Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii: Emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 13.3 % în 2020

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, salută prima livrare de vaccinuri anti-COVID-19 în Ucraina, „vecinul apropiat, prietenul și partenerul cheie al UE”.

„Sunt foarte fericită și emoționată să văd primele livrări de vaccinuri către Ucraina prin COVAX, instrument în cadrul căruia UE este unul dintre principalii donatori. Ucraina este un vecin apropiat, prieten și partener cheie al UE. Suntem alături de Ucraina și vom continua să-i sprijinim cetățenii în toate modurile posibile”, a scris șeful Executivului European pe contul de Twitter.

I’m very happy & moved to see the 1st deliveries of vaccines to Ukraine through #COVAX, to which the EU is one of the lead donors.

Ukraine is a close neighbour, friend & key partner of the EU. We stand by Ukraine’s side & will continue to support its people in all possible ways. https://t.co/Qy2xK4T5Pf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 16, 2021