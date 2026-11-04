S-a lansat Platforma Europeană pentru Proiectarea Cipurilor: Investiții de 525 milioane de euro pentru o nouă generație de companii europene de profil

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, a lansat Platforma Europeană pentru Proiectarea Cipurilor, o inițiativă care va mobiliza investiții de 525 milioane de euro pentru dezvoltarea unei noi generații de companii europene în acest domeniu, potrivit unui comunicat al Executivului european.

Platforma urmărește să reducă barierele cu care se confruntă firmele aflate la început de drum, oferindu-le acces la instrumente de proiectare, servicii de asistență, componente de proprietate intelectuală reutilizabile în proiectarea cipurilor și capacități de fabricație. Aceste resurse se numără adesea printre cele mai costisitoare și mai greu accesibile pentru companiile tinere.

Proiectarea reprezintă o etapă esențială a industriei semiconductorilor, în care se dezvoltă o mare parte a inovațiilor. Totuși, companiile europene de profil generează în prezent mai puțin de 1% din veniturile mondiale ale acestui segment, arată Comisia.

Executivul european subliniază că sustenabilitatea noilor capacități de producție din Europa depinde de existența unei cereri suficiente, care trebuie să provină în bună măsură de la companiile europene de proiectare.

Prin intermediul platformei eurocdp.eu, start-up-urile aflate în faze incipiente pot solicita granturi de până la 100.000 de euro pentru realizarea unor prototipuri care să demonstreze fezabilitatea ideilor lor. Start-up-urile mai avansate pot solicita granturi de 16 milioane de euro, destinate acoperirii costurilor ridicate ale dezvoltării cipurilor în vederea comercializării.

Start-up-urile și întreprinderile mici și mijlocii pot beneficia, de asemenea, de îndrumare din partea Rețelei europene a centrelor de competență pentru cipuri atunci când solicită acces la platformă. Sprijinul include formare, realizarea rapidă de prototipuri și utilizarea unor resurse tehnologice avansate, pentru a accelera transformarea ideilor în produse și dezvoltarea companiilor.

Din investiția totală, 440 milioane de euro reprezintă finanțare publică disponibilă prin granturi, provenită de la UE și statele membre. Alte 85 milioane de euro sunt destinate infrastructurii platformei bazate pe cloud, furnizării serviciilor de sprijin și dezvoltării unor instrumente de proiectare a cipurilor cu sursă deschisă.

În ceea ce privește proveniența întregii finanțări de 525 milioane de euro, contribuția bugetului UE este de 285 de milioane de euro, iar alte 240 de milioane de euro provin de la statele participante la Întreprinderea Comună pentru Cipuri – Chips Joint Undertaking.

Platforma este operată de un consorțiu condus de imec și beneficiază de sprijinul Chips Joint Undertaking, precum și de soluții furnizate de companii de top din domeniul automatizării proiectării electronice și al proprietății intelectuale.

În paralel, 20 de start-up-uri participă la programele EuroCDP de dezvoltare a afacerilor, primind pregătire tehnică și comercială pentru transformarea ideilor în produse pregătite pentru piață.

Inițiativa este prevăzută de Regulamentul european privind cipurile – EU Chips Act, care urmărește consolidarea ecosistemului european al semiconductorilor, creșterea rezilienței lanțurilor de aprovizionare și reducerea dependențelor externe.

În iunie 2026, Comisia Europeană a propus și un pachet privind suveranitatea tehnologică, care include Regulamentul privind cipurile 2.0 – Chips Act 2.0. Printre obiectivele acestuia se numără stimularea cererii de cipuri și sprijinirea proiectării și producției în UE atât a cipurilor avansate, cât și a celor utilizate pe scară largă.