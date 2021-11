Șapte nave militare ale forțelor navale din România, SUA, Turcia şi Ucraina au participat la un exercițiu în Marea Neagră

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat marți, la Washington, în calitate de invitat principal la dezbaterea organizată de prestigiosul think-tank Atlantic Council of the United States (ACUS), cu tema „Security and Cooperation in the Black Sea”, context în care șeful diplomației române a evidențiat provocările cu care se confruntă regiunea Mării Negre, eforturile constante ale României de a acționa ca factor de stabilitate, având în vedere importanța regiunii Mării Negre în arhitectura de securitate transatlantică.

Evenimentul a fost deschis de președintele ACUS, Frederick Kempe, și moderat de ambasadorul Paula J. Dobriansky, vice-președinte al „Scowcroft Center for Strategy and Security” din cadrul ACUS.

Organizată în cadrul vizitei pe care ministrul român de externe a efectuat-o la Washington, la invitația secretarului de stat american Antony Blinken, dezbaterea găzduită de ACUS a oferit oportunitatea prezentării evaluărilor României cu privire la principalele provocări de securitate, și nu numai, cu care se confruntă regiunea Mării Negre, precum și a prezentării eforturilor constante ale României de a acționa ca factor de stabilitate, de a proiecta valori democratice în regiune și de a promova acest subiect pe agenda euroatlantică, având în vedere importanța regiunii Mării Negre în arhitectura de securitate transatlantică.

Astfel, schimbul de opinii realizat în cadrul dezbaterii a cuprins subiecte precum angajamentul României față de securitatea la Marea Neagră, în cadrul bilateral cu SUA, dar și la nivel regional sau Aliat, precum și provocările generate de influența în această regiune a actorilor globali care nu împărtășesc valorile transatlantice și măsurile pentru combaterea sau reducerea acestor riscuri de securitate, în sens larg. Astfel, ministrul Bogdan Aurescu a pus accentul și pe eforturile de consolidare a democrației și a rezilienței strategice a statelor din regiunea Mării Negre și de combatere a amenințărilor hibride, inclusiv a campaniilor de dezinformare ce proliferează în acest spațiu, a prezentat implicarea României în înregistrarea de progrese cu privire la conflictele prelungite din regiune, precum și perspectivele și importanța sporirii prezenței americane, pe toate palierele, în această zonă.

În cadrul dezbaterii, ministrul Bogdan Aurescu a prezentat și principalele teme abordate în cadrul consultărilor cu secretarul de Stat al SUA Antony Blinken, avute la 8 noiembrie. Astfel, șeful diplomației române a arătat că a agreat cu omologul său intensificarea coordonării România-SUA privind securitatea la Marea Neagră, inclusiv în cadrul NATO. A fost abordată și consolidarea de o manieră coerentă și echilibrată a posturii de descurajare și apărare pe întreg Flancul Estic, mai ales la Marea Neagră și creșterea prezenței militare a SUA în regiune și în România. De asemenea, ministrul român a făcut referire la discuțiile pe teme economice și de cooperare energetică, inclusiv perspectivele pentru România în acest domeniu, și a reiterat importanța implicării SUA în proiecte de interconectare strategică în regiune, precum Rail2Sea și Via Carpathia.

În ceea ce privește securitatea și dezvoltarea regiunii Mării Negre, ministrul român a subliniat eforturile de peste două decenii ale României de a plasa subiectul securității la Marea Neagră pe agenda transatlantică, având în vedere faptul că securitatea în regiunea Mării Negre este parte integrantă a securității euroatlantice, cu impact asupra celei din urmă. A afirmat că, cel puțin în ultimele trei decenii, regiunea Mării Negre a fost un spațiu al conflictelor, iar această tendință se menține în acest spațiu. Astfel, conform ministrului român, aceste evoluții îngrijorătoare trebuie să genereze preocupare largă, întrucât riscul apariției unor noi provocări de securitate rămâne însemnat.

În ceea ce privește prioritățile urmărite de România în procesul dezvoltării unei Strategii a SUA privind securitatea la Marea Neagră și al creșterii implicării americane în această regiune, șeful diplomației române a subliniat deschiderea și dorința României de a contribui la dezvoltarea Strategiei menționate, punând accent asupra importanței ca această Strategie să aibă în vedere o abordare multidimensională, dincolo de securitatea în sens clasic, care să includă și soluționarea conflictelor prelungite din regiune, gestionarea provocărilor hibride, întărirea rezilienței economice, societale și democratice.

De asemenea, ministrul Aurescu s-a referit și la alte provocări hibride cu care se confruntă regiunea, precum cele legate de securitatea energetică, oferind exemplul crizei gazelor în Republica Moldova, precum și la provocările de ordin economic, generate de pandemia de COVID-19, și la importanța consolidării democratice a regiunii.

