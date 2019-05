Șase medalii obținute de România în 2019 la Olimpiada Internațională de Chimie de la Sankt Petersburg

Pentru câteva zile, Bucureștiul va deveni capitala jazz-ului mondial, oferind iubitorilor de muzică seri memorabile cu ritmuri originale, idei indrăznete și combinații surprinzătoare. Timp de zece zile, în perioada 9-18 mai, EUROPAfest 2019 va revitaliza scena muzicală a României, reunind la București și Sibiu peste 300 de muzicieni din 31 de țări-Europa, dar și invitați speciali de pe alte continente.

Festivalul Internațional EUROPAfest, o tradiție culturală de 26 ani, este singurul din Europa care prezintă 4 genuri muzicale într-un singur eveniment: jazz, pop, blues, clasic. Acesta are ca obiectiv prezentarea diversitătii culturale a Europei, reunind artiști, culturi și mentalităti de pe întreg continentul. Dincolo de prestigiul său profesional, festivalul apropie publicul larg din România de muzică bună, de calitate, aducând în București nume ale momentului din toate colțurile Europei și invitați speciali de pe alte continente.

EUROPAfest se desfășoară, de 14 ani, sub Înaltul Patronaj al Altețelor Lor Regale, Principesa Margareta, Custodele Coroanei, și Principele Radu, iar în 2015 a fost premiat de Comisia Europeană.

De altfel, Festivalul a fost primul eveniment din România care a primit în 2005 Înaltul Patronaj al Casei Regale.

,,Au trecut paisprezece ani de când am acordat Patronajul nostru Festivalului Internațional de Muzică EUROPAfest. Ne bucurăm că Bucureștiul devine, an de an, grație EUROPAfest, capitala europeană a muzicii de toate vârstele și genurile, de la clasic la jazz, blues și pop. Ne gândim cu încredere în viitor și suntem mândri că EUROPAfest onorează, neîntrerupt, de douăzeci și cinci de ani încoace, talentul, creativitatea și diversitatea tinerilor muzicieni de pe toate meridianele globului. Adresăm felicitările noastre pentru toți acești ani, plini de realizări, Festivalului”, este mesajul transmis de către Altețele lor regale.

Evenimentul se va desfăsura sub sloganul ,,It’s all about live quality music!”

Gala de deschidere va avea loc pe 9 mai, pe scena Teatrului Odeon, din București, de la ora 19,00, printr-un concert de jazz susținut de Dan Papirany Trio, cu muzicieni din Australia, Israel și Noua Zeelandă, și Gabriele Agosta din Italia. În paralel, deschiderea festivalului se va face la Sibiu printr-un concert al orchestrei Filarmonicii de Stat.

Programul festivalului în capitală și la Sibiu

În perioada 11 – 18 mai, în Capitală va avea loc Bucharest International Jazz Competition.

Sala Dalles va găzdui zilnic, începând cu 13 mai şi până pe 17 mai, de la ora 19,00, un concert de jazz care va aduce ultimele tendinţe de pe scenele internaţionale – SUA, Canada, Europa, America de Sud şi Asia. Spectatorii vor avea posibilitatea să asculte 16 trupe din 13 ţări. Intrarea la un concert este 49 lei şi biletele se pot achiziţiona de pe iabilet.ro.

În aceeaşi perioadă mai are loc cea de-a 25-a ediţie a Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti. Peste 60 de violonişti din 24 de ţări vor concerta în faţa unui juriu de specialişti internaţionali pentru premii de 10.000 euro. La acest eveniment, elevii şi studenţii au accesul liber în limita locurilor disponibile.

Între 10 şi 17 sunt programate concertele after-hours. În fiecare seară, de la 20,00, cafeneaua Hotelului Ibis Gara de Nord va găzdui muzicieni ai noului val de jazz. Intrarea la un concert este 49 lei şi biletele se pot achiziţiona de pe iabilet.ro.

La Sibiu vor avea loc concerte simfonice pe scena Sălii Thalia, în perioada 9 – 18 mai. Evenimentul de vârf este Best World Violinists în care vor evolua cei mai buni violonişti din concurs alături de Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu.

Între 14 şi 18 mai sunt organizate workshopuri pentru vioară şi jazz, cel mai aşteptat fiind cel condus de artista Doroteya Lyutskanova din Bulgaria.

Festivalul se încheie pe 18 mai cu Gala EUROPAfest. Vor evolua cele mai bune trupe şi cei mai buni violonişti şi vor fi premiaţi câştigătorii concursurilor din cadrul festivalului. Cu aceeaşi ocazie va fi decernată Diploma de Excelenţă din partea Casei Regale.