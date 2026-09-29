Șapte din zece britanici doresc o relație mai strânsă cu UE, existând un sprijin majoritar și în rândul alegătorilor Reform UK, partid eurosceptic (sondaj Politico)

Șapte din zece alegători doresc ca guvernul să stabilească o relație mai strânsă cu Uniunea Europeană, potrivit unui nou sondaj Politico care evidențiază amploarea sprijinului acordat revizuirii acordului privind Brexit-ul.

Chiar și în rândul alegătorilor care susțin partidul Reform UK al lui Nigel Farage, unul dintre susținătorii Brexitului, o majoritate — 51% — împărtășește opinia că actualul acord cu Bruxelles este prea distant.

Sondajul vine într-un moment extrem de delicat pentru Partidul Laburist, aflat la guvernare în Marea Britanie, prim-ministrul Andy Burnham confruntându-se cu cererile unor colegi de rang înalt de a anula Brexitul și de a reintra în UE.

Referendumul privind Brexit-ul de acum un deceniu a divizat țara, a costat funcția a doi prim-miniștri și a declanșat negocieri de părăsire a UE, adesea tensionate, între Londra și Bruxelles, care au durat ani de zile până la finalizare.

Public First a solicitat mai întâi respondenților părerea lor cu privire la apropierea țării de UE și acceptarea normelor UE. Aproximativ 31% au afirmat că Marea Britanie ar trebui să construiască o relație „mai strânsă” cu Bruxelles, dar numai dacă acest lucru nu ar implica respectarea normelor UE. În schimb, 39% și-au exprimat dorința unei cooperări „mult mai strânse”, chiar dacă aceasta ar impune Regatului Unit să respecte din nou anumite norme ale UE.

Sondajul confirmă, de asemenea, modul în care dezbaterea privind Brexit-ul a divizat țara în două tabere — pro și contra. Susținătorii partidelor de stânga sunt mult mai dispuși să susțină o relație mai strânsă cu UE decât cei de dreapta. Alegătorii Partidului Verde s-au arătat cei mai entuziaști dintre toți: 64% au declarat că ar susține legături mult mai strânse cu UE, chiar dacă acest lucru ar însemna aplicarea unui număr mai mare de norme ale UE. Alegătorii mai în vârstă s-au arătat mai puțin entuziaști în privința unor legături mai strânse cu Bruxelles-ul.

Dintre alegătorii partidului Reform UK, 51% au declarat că doresc o relație mai strânsă — de două ori mai mult decât cei 25% care doresc o distanțare mai mare față de UE. Acest lucru reprezintă o potențială provocare pentru liderul partidului, Farage, un eurosceptic de carieră. Rezultatul sondajului ar putea oferi, de asemenea, argumente politicienilor laburiști care doresc ca Burnham să fie mai ambițios în ceea ce privește planurile sale de a consolida relația dintre Regatul Unit și UE, incluzând, eventual, o revenire în uniunea vamală a blocului, în piața unică sau chiar o aderare deplină la UE.

În timp ce Burnham se pregătea să țină marți discursul său în fața membrilor și activiștilor partidului din Liverpool, o serie de miniștri și alte personalități și-au exprimat opiniile cu privire la modul în care ar trebui să arate relația mai strânsă dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, iar părerile sunt împărțite.

Ministrul britanic pentru Afaceri, Inovare, Știință și Comerț, Jonathan Reynolds, a avertizat duminică că „chestiunile constituționale” legate de relația Marii Britanii cu UE generează „incertitudine” în rândul mediului de afaceri.

El a susținut abordarea actuală a guvernului britanic față de Uniunea Europeană, avertizând că ar fi „nejustificat” ca oamenii să încerce să revină la o uniune vamală. „Uitați-vă la acordurile pe care le avem deja”, a spus el. „Nu adăugăm prea multe la acestea printr-o uniune vamală… și, sincer, ar trebui să acceptăm o serie întreagă de aliniamente în materie de reglementare”, a adăugat el.

Comentariile lui Reynolds vin la câteva zile după ce fostul prim-ministru Tony Blair a publicat un articol în care solicita ca Marea Britanie să se alăture din nou unei Uniuni „reformate” în următorul deceniu. Burnham a lăsat deschisă posibilitatea includerii unui angajament privind revenirea în UE în următorul manifest electoral al Partidului Laburist, atunci când a vorbit cu jurnaliștii în timpul unei vizite la New York la începutul acestei luni.