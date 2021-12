S-a încheiat “epoca Angela Merkel”: Olaf Scholz a fost ales cancelar al Germaniei, fiind așteptat de liderii UE să lucreze pentru o Europă suverană și puternică

Un lung capitol al istoriei contemporane a Germaniei și a Europei s-a încheiat miercuri. Ziua de 8 decembrie 2021 va intra în istoria Germaniei și a Europei drept momentul în care s-a încheiat epoca Angela Merkel după ce Parlamentul german (Bundestag) l-a ales pe social-democratul Olaf Scholz în funcția de cancelar federal al țării, punând capăt unei perioade de 16 ani în care creștin-democrații au condus cancelaria de la Berlin și marcând revenirea socialiștilor în fruntea țării.

Noul parlament german l-a ales pe Olaf Scholz în funcția de cancelar, membrii parlamentului votând cu 395 din 707 voturi exprimate pentru ca Scholz să devină noul șef al guvernului german.

Cu toate acestea, nu toți membrii așa-numitei “coaliții semaforizate” au votat în favoarea lui, notează Deutsche Welle. Dacă ar fi făcut acest lucru, Scholz ar fi primit 416 voturi.

El urmează să depună jurământul, împreună cu un nou cabinet, apoi se va întoarce în Parlament și va merge la cancelaria federală pentru transferul formal de putere și o ultimă conferință de presă.

Astfel, prima femeie care a condus Germania, Angela Merkel s-a aflat 5.860 de zile la putere, eşuând cu doar nouă zile în a bate recordul de longevitate al mentorului său, Helmut Kohl, notează AFP, potrivit Agerpres.

La finalul unui proces foarte clar reglementat, lidera conservatoare va ceda miercuri frâiele primei puteri economice europene lui Olaf Scholz, care a fost în acelaşi timp un adversar politic, dar şi ministru de finanţe şi vicecancelar în guvernul pe care l-a condus.

Scholz a fost deja felicitat de președintele Consiliului European, Charles Michel, care a subliniat că îl așteaptă pe noul cancelar “să lucreze pentru o Europă puternică și suverană”. De altfel, Scholz va participa săptămâna viitoare la primul său Consiliu European.

Alles Gute, lieber @OlafScholz zur Wahl als Bundeskanzler 🇩🇪

Looking forward to working together for a strong and sovereign Europe.

Mein Dank an dich, liebe Angela Merkel, für viele Jahre der vertrauensvollen Zusammenarbeit. pic.twitter.com/xfGLqEJapB

— Charles Michel (@eucopresident) December 8, 2021