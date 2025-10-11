Săptămâna agitată din politica franceză ajunge în etapa deciziei lui Emmanuel Macron de a-l renominaliza pe Sebastien Lecornu pentru funcția de prim-ministru

Președintele francez Emmanuel Macron l-a renominalizat pe Sebastien Lecornu pentru funcția de prim-ministru al țării, la patru zile după ce acesta din urmă și-a prezentat demisia, informează Deutsche Welle, BBC, Politico Europe și France 24.

Liderul francez a făcut acest anunț vineri seara, după ce a avut discuții cu reprezentanții partidelor politice la Palatul Elysee, cu excepția celor ai formațiunilor de extremă dreapta și extremă stânga.

Revenirea lui Lecornu pe fotoliul premierului este una surprinzătoare, având în vedere că, în urmă cu câteva zile, a declarat la televiziunea publică că „nu vânează funcția” și „misiunea sa este încheiată”.

„Accept – din datorie – misiunea care mi-a fost încredințată de președintele Republicii de a face tot posibilul pentru a adopta un buget pentru Franța până la sfârșitul anului și pentru a răspunde problemelor cotidiene ale concetățenilor noștri. Trebuie să punem capăt acestei crize politice care exasperează francezii și acestei instabilități care dăunează imaginii Franței și intereselor sale. Așa cum am spus, acest lucru nu se poate realiza decât în anumite condiții, tragând concluziile care se impun din ultimele săptămâni: toate dosarele discutate în cadrul consultărilor din ultimele zile vor fi supuse dezbaterii parlamentare: deputații și senatorii își vor putea asuma responsabilitatea, iar dezbaterile vor trebui să se desfășoare până la capăt; redresarea finanțelor publice rămâne o prioritate pentru viitorul și suveranitatea noastră: nimeni nu se va putea sustrage acestei necesități; toate ambițiile sunt legitime și utile, dar cei care vor intra în guvern vor trebui să se angajeze să se detașeze de ambițiile prezidențiale pentru 2027; noua echipă guvernamentală va trebui să întruchipeze reînnoirea și diversitatea competențelor. Voi face tot posibilul pentru a duce la bun sfârșit această misiune”, a reacționat Lecornu într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Primele 27 de zile ale lui Lecornu în funcție au fost întrerupte brusc luni, la doar 14 ore după ce și-a numit cabinetul. Componența acestuia, formată în principal din aliați ai lui Macron și câțiva conservatori, a înfuriat partidele de opoziție și unii membri ai coaliției guvernamentale minoritare, făcând viitorul său nesustenabil.

Renumirea lui Lecornu a părut o posibilitate probabilă, având în vedere că era nevoie de un prim-ministru care să prezinte bugetul legislatorilor înainte de termenul limită prevăzut de lege pentru luni.

Dacă Macron ar fi numit pe altcineva, acesta ar fi fost probabil nevoit să prezinte bugetul elaborat de Lecornu și echipa sa, care vizează reducerea cheltuielilor publice nesustenabile și scăderea deficitului bugetar, estimat la 5,4% din PIB în acest an.

Având în vedere calendarul, Lecornu va trebui acum să numească până luni, 13 octombrie miniștrii responsabili cu finanțele, bugetul și securitatea socială trebuie să fie numiți până atunci.

Nerespectarea termenului limită ar priva legislatorii de cele 70 de zile pe care Constituția le acordă pentru dezbaterea și adoptarea bugetului înainte de sfârșitul anului. Curtea Constituțională are nevoie, de asemenea, de opt zile pentru a examina legislația.

Decizia lui Macron de a-l realege pe Lecornu pentru funcția de premier constituie un pariu incredibil de riscant pentru un președinte care și-a pierdut aproape complet popularitatea în rândul publicului și este din ce în ce mai izolat printre aliații săi centristi.

Primul prim-ministru al lui Macron, Edouard Philippe, îi cere în mod deschis lui Macron să demisioneze. Iar Gabriel Attal, șeful partidului lui Macron și fost prim-ministru, a declarat că președintele ar trebui să numească pe cineva din afara propriilor rânduri pentru a combate impresia că „face totul pentru a se menține la putere”.

Deși Lecornu, în vârstă de 39 de ani, s-ar putea să fi câștigat un anumit respect pentru decizia sa de a demisiona, el este încă considerat de mulți un aliat fidel al lui Macron – o legătură care i-ar putea compromite al doilea mandat de prim-ministru înainte chiar de a începe.

Bruno Retailleau, ministrul de interne demisionar și liderul conservatorilor Les Républicains, a declarat că partidul său nu va sprijini un guvern condus de o persoană apropiată de Macron.

Partidul de extremă stânga Franța Neînfrântă și partidul de extremă dreapta Reuniunea Națională și-au exprimat deja intenția de a demite cât mai curând posibil pe oricine ar fi numit Macron în funcția de prim-ministru.

Împreună, acestea controlează mai mult de o treime din locurile din Adunarea Națională, camera inferioară a parlamentului, care are mai multă putere.

Președintele Reuniunii Naționale, Jordan Bardella, a declarat pe rețeaua de socializare X că „Lecornu II” este „o glumă proastă, o rușine democratică și o umilință pentru poporul francez”.

Dacă Lecornu nu reușește să formeze un guvern, ar putea exista și mai multă instabilitate, iar acest lucru va costa și mai mult economia franceză.