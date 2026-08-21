Șapte țări, printre care Franța, Germania și Regatul Unit, condamnă planul Israelului de extindere a coloniilor în Cisiordania: „Va submina perspectiva unei soluții bazate pe două state”

Franța, Germania, Regatul Unit, Italia, Țările de Jos, Canada și Norvegia au condamnat joi, printr-o declarație comună, decizia Israelului de a publica licitații pentru lucrări de construcție în cadrul proiectului de colonizare E1 din Cisiordania ocupată, avertizând că acesta va submina perspectiva soluției celor două state.

„Decizia Guvernului israelian de a publica licitații pentru lucrări de construcție în cadrul proiectului de colonizare E1 este inacceptabilă. Comunitatea internațională s-a opus de mult timp extinderii coloniilor israeliene și și-a exprimat în mod repetat îngrijorarea profundă, atât în privat, cât și public. Proiectul de colonizare E1 va submina perspectiva unei soluții bazate pe două state, întrucât va fragmenta Cisiordania și va afecta continuitatea teritorială a teritoriilor palestiniene”, consemnează comunicatul.

Statele semnatare au reiterat că dreptul internațional consideră ilegale coloniile israeliene din Cisiordania, poziție susținută de comunitatea internațională și reafirmată de Consiliul de Securitate al ONU.

„Într-un moment de gravă instabilitate în Cisiordania, marcat de niveluri fără precedent ale violențelor comise de coloniști împotriva civililor și de restricții severe asupra economiei palestiniene, această decizie este cu atât mai îngrijorătoare”, avertizează statele semnatare.

Totodată, statele au cerut Israelului să retragă imediat planurile și să oprească extinderea coloniilor în Cisiordania, avertizând că aceasta îndepărtează și mai mult perspectiva păcii și subminează poziția internațională a Israelului.

„Companiile nu ar trebui să ia în considerare participarea la licitațiile pentru lucrările de construcție. Acestea ar trebui să fie conștiente de consecințele juridice și reputaționale, inclusiv de riscul de a se implica în încălcări grave ale dreptului internațional. Ne reafirmăm angajamentul față de o pace cuprinzătoare, justă și durabilă, bazată pe soluția celor două state. Vom continua să acționăm în sprijinul acestui obiectiv”, au concluzionat statele semnatare.