Totodată, șeful diplomației române a subliniat importanța unei abordări unitare, coerente și echilibrate a întregului Flanc Estic, promovând consolidarea posturii de descurajare și apărare, inclusiv prin creșterea prezenței militare americane în România și în sudul Flancului Estic, alături de creșterea viziunii unitare în ceea ce privește alocarea resurselor între nordul și sudul Flancului Estic. A evidențiat și oportunitatea deschisă de negocierile asupra Noului Concept Strategic al NATO pentru atingerea acestui obiectiv.

A evocat, de asemenea, importanța formatului Trilateralei România – Polonia – Turcia pe teme de securitate, la a cărei reuniune din luna aprilie 2021, găzduită de către ministrul Aurescu la București, au fost invitați, în premieră, și miniștrii de externe ai Georgiei și Ucrainei, transmițând astfel un semnal puternic în ceea ce privește sprijinul statelor participante pentru cele două state, într-un context de securitate tensionat. De asemenea, ministrul Aurescu s-a referit la importanța și eficiența Formatului București 9, evocând prezența și mesajele importante ale președintelui SUA, Joe Biden, la ediția din acest an a Summitului B9, găzduită de președintele României, Klaus Iohannis.

Cu privire la combaterea dezinformării, ministrul Bogdan Aurescu a subliniat eforturile regionale ale României de a sprijini jurnalismul independent și libertatea media – inclusiv prin donații recente acordate, din fondurile de asistență pentru dezvoltare, unor state precum Belarus și Republica Moldova, prin intermediul European Endowment for Democracy. În plus, ministrul român s-a referit la importanța educării spiritului critic al publicului general consumator de produse media, inclusiv prin mobilizarea și coordonarea instituțiilor publice și ale mesajelor transmise de acestea pe subiecte de importanță majoră. În context, ministrul român s-a referit la rolul pe care l-ar putea juca Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență, creat în acest an și aflat în proces de operaționalizare, precum și la importanța acțiunilor concrete în scopul creșterii încrederii publicului, oferind drept exemplu răspunsul complex al UE la provocările crizei pandemice.

În ceea ce privește relațiile cu China, ministrul român a subliniat caracterul modern al cadrului normativ românesc, care are o abordare principială și ține cont de interesele naționale ale României și angajamentele în relația cu parteneri și aliați internaționali, precum Statele Unite ale Americii.

În acest context, ministrul Bogdan Aurescu a menționat faptul că România a fost prima țară din lume care a semnat un memorandum de înțelegere cu SUA pe tema securității rețelelor 5G, în anul 2019, angajamentele asumate prin acest act fiind reflectate în noua legislație, alături de reglementările UE pe acest subiect. Ministrul român a evidențiat și importanța responsabilității în ceea ce privește securitatea rețelelor de telecomunicații și mediului informațional, remarcând faptul că România a reacționat, alături de aliați și parteneri, față de atacuri cibernetice direcționate de pe teritoriul chinez. De asemenea, șeful diplomației române a subliniat abordarea României față de cooperarea cu China la nivel bilateral, pragmatică și principială, axată pe respect reciproc și ținând cont de calitatea României de stat membru în UE și NATO și de partener strategic al SUA.

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a mai participat marți, 9 noiembrie, în cadrul unei mese rotunde găzduite tot de ACUS, împreună cu experți, analiști și factori de decizie, pe tema Inițiativei celor Trei Mări, cu accent asupra proiectelor strategice prioritare de interconectare promovate de România atât în cadrul Inițiativei, cât și ca proiecte de sine stătătoare – Rail2Sea și Via Carpathia. În acest context, ministrul român a pledat pentru o implicare sporită a Administrației de la Washington în proiectele menționate, inclusiv din perspectiva oportunităților de diversificare, în acest mod, a prezenței americane în regiune, în plus față de prezența militară. Ministrul Bogdan Aurescu a subliniat importanța proiectelor Rail2Sea și Via Carpathia pentru redresarea economică post-criză în această regiune, precum și relevanța celor două proiecte din punct de vedere al mobilității militare pe Flancul Estic. Totodată, ministrul român a evocat discuțiile actuale pe această temă cu Administrația SUA, pledând pentru implicarea directă a părții americane în aceste proiecte, inclusiv financiar.

Vizita se înscrie într-un nou trend ascendent al relației de parteneriat strategic dintre România și Statele Unite, ea urmând vizitei pe care secretarul american al apărării Lloyd Austin a efectuat-o în luna octombrie la București, unde a fost primit de președintele Klaus Iohannis și omologul român Nicolae Ciucă. De asemenea, vizita are loc după ce SUA și România au anunțat, prin președintele Klaus Iohannis și emisarul special pentru climă al președintelui SUA, John Kerry, un acord prin care SUA vor construi în România primul reactor nuclear modular de mici dimensiuni. Aceasta va fi prima întrevedere bilaterală oficială Aurescu – Blinken, deși cei doi au mai discutat atât în marja reuniunilor NATO și OCDE, cât și telefonic. Vizita ministrului român de externe la Washington are loc la un an de zile de la precedenta deplasare la Departamentul de Stat, când Bogdan Aurescu a fost primit de predecesorul lui Antony Blinken, fostul secretar de stat Mike Pompeo.