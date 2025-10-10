Sănătatea mintală trebuie să facă parte din modul în care pregătim tinerii pentru viitorul lor, atenționează comisarul european pentru sănătate

Comisia Europeană a declarat joi că va investiga informațiile potrivit cărora guvernul prim-ministrului ungar Viktor Orban ar fi trimis agenți ai serviciilor secrete la Bruxelles pentru a culege informații despre instituțiile UE și a recruta un funcționar al UE.

O anchetă comună realizată de revista germană Der Spiegel, cotidianul belgian De Tijd, publicația maghiară Direkt36 și alte instituții media a relevat că agenți ai serviciilor secrete maghiare deghizați în diplomați au încercat să se infiltreze în instituțiile UE în perioada în care Olivér Várhelyi (actual comisar european) era ambasadorul Ungariei la UE, informează Politico Europe.

Un agent operativ, care nu a fost identificat de către mass-media, a fost staționat la Bruxelles între 2015 și 2017 în calitate de diplomat care lucra în departamentul de politică de coeziune al ambasadei Ungariei, potrivit documentelor analizate de mass-media.

Conform rapoartelor, agentul lucra de fapt pentru serviciul de informații externe al Ungariei, cultivând contacte în cadrul Comisiei Europene și al altor organizații ale UE.

În cadrul conferinței de presă a Comisiei Europene de joi, purtătorul de cuvânt Balazs Ujvari a declarat: „Comisia ia, ca de obicei, foarte în serios astfel de acuzații și rămânem angajați să protejăm funcționarii și rețelele Comisiei împotriva spionajului ilicit.”

Executivul european „va înființa un grup intern care să analizeze aceste acuzații”, a declarat Ujvari, adăugând că, din motive de securitate operațională, nu va divulga mai multe informații.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho, a adăugat că președinta Ursula von der Leyen a fost informată cu privire la aceste informații.

Nici reprezentanții lui Varhelyi, nici guvernul maghiar nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii din partea POLITICO.

Activitățile de spionaj ar fi mai degrabă în concordanță cu practicile desfășurate de Moscova și Beijing, decât cu cele ale unui stat membru al UE. Acest lucru ar putea alimenta neîncrederea față de Ungaria la Bruxelles.

Presa a relatat că un înalt funcționar de la Bruxelles a declarat că se întâlnea cu agentul la fiecare câteva luni pentru discuții amicale, dar că în cele din urmă și-a dat seama că maghiarul era un spion care căuta „orice fel de bârfe” despre Comisie.

Întâlnirile, care aveau loc de obicei într-un parc din Bruxelles, au avut ca rezultat elaborarea unui document care îl oficializa pe funcționarul Comisiei ca „agent secret” al serviciului de informații externe al Ungariei, Információs Hivatal (IH) — chiar dacă acesta continua să lucreze în cadrul Comisiei.

Funcționarul a declarat presei că nu a semnat documentul și că agentul i-a oferit chiar și bani pentru informații, dar el a refuzat. Presa a relatat că surse din domeniul securității au confirmat declarația funcționarului.

La acea vreme, superiorul agentului operațional la ambasadă era ambasadorul Ungariei la UE, Várhelyi, care în prezent deține portofoliul Comisiei pentru sănătate și bunăstarea animalelor.