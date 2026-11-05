Săptămâna Europeană a Fertilității: Diagnosticarea precoce a endometriozei și tratarea infertilității masculine, printre provocările semnalate de specialiști. Ce lipsește din Programul FIV

Autorități, decidenți, specialiști și asociații de pacienți s-au reunit marți, 3 noiembrie, în cadrul unei mese rotunde dedicate Săptămânii Europene a Fertilității, organizată de Revista Politici de Sănătate, context în care Programul social de interes național pentru susținerea cuplurilor și a femeilor singure a fost un subiect principal discutat. Au fost subliniate principalele etape de evoluție ale programului, dar și deficiențele acestuia, de la componenta dosarului până la lipsa decontării analizelor și tratamentelor pentru ambii parteneri.

Fertilitatea se tratează în doi. Ce lipsește din programul FIV

Programul FIV finanțează în prezent procedura și medicația asociată femeii, dar nu acoperă diagnosticul și tratamentul infertilității masculine. Deși infertilitatea este o problemă de cuplu, din cei 15.000 de lei acordați prin program, „0 lei” sunt destinați bărbatului cu o problemă de infertilitate

„Programul oferă 15.000 de lei, dar toți acești bani ajung la medicamente și la procedura FIV, toți acești bani se îndreaptă către femeie. Câți bani primește bărbatul cu o problemă de infertilitate? 0 lei. Ce se întâmplă în Europa? Ce fac partenerii noștri europeni? În Germania și în Franța, diagnosticul și tratamentul infertilității masculine sunt decontate integral. Ce se întâmplă în România? Uneori, cuplul renunță la tratamentul factorului masculin și astfel, rata de succes scade”, e subliniat Dr. Sebastian Voinea, medic primar urolog, MFertility Clinic.

Un plan național pentru endometrioză, necesar

Prof. univ. dr. Elvira Brătilă, medic obstetrică – ginecologie, Șef Secție Obstetrică – Ginecologie II, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu”, susține implementarea unui Plan național pentru endometrioză, în contextul în care diagnosticarea tardivă a acestei patologii presupune și probleme de infertilitate, la vârste cât mai fragede: „De ce spun că trebuie să avem un plan național, spre exemplu, pentru endometrioză? Pentru că, fiind o afecțiune care afectează femeia fertilă, poate să afecteze fertilitatea, însă, pe de altă parte, dacă femeia este diagnosticată și tratată în centre care au experiență pentru această boală, atunci boala nu mai afectează fertilitatea. (…) Trebuie să ne adresăm acestor boli care, într-adevăr, afectează fertilitatea, adenomioza și endometrioza, în așa fel încât pacientul să aibă un traseu foarte bine stabilit la nivel național.”

Peste 2.200 de copii născuți de la începerea Programului național FIV. Voucherele se epuizează rapid, dar nu toate sunt folosite

Programul social de interes național pentru susținerea cuplurilor și a femeilor singure în vederea creșterii natalității a fost extins pentru o perioadă de cinci ani, 2026–2030, pentru a asigura predictibilitate și continuitate beneficiarilor.

Voucherele, în valoare de 15.000 Lei, au o valabilitate de 12 luni de la data emiterii. După expirarea termenului, sumele care nu au fost utilizate nu mai pot fi valorificate în cadrul programului și sunt raportate către bugetul Ministerului Finanțelor. În acest context, reprezentanta Ministerului Muncii, Anca Beu, a precizat că sunt și beneficiari care nu reușesc să utilizeze voucherele primite din motive medicale sau personale: „Sperăm ca, în timp, acest proces să nu mai fie unul anual de înscriere și validare, ci să fie permanent, iar în funcție de etapizarea proceselor, sumele pe care nu le folosim în prima etapă să poată fi utilizate în etapa următoare”, a explicat Anca Beu.

Această schimbare ar putea permite o utilizare mai eficientă a fondurilor disponibile și ar oferi beneficiarilor mai multă flexibilitate în parcurgerea etapelor necesare tratamentului infertilității.