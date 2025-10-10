COMISIA EUROPEANA
Sănătatea mintală trebuie să facă parte din modul în care pregătim tinerii pentru viitorul lor, atenționează comisarul european pentru sănătate
„Sănătatea mintală trebuie să facă parte din modul în care pregătim tinerii pentru viitorul lor, ca o responsabilitate comună a educației, sănătății și tehnologiei”, a transmis comisarul european pentru sănătate cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății Mintale.
Comisarul european subliniază că tinerii din UE se confruntă cu provocări foarte diferite de cele ale părinților lor: „Digitalizarea rapidă, conectivitatea constantă, presiunea online și expunerea la provocări globale au toate un impact profund asupra modului în care gândesc, simt și interacționează. Lumea online oferă oportunități enorme de învățare, comunicare și creativitate, dar aduce și noi riscuri care pot submina încrederea și stima de sine”, a mai adăugat acesta.
Comisia Europeană sprijină statele membre și părțile interesate să ia măsuri. Aproape 1,3 miliarde de euro din fondurile UE susțin 20 de inițiative emblematice pentru toate vârstele, cu un accent special pe copii și adolescenți.
Un nou studiu finanțat de UE și care va fi publicat astăzi de Biroul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății arată că aproape unul din trei medici și asistenți medicali prezintă simptome ale unei afecțiuni de sănătate mintală, iar unul din patru medici lucrează peste 50 de ore pe săptămână: „Presiunea crește din cauza lipsei de personal. Cei care au grijă de alții nu trebuie să fie lăsați fără ajutor.”
„UE sprijină investițiile în sănătatea mintală și în servicii de sănătate mai solide în întreaga Europă. Colaborăm cu statele membre pentru a consolida personalul din domeniul sănătății prin programul nostru EU4Health, abordând problema deficitului de personal, prevenind epuizarea profesională și îmbunătățind condițiile de muncă. O Europă rezilientă are nevoie de servicii solide de sănătate mintală. Investițiile de astăzi ne pregătesc pentru provocările de mâine”, a conchis acesta.
Comisia Europeană va investiga informațiile potrivit cărora guvernul lui Viktor Orban ar fi trimis agenți ai serviciilor secrete la Bruxelles pentru a culege informații despre instituțiile UE
Comisia Europeană a declarat joi că va investiga informațiile potrivit cărora guvernul prim-ministrului ungar Viktor Orban ar fi trimis agenți ai serviciilor secrete la Bruxelles pentru a culege informații despre instituțiile UE și a recruta un funcționar al UE.
O anchetă comună realizată de revista germană Der Spiegel, cotidianul belgian De Tijd, publicația maghiară Direkt36 și alte instituții media a relevat că agenți ai serviciilor secrete maghiare deghizați în diplomați au încercat să se infiltreze în instituțiile UE în perioada în care Olivér Várhelyi (actual comisar european) era ambasadorul Ungariei la UE, informează Politico Europe.
Un agent operativ, care nu a fost identificat de către mass-media, a fost staționat la Bruxelles între 2015 și 2017 în calitate de diplomat care lucra în departamentul de politică de coeziune al ambasadei Ungariei, potrivit documentelor analizate de mass-media.
Conform rapoartelor, agentul lucra de fapt pentru serviciul de informații externe al Ungariei, cultivând contacte în cadrul Comisiei Europene și al altor organizații ale UE.
În cadrul conferinței de presă a Comisiei Europene de joi, purtătorul de cuvânt Balazs Ujvari a declarat: „Comisia ia, ca de obicei, foarte în serios astfel de acuzații și rămânem angajați să protejăm funcționarii și rețelele Comisiei împotriva spionajului ilicit.”
Executivul european „va înființa un grup intern care să analizeze aceste acuzații”, a declarat Ujvari, adăugând că, din motive de securitate operațională, nu va divulga mai multe informații.
Purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho, a adăugat că președinta Ursula von der Leyen a fost informată cu privire la aceste informații.
Nici reprezentanții lui Varhelyi, nici guvernul maghiar nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii din partea POLITICO.
