Rutte: Trebuie să ne asigurăm că pe durata negocierilor de pace, Ucraina are cea mai puternică poziție posibilă pentru a face față rușilor

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Bruxelles, că speră ca negocierile privind un posibil plan de pace pentru Ucraina să ducă la rezultate, însă Alianța trebuie să rămână pregătită să sprijine Kievul în continuare dacă procesul nu avansează suficient, informează EFE, preluat de Agerpres.

„Discuțiile de pace sunt în curs, iar asta e bine, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că, pe durata lor – și nu știm când se vor încheia – Ucraina are cea mai puternică poziție posibilă pentru a continua lupta, pentru a face față rușilor, dar și cea mai puternică poziție posibilă atunci când discuțiile chiar ajung în punctul în care se așază la masa negocierilor”, a spus Rutte înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai NATO.

Întrebat despre declarațiile recente ale lui Vladimir Putin privind un eventual conflict cu Europa, Rutte a evitat să răspundă direct.

„Nu voi reacționa la tot ce spune Putin. L-am văzut în uniformă militară, îmbrăcat ca un soldat de pe front, dar nu se afla pe linia frontului – era destul de departe de aceasta, alaltăieri – așa că nu voi reacționa la fiecare declarație”, a spus el.

Comentând întrebările jurnaliștilor privind discuțiile purtate ieri la Moscova între Putin și reprezentanții americani, Rutte a subliniat rolul Washingtonului în relansarea negocierilor:

„Mă bucur foarte mult că președintele SUA a deblocat impasul din negocierile cu Putin și a inițiat întregul proces de pace. Doar Statele Unite, sub conducerea președintelui Trump, au putut face acest lucru. Dar nu vreau să comentez fiecare pas; noaptea trecută a fost, desigur, importantă, vor urma și alți pași, însă nu mă veți auzi comentând fiecare etapă intermediară”, a spus el.

Secretarul general a insistat asupra strategiei duble a Alianței:

„Procesul este în desfășurare. Am avut întâlniri reușite la Geneva și Miami între echipele americană și ucraineană, a avut loc și întâlnirea de aseară de la Moscova. Nu voi comenta fiecare pas. Important este ca procesul de pace să continue. Sper că va duce la rezultate, iar dacă va dura prea mult sau nu va aduce rezultate, cel mai bun mod de a pune presiune pe ruși este prin două lucruri: mai întâi, să ne asigurăm că rușii înțeleg că fluxul de arme către Ucraina va continua – ceea ce se întâmplă acum datorită Statelor Unite și europenilor – și, în al doilea rând, să ne asigurăm că sancțiunile economice sunt eficiente”, a spus Rutte.

Întrebat despre cel mai recent scandal de corupție din Ucraina, Rutte a reafirmat poziția NATO:

„Am comentat deja acest lucru înainte. Desigur, atunci când există corupție, este important ca ucrainenii să lupte împotriva ei, iar ei o fac. Cred că președintele Ucrainei ia toate măsurile necesare pentru a eradica corupția”, a mai declarat el.