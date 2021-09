Sabin Sărmaș va fi președintele celei mai importante Conferințe de IT&C: Găzduirea Conferinței PP-22 este unul dintre momentele importante pentru România

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” a conferit, joi, 2 septembrie, titlul de „Doctor Honoris Causa” dr. Harlan Ullman, consilier principal al think-tank-ului american Atlantic Council, în semn de apreciere pentru contribuția științifică și sprijinul constant acordat României și comunității strategice internaționale în domeniul securității și apărării, informează un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro.

Titlul onorific a fost acordat în cadrul ședinței solemne a Senatului Universității Naționale de Apărare „Carol I”, desfășurată în Aula instituției de învățământ, în prezența șefului Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu.

„Fondul teoretic, realizat de Harlan Ullman, a devenit literatură de specialitate în domeniul culturii de securitate la nivel global, platformele sale doctrinare fiind utilizate de decidenții politico-militari din Statele Unite și NATO. Totodată, prin difuziunea în România a conceptelor sale, scrierile sale contribuie la creșterea culturii de securitate în plan național”, a afirmat generalul-locotenent Daniel Petrescu în alocuțiunea susținută la finalul festivității.

În context, New Strategy Center lansează joi, 2 septembrie, volumul „Al cincilea cavaler al Apocalipsei și noul M.A.D.”, scris de analistul american Dr. Harlan Ullman.

Fiind o analiză inovatoare a noii realități strategice cu care se confruntă în prezent Statele Unite și restul lumii democratice, cartea prezintă și o serie de posibile scenarii menite să incite momente de reflecție pentru posibile evoluții în viitor. Postfața este scrisă de Ministrul Apărării Naționale, domnul Nicolae Ciucă, care îl caracterizează pe Harlan Ullman drept “un prieten apropiat României, și un bun cunoscător al realităților din regiunea Mări Negre, fiind fascinante personalitatea și profunzimea sa intelectuală“.

Ediția în limba română apare la Editura Militară și este prima traducere a cărții Dr. Harlan Ullman, fiind publicată în România la inițiativa New Strategy Center, ca parte a demersurilor noastre de a contribui la creșterea culturii de securitate la nivel național și la o mai bună înțelegere a provocărilor cu care ne confruntăm în contextul dificil al pandemiei.

Evenimentul de lansare va avea loc joi, 2 septembrie, cu începere de la ora 19.00 și va fi transmis LIVE pe www.caleaeuropeana.ro și pe pagina de Facebook Calea Europeană.

Dr. Harlan K. Ullman este un inovator recunoscut pe plan internațional în domeniul strategiei. Absolvent al US Naval Academy, veteran al războiului din Vietnam, Dr. Ullman activează în prezent în cadrul Atlantic Council și este, de asemenea, președinte al unor grupuri private de consultanță în afaceri și administrație. Este principalul autor al doctrinei „șoc și groază” (shock and awe), care urmărește „să afecteze, să influențeze și să controleze” voința și percepția unui adversar. Totodată, Dr. Harlan Ullman este creatorul abordării bazate pe rațiune a strategiei (Brains Based Approach) și autorul a unsprezece cărți, printre care menționăm „Shock and Awe: Achieving Rapid Dominance”, „Finishing Business: Ten Steps to Defeat Global Terror”, „Anatomy of Failure: Why America Loses Every War It Starts”.