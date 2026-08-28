Șase state UE solicită reducerea cu câteva sute de miliarde de euro a viitorului buget european pe termen lung

Șase state europene solicită reducerea viitorului buget european pe termen lung cu câteva sute de miliarde de euro, considerând propunerea Comisiei Europene de aproape 2.000 de miliarde de euro prea mare.

„Bugetul multianual va crește pentru a reflecta prioritățile noastre strategice, însă acest lucru poate avea loc doar într-o manieră moderată. Pentru a ajunge la un compromis acceptabil, propunerea Comisiei, în valoare de aproape 2.000 de miliarde de euro, trebuie redusă în mod echilibrat cu câteva sute de miliarde de euro”, transmit reprezentanții Germaniei, Țărilor de Jos, Austriei, Finlandei, Suediei și Danemarcei într-o declarație comună, care a fost publicată ieri, 27 august, în urma unei reuniuni la Berlin.

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De asemenea, cele șase state resping contractarea unei noi datorii comune la nivelul UE: „O nouă contractare de datorii comune nu reprezintă o soluție pentru provocările noastre bugetare și nu constituie o alternativă la reformele structurale.”

În textul comun se mai susține faptul că „respectarea valorilor noastre comune și a statului de drept trebuie să constituie o condiție fundamentală pentru accesul la orice finanțare europeană.”

În același timp, Danemarca, Germania, Țările de Jos, Austria, Finlanda și Suedia cer instituțiilor europene să își îndeplinească atribuțiile fără majorarea efectivelor de personal: „În plus, ne așteptăm ca instituțiile UE să își îndeplinească atribuțiile cu efectivele de personal existente.”

Reamintim că António Costa a început în această săptămână „Tour des Capitales”, seria anuală de consultări pe care președintele Consiliului European o desfășoară cu liderii statelor membre la începutul sezonului politic european. Turul din acest an se desfășoară între 25 august și 17 septembrie și are în prim-plan negocierile privind viitorul buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034, alături de apărare, competitivitate, extinderea Uniunii și sprijinul pentru Ucraina.