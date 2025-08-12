INTERNAȚIONAL
Rusia vrea să câștige timp, nu să pună capăt războiului, avertizează Zelenski: „Sancțiunile împotriva Moscovei trebuie să rămână în vigoare”
Președintele Ucrainei a anunțat că a discutat cu premierul Canadei, Mark Carney, căruia i-a mulțumit pentru sprijinul acordat Ucrainei și poporului său.
„Am împărtășit punctul de vedere al Ucrainei cu privire la adevăratele intenții și planuri ale Rusiei. Noi vedem lucrurile în același fel și este evident că rușii vor pur și simplu să câștige timp, nu să pună capăt războiului. Situația de pe câmpul de luptă și atacurile violente ale Rusiei asupra infrastructurii civile și a oamenilor obișnuiți dovedesc acest lucru clar”, a scris Zelenski, pe X.
I spoke with Canada’s Prime Minister, @MarkJCarney. I am grateful for Canada’s support for Ukraine and our people.
I informed about all the details of diplomatic work and constant communication with partners. We are coordinating joint decisions and preparing our next aligned… pic.twitter.com/5ShuExautM
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2025
Cei doi lideri au convenit că nicio decizie privind viitorul Ucrainei și securitatea poporului său nu poate fi luată fără participarea Kievului.
„La fel cum nu pot exista decizii fără garanții clare de securitate. Până când acest lucru va fi realizat, sancțiunile împotriva Rusiei trebuie să rămână în vigoare și să fie permanent consolidate”, a spus Zelenski.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă, sâmbătă, că Ucraina nu își poate încălca Constituția în probleme teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupanților”.
Totodată, Zelenski a avertizat asupra intențiilor ascunse ale Rusiei, subliniind că „singurul lucru pe care îl caută este o modalitate de a distruge Ucraina”.
SUA
Donald Trump prelungește cu 90 de zile armistițiul tarifar cu China, pregătind terenul pentru negocieri comerciale mai ambițioase
Președintele american Donald Trump a extins cu 90 de zile armistițiul tarifar cu China, pregătind terenul pentru negocieri mai ample între cele două mari economii ale lumii, informează Politico Europe.
Înalți oficiali ai administrației au sugerat pe parcursul a mai mult săptămâni că o prelungire este probabilă, după ce cele două țări au stabilit niveluri tarifare de peste 100% pentru bunurile celeilalte părți pe parcursul lunii aprilie și începutul lunii mai. Actualizarea înseamnă că noul termen limită pentru creșteri tarifare masive este 10 noiembrie.
„Tocmai am semnat un decret prezidențial care va prelungi suspendarea tarifelor vamale pentru China cu încă 90 de zile. Toate celelalte elemente ale acordului vor rămâne neschimbate. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! DONALD J. TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII”, a scris Trump pe Truth Social.
China a anunțat, de asemenea, că prelungește suspendarea tarifelor vamale pentru SUA.
Administrația Trump încearcă din ce în ce mai mult să includă disputele comerciale care nu au legătură cu tarifele în negocieri.
Trump a apărat luni un acord stabilit de producătorii de cipuri Nvidia și AMD, care prevede că aceste companii pot continua să vândă anumite cipuri către China cu o condiție: să acorde guvernului SUA o parte din veniturile din vânzări.
Săptămâna trecută, liderul american nu a dat curs amenințării pe care tot el a formulat-o de a impune tarife de 100% Chinei ca urmare a achizițiilor acesteia din urmă de petrol rusesc, deși India a fost pedepsită pentru același comportament, fiind vizată de taxe vamale de 50%.
„Sperăm că SUA vor continua să colaboreze cu China pentru a implementa importantul consens la care s-a ajuns în timpul convorbirii telefonice dintre cei doi șefi de stat, utilizând pe deplin mecanismul de consultare economică și comercială China-SUA”, a declarat purtătorul de cuvânt al ambasadei Chinei, Liu Pengyu, într-un comunicat.
Înalți oficiali din cele două țări s-au întâlnit la Stockholm la sfârșitul lunii trecute, aceasta fiind a treia dintr-o serie de întâlniri între secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, și negociatorii chinezi conduși de vicepremierul He Lifeng.
„Această acțiune este necesară pentru a facilita discuțiile continue și productive cu China despre remedierea dezechilibrelor comerciale, a practicilor comerciale neloiale, extinderea accesului pe piață pentru exporturile americane și alinierea cu Statele Unite în ceea ce privește securitatea națională și chestiunile economice”, a declarat Casa Albă într-o fișă informativă.
Discuțiile de la Geneva din mai și de la Londra, ce au avut loc în iunie, s-au concentrat pe stabilizarea relației comerciale după creșterile tarifare reciproce, relaxarea blocadei impuse de Beijing asupra exporturilor de minerale critice și eliminarea sancțiunilor americane privind vânzările de etan către producătorii chinezi.
Având în vedere menținerea taxelor existente, SUA au convenit în luna mai să reducă temporar tarifele la importurile chinezești de la 145% la 30%, în timp ce China a redus taxele la importurile de bunuri din SUA de la 125% la 10%.
