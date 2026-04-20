Săptămâna Europeană a Imunizării. UE, OMS și UNICEF fac apel la consolidarea programelor naționale și regionale de vaccinare: „Europa nu își poate permite să dea înapoi”

În întreaga lume, vaccinarea a salvat aproximativ 154 de milioane de vieți din 1974, iar în regiunea europeană acoperirea vaccinală ridicată a redus dramatic povara bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare, au transmis, într-o declarație comună, Comisia Europeană, Biroul Regional pentru Europa al OMS și Biroul Regional pentru Europa și Asia Centrală al UNICEF, marcând progresele înregistrate în ultimele două decenii în ceea ce privește vaccinarea și impactul acesteia asupra sănătății publice.

„Pe măsură ce începe cea de-a 20-a Săptămână Europeană a Imunizării, sărbătorim progresele incredibile pe care vaccinarea le-a făcut pentru a proteja sănătatea oamenilor în ultimele două decenii și solicităm o conducere îndrăzneață și un angajament sporit pentru a susține aceste progrese în anii următori”, se arată în declarația citată.

Potrivit documentului, regiunea europeană a OMS a rămas cu succes fără poliomielită endemică din 2002, aproape a realizat eliminarea regională a rujeolei și rubeolei și a înregistrat, de asemenea, scăderi dramatice ale cazurilor raportate de multe boli. Din 2000 până în 2024, cazurile de rubeolă au scăzut cu peste 99%, de difterie cu 90% și de oreion cu 95%.

Multe țări au extins, de asemenea, imunizarea pentru a proteja copiii împotriva altor boli care pun viața în pericol, inclusiv meningita, pneumonia și rotavirusul. Aproape toate țările din regiune includ vaccinul împotriva papilomavirusului uman (HPV) în programele lor de imunizare pentru a preveni cancerul de col uterin și alte forme de cancer. În plus, femeile însărcinate pot fi acum protejate împotriva unor boli precum tusea convulsivă, gripa, COVID-19 și virusul sincițial respirator (VSR), contribuind la menținerea lor și a nou-născuților lor în condiții de siguranță și sănătate, se mai arată în declarația comună.

„Cu toate acestea, ratele de imunizare în unele țări sunt în scădere, în timp ce numărul țărilor care se confruntă cu focare mari și perturbatoare de boli care pot fi prevenite prin vaccinare este în creștere. În 2024, peste 298.000 de cazuri de tuse convulsivă au fost raportate în regiunea europeană a OMS, cel mai mare număr înregistrat vreodată. În același an, cazurile de rujeolă au depășit 127 000 – cel mai mare număr din ultimii 27 de ani”, avertizează semnatarii declarației.

Potrivit declarației, unele dintre acestea pot fi atribuite lipsei de conștientizare, dezinformării și neîncrederii în vaccinuri sau în autoritățile din domeniul sănătății. Cu toate acestea, aceste focare evidențiază, de asemenea, o acoperire inegală a imunizării și deficiențe ale programelor de imunizare și ale sistemelor de asistență medicală primară. În același timp, investițiile în programele de imunizare sunt importante pentru a menține câștigurile și sustenabilitatea eforturilor actuale.

„Europa nu își poate permite să dea înapoi. Este imperativ să se consolideze programele naționale și regionale de imunizare și să se accelereze acțiunile coordonate la nivel mondial. În acest scop, Comisia Europeană a alocat deja resurse considerabile pentru sprijinirea eforturilor de imunizare atât în cadrul Uniunii Europene, cât și la nivel mondial. UNICEF, OMS și Comisia Europeană vor continua, de asemenea, să colaboreze și cu toți partenerii pentru a depăși provocările grave cu care se confruntă în prezent imunizarea. Împreună dorim să promovăm sănătatea copiilor și să deservim comunitățile marginalizate care nu au acces echitabil la vaccinuri. Mesajul nostru este simplu și clar: vaccinurile funcționează, salvează vieți și ne protejează comunitățile”, concluzionează semnatarii declarației.

În 2007, Săptămâna europeană a imunizării a fost lansată în 53 de țări din Europa și Asia Centrală pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la necesitatea și dreptul fiecărui copil de a fi protejat împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare. De atunci, săptămâna anuală a asigurat informarea și protejarea multor persoane din întreaga regiune europeană a OMS, în timp ce programele naționale de imunizare au îmbunătățit, de asemenea, sănătatea publică.