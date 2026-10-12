Rusia vrea “să distrugă arhitectura de securitate în Europa” pentru ca “dominația rusă să revină la nivelul pre-1989”, avertizează Donald Tusk

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat luni, în cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia, că sprijinirea Ucrainei împotriva agresiunii ruse reprezintă o datorie patriotică, avertizând că oricine încearcă să slăbească Kievul acționează „împotriva propriei națiuni, a suveranității și a securității sale”, relatează The Guardian și TVP World.

„Rusia vrea să distrugă arhitectura de securitate existentă în Europa pentru a se asigura că dominația rusă revine la nivelul la care se afla înainte de 1989. Nu avem nicio îndoială în această privință”, a spus Tusk, în deschiderea Forumului în care comandamentul suprem al Forțelor NATO în Europa este așteptat să prezinte o strategie intitulată „Teoria Victoriei” pentru a înfrânge orice potențial atac al Moscovei asupra flancului estic.

Tusk a declarat că țara sa, Polonia, membră NATO și a Uniunii Europene, a investit masiv în apărare pentru a fi pregătită să răspundă viitoarelor provocări de securitate.

Premierul polonez a spus că, în pofida amenințărilor hibride din partea Rusiei, este „optimist” atunci când se gândește la nivelul ridicat de pregătire militară pentru „diferite scenarii”.

„Acesta este momentul în care întregul Occident, Europa și Statele Unite trebuie să-i arate lui Putin, al Rusiei, că suntem pregătiți pentru o politică de descurajare, cu măsuri și mai dure – și mă refer în principal la sancțiuni”, a declarat el în cadrul conferinței.

Luna trecută, Tusk a declarat în Parlament că evaluările serviciilor de informații sugerau că Rusia ar putea lansa un atac cu drone sau rachete asupra teritoriului NATO în lunile următoare, în cadrul eforturilor de a demonstra că „Articolul 5 este mai degrabă teoretic decât practic”.

Tusk a mai declarat că ajutarea Ucrainei să se apere este esențială pentru protejarea securității și suveranității țărilor europene.

„Oricine dorește, din orice motiv – trădare, prostie, bani – să slăbească Ucraina în confruntarea sa cu Rusia acționează în mod clar împotriva propriei națiuni, a suveranității și a securității sale”, a declarat Tusk.

„Fiecare patriot din Polonia și din Europa ar trebui să se gândească astăzi la modul în care poate ajuta în mod eficient Ucraina să se apere”, a adăugat el.

Declarațiile lui Tusk vin într-un context de creștere a sprijinului pentru partidele de extremă dreapta și populiste în unele părți ale Europei, dintre care unele se opun acordării de asistență militară Ucrainei și susțin relații mai apropiate cu Moscova.

„Polonia nu va fi înfrântă și nu va ceda în fața fricii. Europa, întreaga lume liberă, nu va fi înfrântă și nu va ceda în fața fricii”, a afirmat el.