Comerțul dintre cele două țări a fost tensionat în ultimul an. Acest lucru a pus companiile care se bazează în mare măsură pe bunurile chinezești – cum ar fi industria jucăriilor și industria îmbrăcămintei – într-o situație dificilă, în timp ce încearcă să navigheze prin schimbarea nivelurilor tarifelor.
Pauza de 90 de zile va oferi acestor companii un sentiment de certitudine, ajutându-le să își facă stocuri pentru sărbătorile de iarnă, chiar dacă acest lucru vine la un cost mai mare.
INTERNAȚIONAL
Nicușor Dan participă la reuniunea virtuală a Coaliției de Voință pentru Ucraina, inițiată de Germania. Nu este clar dacă șeful statului va lua parte și la discuțiile europenilor cu Trump
Președintele Nicușor Dan va participa miercuri, prin videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință”/ „Coalition of the Willing”, grupul țărilor care lucrează la planuri de sprijin pentru Ucraina în cazul unui armistițiu.
Anunțul a fost făcut de minstrul de externe, Oana Țoiu, în direct la postul de televiziune Digi24 după ce cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu lideri europeni, președintele Statelor Unite Donald Trump și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discuția urmând să aibă loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.
Întrebată dacă prezența lui Nicușor Dan la acest eveniment va fi înainte sau după discuția dintre președintele american Donald Trump și liderii europeni, șefa diplomației române Oana Toiu a precizat că momentul exact va fi anunțat de Administrația Prezidențială.
”Președintele Nicușor Dan va participa în format de video-conferință la Coaliția de Vointă – Coalition of the Willing, în cursul acestei saptămâni. Acest lucru urmează să fie anunțat de Administrația Prezidențială la momentul potrivit”, a spus Oana Țoiu.
Citiți și România cere “garanții solide de securitate” în orice acord de pace Rusia – Ucraina și speră că SUA vor folosi “influența lor puternică” pentru o pace justă și durabilă
Un purtător de cuvânt al Guvernului de la Berlin a precizat că reuniunile virtuale vor începe miercuri, la ora 14:00, cu o discuție de o oră la care vor participa liderii din Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, precum și președinții Comisiei Europene și Consiliului European, alături de Zelenski și secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Programul prevedea apoi, de la ora 15:00, o discuție de o oră între liderii europeni și Zelenski, la care se vor alătura Trump și vicepreședintele său, J.D. Vance.
Merz și alți lideri europeni solicită ca Putin să accepte mai întâi un armistițiu înainte ca orice discuții de pace sau schimburi teritoriale între Moscova și Kiev să poată avea loc.
Însă, potrivit informațiilor Reuters, întâlnirea „Coalition of the Willing” este programată să aibă loc la ora 16:30 CET (ora 17:30, ora României), la o oră după convorbirea video dintre Trump și liderii europeni, care începe la 15:00 CET (ora 16:30, ora României).
Reuniunea „Coalition of the Willing” este găzduită de Germania, Franța și Marea Britanie și are ca scop coordonarea sprijinului pentru Ucraina în cazul în care un armistițiu va fi stabilit în conflictul cu Rusia.
Referitor la summitul cu Putin din Alaska, președintele american Donald Trump a declarat că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în timpul întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin.
Trump a spus că îi va informa pe liderii europeni dacă Putin va propune „o înțelegere corectă” în timpul discuțiilor, adăugând că va vorbi mai întâi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski „din respect”.
RUSIA
Trump va încerca să recupereze teritorii pentru Ucraina în discuțiile cu Putin din Alaska: Îi voi informa pe Zelenski și pe europeni dacă Putin propune o “înțelegere corectă”
Președintele american Donald Trump a declarat că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în timpul întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin.
„Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat teritorii de prim rang. Vom încerca să recuperăm o parte din acel teritoriu pentru Ucraina”, a spus el într-o conferință de presă, citat de BBC.
Trump a afirmat că discuțiile din Alaska vor fi o „întâlnire de tatonare” menită să-l convingă pe Putin să încheie războiul și că vor exista „anumite schimburi, modificări de teritorii”.
Nu este prima dată când folosește expresia „schimb de teritorii”, deși nu este clar ce teritorii ar putea ceda Rusia Ucrainei, iar Kievul nu a revendicat niciodată teritorii din Federația Rusă, relatează sursa citată.
Trump a spus că îi va informa pe liderii europeni dacă Putin va propune „o înțelegere corectă” în timpul discuțiilor, adăugând că va vorbi mai întâi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski „din respect”.
„Îl voi suna mai întâi… îl voi suna după și e posibil să-i spun «mult noroc, continuă să lupți» sau să-i spun «putem ajunge la o înțelegere»”, a declarat el.
Trump a mai spus că, deși el și Zelenski „se înțeleg”, „nu este deloc de acord cu ceea ce a făcut” liderul ucrainean. În trecut, Trump l-a acuzat pe Zelenski de responsabilitate pentru războiul din Ucraina, declanșat de invazia pe scară largă a Rusiei în februarie 2022.
