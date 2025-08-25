Schimb dur de replici pe tema securității energetice între Ucraina și Ungaria: Szijjártó îl acuză pe Zelenski de intimidare, iar Sybiha sugerează Budapestei să devină independentă de Rusia

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, i-a răspuns dur, duminică, omologului său ungar, Péter Szijjártó, după ce acesta l-a acuzat pe Volodimir Zelenski că ar fi amenințat Ungaria.

„Voi răspunde într-o manieră maghiară. Nu este nevoie să-i spuneți președintelui Ucrainei ce să facă sau să spună și când. El este președintele Ucrainei, nu al Ungariei”, a transmis Sybiha.

I will reply in a Hungarian manner. You don’t need to tell the Ukrainian President what to do or say, and when. He is the President of Ukraine, not Hungary. Hungary’s energy security is in your own hands. Diversify and become independent from Russia, like the rest of Europe. https://t.co/G0JPu5xYHo — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 24, 2025

Replica vine după ce Péter Szijjártó a acuzat Ucraina de „încălcarea suveranității” prin atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice ruse, care au dus la suspendarea temporară a livrărilor de petrol prin conducta Druzhba către Ungaria.

„[Zelenski] a folosit sărbătoarea națională a Ucrainei pentru a amenința Ungaria. Respingem ferm intimidarea președintelui ucrainean”, a declarat Szijjártó, adăugând că „în ultimele zile, Ucraina a desfășurat atacuri grave împotriva aprovizionării noastre cu energie. Un atac asupra securității energetice este un atac asupra suveranității.”

„Un război cu care Ungaria nu are nicio legătură nu poate justifica încălcarea suveranității noastre. Îi cerem lui Zelenski să înceteze să mai amenințe Ungaria și să pună capăt atacurilor iresponsabile asupra securității noastre energetice”, a continuat dur ministrul ungar

Ungaria este unul dintre puținele state membre ale Uniunii Europene care continuă să depindă în mare parte de petrolul rusesc, în timp ce alte țări și-au redus importurile după invazia pe scară largă din februarie 2022.

Premierul Viktor Orbán și-a menținut relațiile cu Vladimir Putin, a blocat sau întârziat pachetele de ajutor ale UE pentru Kiev și a avertizat că ar putea folosi dreptul de veto pentru a împiedica aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, atâta timp cât acest pas contravine intereselor Budapestei.

În replică, șeful diplomației ucrainene i-a transmis omologului său că „securitatea energetică a Ungariei este în mâinile voastre”. „Diversificați și deveniți independenți de Rusia, la fel ca restul Europei”, a continuat Sybiha.

Acest schimb de mesaje acide nu este unul nou, însă. În ultimele săptămâni, Budapesta a denunțat mai multe atacuri atribuite armatei ucrainene asupra infrastructurii de tranzit energetic, chiar lunea trecută Szijjártó exprimându-și „indignarea” că ele perturbă aprovizionarea cu petrol a Ungariei și avertizând că ar putea tăia furnizarea de electricitate către Ucraina.

Replica Kievului nu a întârziat. Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sybiha, a declarat ulterior că Ungaria „poate trimite acum plângeri” la Moscova, nu la Kiev.

Pe fondul acestei situații, oficialul ungar a acuzat Comisia Europeană și guvernul ucrainean că încearcă să implice Budapesta în conflict:

„Bruxellesul și Kievul încearcă să implice Ungaria în războiul din Ucraina de trei ani și jumătate, iar atacurile ucrainene din ce în ce mai frecvente asupra securității noastre energetice au și acest obiectiv. Să fim încă o dată clari: acesta nu este războiul nostru, nu avem nicio legătură cu el, vrem să rămânem în afara lui”, a afirmat Szijjártó.

Ungaria și Slovacia beneficiază de o derogare de la embargoul impus de UE asupra țițeiului rusesc, ambele state depinzând în mare măsură de livrările prin conducta Drujba. Potrivit EFE, Ungaria importă 65% din petrol și 85% din gaze din Rusia.