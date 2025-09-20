Rutte salută răspunsul „rapid și decisiv” al NATO la încălcarea de către Rusia a spațiului aerian al Estoniei

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat vineri răspunsul „rapid și decisiv” al Alianței la o nouă provocare a Rusiei, după ce trei avioane de vânătoare MIG-31 au încălcat spațiul aerian estonian. Potrivit autorităților de la Tallinn, aparatele au pătruns timp de circa 12 minute în zona insulei Vaindloo, iar avioane F-35 din misiunea NATO de poliție aeriană au intervenit imediat.

„Răspunsul NATO sub misiunea Santinela Estică a fost rapid și decisiv”, a transmis Rutte pe platforma X, precizând că a discutat cu premierul estonian, Michal Kristen.

I’ve just spoken with the Estonian PM @KristenMichalPM about the Russian air space violation today. NATO’s response under Eastern Sentry was quick and decisive. — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 19, 2025

Citiți și Trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, la o săptămână după incursiunile dronelor Rusiei în Polonia și România

În urma incidentului, șeful guvernului de la Tallinn a anunțat că Estonia va cere activarea articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care prevede consultări între aliați în cazul unei amenințări la adresa unuia dintre statele membre.

„O astfel de încălcare este total inacceptabilă. Guvernul estonian a decis să solicite consultări în temeiul articolului 4 al NATO”, a scris Kristen, tot pe X.

This morning, 3 Russian Mig-31 fighter jets entered Estonian airspace. NATO fighters responded and the Russian planes were forced to flee. Such violation is totally unacceptable. The Government of Estonia has decided to request NATO Article 4 consultations. — Kristen Michal (@KristenMichalPM) September 19, 2025

Incursiunea are loc pe fondul tensiunilor crescute de pe flancul estic al Alianței, după ce săptămâna trecută drone rusești au fost doborâte deasupra Poloniei, care a cerut, la rândul său, activarea articolului 4 din Tratatul NATO.

În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.

La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.