Liderul de la Casa Albă a adăugat că „următoarea întâlnire va fi cu Zelenski și Putin, sau Zelenski și Putin și cu mine”. „Îi voi pune pe cei doi într-o cameră. Voi fi acolo sau nu voi fi acolo, și cred că problema se va rezolva”, a declarat el reporterilor, conform Reuters.
Președintele american a anunțat întâlnirea cu Putin vinerea trecută – ziua termenului limită autoimpus pentru ca Rusia să accepte un armistițiu sau să se confrunte cu noi sancțiuni americane.
Ca răspuns la vestea despre summitul din Alaska, Zelenski a precizat că Ucraina nu își poate încălca Constituția în probleme teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupanților”.
„O soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, au subliniat și principalii lideri europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin. Declarația a fost semnată de președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Finlandei, Alexander Stubb.
Între timp, vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina este puțin probabil să mulțumească vreuna dintre părți și că orice acord de pace va lăsa, probabil, atât Moscova, cât și Kievul „nemulțumite”, el precizând că Statele Unite urmăresc o înțelegere pe care ambele țări să o poată accepta.
El a mai subliniat și intenția SUA de a „programa” o întâlnire Trump-Putin-Zelenski, în contextul presiunilor exercitate de europeni ca Ucraina să fie implicată.
De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu lideri europeni, președintele Statelor Unite Donald Trump și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discuția urmând să aibă loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.
Merz și alți lideri europeni solicită ca Putin să accepte mai întâi un armistițiu înainte ca orice discuții de pace sau schimburi teritoriale între Moscova și Kiev să poată avea loc.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre cu fonduri din PNRR, subliniază ministrul Energiei
Rusia vrea să câștige timp, nu să pună capăt războiului, avertizează Zelenski: „Sancțiunile împotriva Moscovei trebuie să rămână în vigoare”
Decizia cancelarului Merz de a impune un embargo parțial asupra armelor pentru Israel este justificată și proporțională, susține ministrul de externe german
Donald Trump prelungește cu 90 de zile armistițiul tarifar cu China, pregătind terenul pentru negocieri comerciale mai ambițioase
Nicușor Dan participă la reuniunea virtuală a Coaliției de Voință pentru Ucraina, inițiată de Germania. Nu este clar dacă șeful statului va lua parte și la discuțiile europenilor cu Trump
Trump va încerca să recupereze teritorii pentru Ucraina în discuțiile cu Putin din Alaska: Îi voi informa pe Zelenski și pe europeni dacă Putin propune o “înțelegere corectă”
România cere “garanții solide de securitate” în orice acord de pace Rusia – Ucraina și speră că SUA vor folosi “influența lor puternică” pentru o pace justă și durabilă
Merz anunță că Trump se va alătura liderilor europeni într-un summit virtual de urgență înainte de discuțiile din Alaska cu Putin. Vor participa Zelenski și liderii Franței, UK, Italiei, Poloniei, Finlandei, UE și NATO
Vicepreședintele Senatului, Lucian Rusu: Conectarea Moldovei și a Iașului la coridoarele europene de transport prin A7 și A8 rămâne o prioritate strategică pentru Guvernul României
Planurile Israelului pentru Gaza prevestesc „un dezastru de o gravitate fără precedent”, afirmă Emmanuel Macron
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
UE nu dorește să se decupleze de China, dar își va apăra întotdeauna interesele, subliniază Ursula von der Leyen, prezentându-le eurodeputaților trei priorități pentru o relație bazată pe predictibilitate și fiabilitate
Prelungirea PNRR presupune un proces decizional complet inițiat de CE și nu este fezabilă din perspectiva timpului, afirmă noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene
Bogdan Ivan anunță că a transmis oficial Comisiei Europene proiectul pentru construirea unei giga-fabrici de inteligență artificială în România: Devenim un hub regional al tehnologiilor emergente
Luca Niculescu anunță lansarea unei campanii prin care le explică românilor „într-un limbaj clar, prietenos și interesant” aderarea României la OCDE: „Va însemna că vom juca în prima ligă a economiilor mondiale”
Trending
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu: ”Hamas trebuie să elibereze imediat toți ostaticii. Fiecare viață nevinovată contează”
- ROMÂNIA6 days ago
Emil Constantinescu: “La plecarea din această lume, Ion Iliescu a trecut dincolo de hotarul judecății contemporanilor săi la judecata Istoriei”
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Vodafone: Infrastructura digitală reprezintă cheia competitivității, rezilienței și coeziunii Europei
- ROMÂNIA1 week ago
Guvernul României pregătește cel de-al treilea pachet de sprijin pentru comunitățile afectate de inundațiile din Neamț și Suceava
- NATO1 week ago
MApN: România și Grecia vor colabora în proiectul Coridorului de mobilitate militară pentru zona de Sud-Est a NATO