Cei șapte lideri europeni solicită guvernelor să nu mai elibereze vize sportivilor din Rusia și Belarus, o măsură care ar putea împiedica participarea inclusiv a celor care au primit permisiunea de a concura sub drapel neutru.

De asemenea, aceștia cer înăsprirea regulilor UE privind acordarea vizelor, pentru a limita călătoriile neesențiale din Rusia, în general. Însă, în condițiile în care o propunere legislativă în acest sens este așteptată abia la începutul anului 2027, liderii consideră că problema este „prea urgentă” pentru a mai aștepta.

„Permiterea participării reprezentanților statului rus la competiții internaționale riscă să transmită un semnal de acceptare treptată a războiului de agresiune al Rusiei. Este pur și simplu imposibil să separăm sportul de geopolitică”, au scris aceștia într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Consiliului European, António Costa.

Disputa se manifestă deja în sporturile de iarnă. Federația Internațională de Schi și Snowboard (FIS) a aprobat participarea a peste 400 de sportivi și membri ai personalului tehnic din Rusia și Belarus, în calitate de participanți neutri, în acest sezon.

Cu toate acestea, Polonia a exclus posibilitatea acordării vizelor săritorilor cu schiurile din Rusia pentru etapele Cupei Mondiale de la Wisła și Zakopane. Suedia a luat măsuri pentru a exclude schiorii ruși de la Campionatele Mondiale pe care le va găzdui în februarie. La rândul lor, restricțiile de intrare impuse de Finlanda au împiedicat participarea foștilor campioni mondiali la patinaj artistic Anastasia Mishina și Aleksandr Galliamov la competiția desfășurată weekendul trecut la Helsinki.

Echipele de hochei ale Rusiei au primit, de asemenea, permisiunea de a reveni în competițiile internaționale, în urma unei decizii pronunțate de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) la 30 octombrie. Însă Canada, care găzduiește în decembrie o competiție de juniori, a interzis intrarea în țară a echipei Rusiei.

Mai multe state europene au anunțat, de asemenea, că nu vor participa la competiția masculină de seniori programată în luna mai a anului viitor, în Germania. Berlinul face presiuni pentru reintroducerea interdicției privind participarea echipelor Rusiei.

Cele șapte state intenționează să își susțină poziția la summitul UE de joi, de la Bruxelles.