Activitățile de spionaj ar fi mai degrabă în concordanță cu practicile desfășurate de Moscova și Beijing, decât cu cele ale unui stat membru al UE. Acest lucru ar putea alimenta neîncrederea față de Ungaria la Bruxelles.
Presa a relatat că un înalt funcționar de la Bruxelles a declarat că se întâlnea cu agentul la fiecare câteva luni pentru discuții amicale, dar că în cele din urmă și-a dat seama că maghiarul era un spion care căuta „orice fel de bârfe” despre Comisie.
Întâlnirile, care aveau loc de obicei într-un parc din Bruxelles, au avut ca rezultat elaborarea unui document care îl oficializa pe funcționarul Comisiei ca „agent secret” al serviciului de informații externe al Ungariei, Információs Hivatal (IH) — chiar dacă acesta continua să lucreze în cadrul Comisiei.
Funcționarul a declarat presei că nu a semnat documentul și că agentul i-a oferit chiar și bani pentru informații, dar el a refuzat. Presa a relatat că surse din domeniul securității au confirmat declarația funcționarului.
La acea vreme, superiorul agentului operațional la ambasadă era ambasadorul Ungariei la UE, Várhelyi, care în prezent deține portofoliul Comisiei pentru sănătate și bunăstarea animalelor.
Ursula von der Leyen, salvată de familiile politice pro-europene: Parlamentul European a respins două noi moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene
Parlamentul European a respins joi, prin vot, două noi moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene, majoritatea pro-europeană salvând mandatul președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen și a întregului Colegiu al comisarilor europeni.
Potrivit unui comunicat, prima moțiune, depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa”, a fost respinsă cu 179 voturi pentru, 378 împotrivă și 37 abțineri. A doua moțiune, depusă de Grupul Stângii, a fost respinsă cu 133 voturi pentru, 383 împotrivă și 78 abțineri.
Cele două voturi arate că grupările centrifuge nu au reuşit schimbarea raporturilor de forţe în care grupurile politice pro-europene, respectiv popularii (PPE), socialiştii (S&D), liberalii (Renew) şi Verzii, au format o majoritate care a susţinut-o pe Ursula von der Leyen pentru încă un mandat la conducerea Comisiei Europene, moţiunile de acum fiind şi un test pentru această majoritate.
Confruntată cele două voturi de neîncredere, von der Leyen ceruse luni într-un discurs în plenul de la Strasbourg unitate între forţele pro-UE împotriva celor care încearcă în opinia ei să destabilizeze Europa, menţionându-l aici pe preşedintele rus Vladimir Putin.
Preşedintele rus Vladimir “Putin nu îşi ascunde dispreţul faţă de Uniunea noastră şi faţă de fundamentele pe care ea se susţine. Nu-şi ascunde nici bucuria şi sprijinul faţă de toţi prietenii săi obedienţi din Europa care fac munca pentru el. Acesta este cel mai vechi truc din lume: semănarea diviziunii şi răspândirea dezinformării pentru ca europenii să se lupte între ei, pentru a încerca să ne facă să lăsăm garda jos“, a susţinut ea.
După ce plenul eurodeputaților a respins moțiunile de cenzură, șefa Comisiei Europene a transmis că apreciază “profund sprijinul puternic primit.
“Comisia va continua să colaboreze strâns cu Parlamentul European pentru a aborda provocările cu care se confruntă Europa. Și împreună vom obține rezultate pentru toți cetățenii europeni. Uniți pentru cetățenii noștri, valorile noastre și viitorul nostru”, a scris von der Leyen, pe X.
I deeply appreciate the strong support received today.
The Commission will keep working closely with the European Parliament to tackle Europe’s challenges. And together deliver results for all European citizens.
United for our people, our values and our future.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2025
O majoritate a Parlamentului European a respins pe 10 iulie, prin vot, moțiunea de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, a cărei eventuală a aprobare ar fi condus la demisia întregului colegiu de comisari, demersul lansat de europarlamentari eurosceptici și de extremă-dreapta eșuând, dar lăsând în urmă imaginea unui lider vulnerabilizat.
