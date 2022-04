S-au strâns 9,1 mld. de euro pentru Ucraina în cadrul campaniei globale de strângere de fonduri lansată de CE împreună cu Guvernul Canadei și Global Citizen

Evenimentul global de strângere de fonduri “Stand Up For Ukraine”, lansat de Comisia Europeană, în parteneriat cu Guvernul Canadei și organizația internațională de advocacy Global Citizen, a reușit să obțină promisiuni de sprijin în valoare de 9,1 miliarde de euro pentru sprijinul persoanelor care au fost forțate să fugă de invazia Rusiei în Ucraina, a anunțat sâmbătă președinta Executivului European, Ursula von der Leyen.

„Domnule președinte Zelenski, v-am auzit. Ați solicitat lumii întregi să-și unească forțele pentru a-i sprijini pe cei care fug de invazie, în interiorul și în afara Ucrainei. Răspundem astăzi prin ”StandUpForUkraine” pentru a mobiliza finanțare și sprijin pentru Ucraina. Astăzi, am strâns 9,1 miliarde de euro pentru persoanele care fug din calea invaziei. Și va urma și mai mult! Vom continua să oferim sprijin. Și odată ce bombardamentele se vor fi oprit, îi vom ajuta pe ucraineni să-și reconstruiască țara”, a declarat Ursula von der Leyen, într-o serie de postări pe Twitter.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2022