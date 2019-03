Șansa României de a găzdui o agenție europeană. Începe bătălia pentru găzduirea Autorității Europene a Muncii, un organism înființat în baza acordului dintre Parlamentul European și Președinția României la Consiliul UE

Uniunea Europeană este pregătită pentru “scenariul cel mai rău”, în contextul în care Acordul Brexit a fost respins pentru a treia oară, vineri, de Parlamentul britanic, a afirmat, pe Twitter, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba.

“Acordul Brexit a fost respins pentru a treia oară de Parlamentul britanic. Deşi regretăm decizia, preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene şi UE au întreprins toate măsurile de contingenţă pentru scenariul cel mai rău. Consiliul Afaceri Generale este gata să sprijine solicitările de la Londra. Consiliul European va evalua calea de urmat pe 10 aprilie”, a arătat oficialul de la București.

Brexit deal rejected for the 3rd time by the British Parliament. Although we regret the decision, the #RO2019EU #EU undertook all contingency measures to be prepared for this bad situation. #GAC50 ready to assist any decision from London #EUCO will assess the way frwrd 10/04.