Astfel, cu 175 voturi pentru, 360 împotrivă și 18 abțineri, Parlamentul European a respins moțiunea. În context, Ursula von der Leyen a adoptat un ton sfidător, apărându-și mandatul de președintă a Comisiei Europene și promițând că „nu va permite niciodată extremiștilor să rescrie istoria”.
Începând de astăzi, plățile instant în euro vor fi mai rapide și mai sigure ca niciodată. Noile norme vor stimula economia Europei și vor aduce beneficii majore cetățenilor și întreprinderilor
Începând de astăzi, trimiterea de bani în întreaga zonă euro va fi mai rapidă și mai sigură ca niciodată. Datorită noilor norme ale UE privind plățile instant, cetățenii și întreprinderile pot transfera acum bani în euro în câteva secunde, oricând – zi sau noapte, în timpul săptămânii sau la sfârșit de săptămână – fie în propria țară, fie în întreaga zonă euro, informează Comisia Europeană, într-un comunicat.
Începând din ianuarie 2025, prestatorii de servicii de plată (PSP) din zona euro sunt obligați să ofere clienților lor posibilitatea de a primi plăți instant în euro. Începând de astăzi, prestatorii de servicii de plată sunt, de asemenea, obligați să ofere clienților lor serviciul de trimitere de plăți instant în euro și, pentru a combate frauda în materie de plăți prin transferuri credit în euro, serviciul de verificare a beneficiarului plății (VoP). Acest lucru face ca plățile instant să fie disponibile pe scară mai largă, mai sigure și mai accesibile pentru toți cetățenii din zona euro.
Plățile instant vor stimula economia Europei și vor aduce beneficii majore cetățenilor și întreprinderilor. Pentru cetățeni, banii sunt disponibili imediat, ceea ce face mult mai ușoară gestionarea situațiilor de urgență sau împărțirea facturilor în contexte sociale. Pentru întreprinderi, gestionarea fluxului de numerar va fi îmbunătățită, la fel ca și serviciile pentru clienți: oferind clienților o metodă de plată suplimentară, aceștia vor economisi timp și vor reduce costurile.
„Astăzi marchează o nouă eră a plăților în Europa. Regulamentul privind plățile instant va îmbunătăți în mod substanțial viața de zi cu zi a cetățenilor și a întreprinderilor noastre, permițându-le să trimită și să primească plăți instantaneu, non-stop. Astfel, operațiunile vor deveni mai sigure, prestatorii de servicii de plată având obligația de a verifica beneficiarul vizat și de a trimite o alertă plătitorului în caz de eroare sau de suspiciune de fraudă. Vom monitoriza punerea în aplicare concretă în statele membre, astfel încât toată lumea să poată beneficia pe deplin de aceste noi norme”, a declat comisarul european pentru servicii financiare.
Ce se schimbă:
- Banii se mișcă instantaneu: Transferurile în euro nu vor mai dura zile – acestea vor ajunge în contul destinatarului în câteva secunde, în orice moment – inclusiv nopțile, weekendurile și sărbătorile legale.
- Același preț ca în cazul transferurilor regulate: Băncile și alți prestatori de servicii de plată nu trebuie să perceapă un comision mai mare pentru o plată instant decât pentru un transfer credit standard.
- O protecție mai puternică împotriva fraudei și a erorilor: Înainte de efectuarea unei plăți, furnizorii trebuie să verifice dacă numele beneficiarului plății (sau al destinatarului) corespunde IBAN-ului furnizat, ajutând persoanele să evite greșelile și înșelătoriile. Acest serviciu este furnizat gratuit plătitorului.
- Costuri mai mici pentru procesarea plăților: Noile norme permit, de asemenea, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică să participe direct la sistemele de plată, astfel încât acestea să își poată furniza serviciile de plată, inclusiv plățile instant, într-un mod mai eficient.
Începând din ianuarie 2027, prestatorii de servicii de plată din afara zonei euro vor trebui, de asemenea, să le permită clienților lor să trimită și să primească plăți instant în euro și să verifice beneficiarul.
Comisia va monitoriza îndeaproape modul în care evoluează comisioanele pentru plățile instant și dacă există alte obstacole restante în calea disponibilității și utilizării plăților instant și va raporta colegiuitorilor UE pentru a se asigura că acestea rămân abordabile și accesibile.
