Truth Social.

China a anunțat, de asemenea, că prelungește suspendarea tarifelor vamale pentru SUA.

Administrația Trump încearcă din ce în ce mai mult să includă disputele comerciale care nu au legătură cu tarifele în negocieri.

Trump a apărat luni un acord stabilit de producătorii de cipuri Nvidia și AMD, care prevede că aceste companii pot continua să vândă anumite cipuri către China cu o condiție: să acorde guvernului SUA o parte din veniturile din vânzări.

Săptămâna trecută, liderul american nu a dat curs amenințării pe care tot el a formulat-o de a impune tarife de 100% Chinei ca urmare a achizițiilor acesteia din urmă de petrol rusesc, deși India a fost pedepsită pentru același comportament, fiind vizată de taxe vamale de 50%.

„Sperăm că SUA vor continua să colaboreze cu China pentru a implementa importantul consens la care s-a ajuns în timpul convorbirii telefonice dintre cei doi șefi de stat, utilizând pe deplin mecanismul de consultare economică și comercială China-SUA”, a declarat purtătorul de cuvânt al ambasadei Chinei, Liu Pengyu, într-un comunicat.

Înalți oficiali din cele două țări s-au întâlnit la Stockholm la sfârșitul lunii trecute, aceasta fiind a treia dintr-o serie de întâlniri între secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, și negociatorii chinezi conduși de vicepremierul He Lifeng.

„Această acțiune este necesară pentru a facilita discuțiile continue și productive cu China despre remedierea dezechilibrelor comerciale, a practicilor comerciale neloiale, extinderea accesului pe piață pentru exporturile americane și alinierea cu Statele Unite în ceea ce privește securitatea națională și chestiunile economice”, a declarat Casa Albă într-o fișă informativă.

Discuțiile de la Geneva din mai și de la Londra, ce au avut loc în iunie, s-au concentrat pe stabilizarea relației comerciale după creșterile tarifare reciproce, relaxarea blocadei impuse de Beijing asupra exporturilor de minerale critice și eliminarea sancțiunilor americane privind vânzările de etan către producătorii chinezi.

Având în vedere menținerea taxelor existente, SUA au convenit în luna mai să reducă temporar tarifele la importurile chinezești de la 145% la 30%, în timp ce China a redus taxele la importurile de bunuri din SUA de la 125% la 10%.

Comerțul dintre cele două țări a fost tensionat în ultimul an. Acest lucru a pus companiile care se bazează în mare măsură pe bunurile chinezești – cum ar fi industria jucăriilor și industria îmbrăcămintei – într-o situație dificilă, în timp ce încearcă să navigheze prin schimbarea nivelurilor tarifelor.

Pauza de 90 de zile va oferi acestor companii un sentiment de certitudine, ajutându-le să își facă stocuri pentru sărbătorile de iarnă, chiar dacă acest lucru vine la un cost mai mare.