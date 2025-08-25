INTERNAȚIONAL
Schimb dur de replici pe tema securității energetice între Ucraina și Ungaria: Szijjártó îl acuză pe Zelenski de intimidare, iar Sybiha sugerează Budapestei să devină independentă de Rusia
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, i-a răspuns dur, duminică, omologului său ungar, Péter Szijjártó, după ce acesta l-a acuzat pe Volodimir Zelenski că ar fi amenințat Ungaria.
„Voi răspunde într-o manieră maghiară. Nu este nevoie să-i spuneți președintelui Ucrainei ce să facă sau să spună și când. El este președintele Ucrainei, nu al Ungariei”, a transmis Sybiha.
I will reply in a Hungarian manner.
You don’t need to tell the Ukrainian President what to do or say, and when. He is the President of Ukraine, not Hungary.
Hungary’s energy security is in your own hands. Diversify and become independent from Russia, like the rest of Europe. https://t.co/G0JPu5xYHo
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 24, 2025
Replica vine după ce Péter Szijjártó a acuzat Ucraina de „încălcarea suveranității” prin atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice ruse, care au dus la suspendarea temporară a livrărilor de petrol prin conducta Druzhba către Ungaria.
„[Zelenski] a folosit sărbătoarea națională a Ucrainei pentru a amenința Ungaria. Respingem ferm intimidarea președintelui ucrainean”, a declarat Szijjártó, adăugând că „în ultimele zile, Ucraina a desfășurat atacuri grave împotriva aprovizionării noastre cu energie. Un atac asupra securității energetice este un atac asupra suveranității.”
„Un război cu care Ungaria nu are nicio legătură nu poate justifica încălcarea suveranității noastre. Îi cerem lui Zelenski să înceteze să mai amenințe Ungaria și să pună capăt atacurilor iresponsabile asupra securității noastre energetice”, a continuat dur ministrul ungar
Ungaria este unul dintre puținele state membre ale Uniunii Europene care continuă să depindă în mare parte de petrolul rusesc, în timp ce alte țări și-au redus importurile după invazia pe scară largă din februarie 2022.
Premierul Viktor Orbán și-a menținut relațiile cu Vladimir Putin, a blocat sau întârziat pachetele de ajutor ale UE pentru Kiev și a avertizat că ar putea folosi dreptul de veto pentru a împiedica aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, atâta timp cât acest pas contravine intereselor Budapestei.
În replică, șeful diplomației ucrainene i-a transmis omologului său că „securitatea energetică a Ungariei este în mâinile voastre”. „Diversificați și deveniți independenți de Rusia, la fel ca restul Europei”, a continuat Sybiha.
Acest schimb de mesaje acide nu este unul nou, însă. În ultimele săptămâni, Budapesta a denunțat mai multe atacuri atribuite armatei ucrainene asupra infrastructurii de tranzit energetic, chiar lunea trecută Szijjártó exprimându-și „indignarea” că ele perturbă aprovizionarea cu petrol a Ungariei și avertizând că ar putea tăia furnizarea de electricitate către Ucraina.
Replica Kievului nu a întârziat. Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sybiha, a declarat ulterior că Ungaria „poate trimite acum plângeri” la Moscova, nu la Kiev.
Pe fondul acestei situații, oficialul ungar a acuzat Comisia Europeană și guvernul ucrainean că încearcă să implice Budapesta în conflict:
„Bruxellesul și Kievul încearcă să implice Ungaria în războiul din Ucraina de trei ani și jumătate, iar atacurile ucrainene din ce în ce mai frecvente asupra securității noastre energetice au și acest obiectiv. Să fim încă o dată clari: acesta nu este războiul nostru, nu avem nicio legătură cu el, vrem să rămânem în afara lui”, a afirmat Szijjártó.
Ungaria și Slovacia beneficiază de o derogare de la embargoul impus de UE asupra țițeiului rusesc, ambele state depinzând în mare măsură de livrările prin conducta Drujba. Potrivit EFE, Ungaria importă 65% din petrol și 85% din gaze din Rusia.
Polonia nu va mai putea plăti, din 1 octombrie, abonamentul pentru accesul Ucrainei la rețeaua de sateliți de comunicații Starlink, în urma unui veto al președintelui polonez
Polonia nu va mai putea plăti începând cu 1 octombrie abonamentul pentru accesul Ucrainei la rețeaua de sateliți de comunicații Starlink, după ce noul președinte conservator polonez Karol Nawrocki a blocat prin veto o lege care prelungea plata acestui abonament prin care Ucraina are acces la rețeaua de sateliți a lui Elon Musk, o rețea esențială pentru comunicațiile și operațiunile de luptă ale armatei ucrainene în războiul cu Rusia, transmite Reuters, citat de Agerpres.
„Legea, față de care președintele Nawrocki a opus veto, extindea perioada de asistență, adică finanțarea din Fondul de Ajutor pentru Ucraina, până în martie anul viitor. Prin urmare, nu mai există bază legală pentru această finanțare începând cu 1 octombrie”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului polonez al Digitalizării.
Prin rețeaua de sateliți Starlink, miliardarul american Elon Musk a ajutat Ucraina să mențină operaționale internetul și comunicațiile, după ce odată cu lansarea invaziei, în februarie 2022, Rusia a distrus rețelele de internet și telefonie mobilă ucrainene.
Armata ucraineană depinde în mare măsură de terminalele Starlink ale companiei SpaceX pentru comunicațiile pe câmpul de luptă și pentru unele operațiuni cu drone. Aceste sisteme s-au dovedit rezistente în fața operațiunilor de spionaj și bruiaj desfășurate de inamic.
Conform guvernului de la Kiev, până în aprilie anul acesta Ucraina a primit peste 50.000 de terminale Starlink. Ușor de transportat și de utilizat, aceste dispozitive de mărimea unei cutii de pizza comunică cu miile de sateliți SpaceX plasați pe orbită. Primele terminale au fost furnizate Ucrainei chiar de SpaceX, altele fiind donații finanțate de Polonia, SUA și Germania.
Tot într-o lovitură la adresa Kievului, noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a prezentat luni o propunere de limitare a accesului ucrainenilor la alocațiile pentru copii și la asistența medicală, precum și o inițiativă separată de interzicere a glorificării unui lider naționalist ucrainean din al Doilea Război Mondial.
„Nu mi-am schimbat opinia şi intenţionez să-mi duc la îndeplinire obligaţiile şi cred că alocaţia (familială) ar trebui acordată doar acelor ucraineni care fac efortul să lucreze în Polonia, la fel şi în cazul asistenţei medicale”, a declarat el în faţa presei.
Citiți și Este esențial ca Polonia să continue să sprijine Ucraina, i-a transmis Zelenski noului președinte polonez, în prima conversație după câștigarea alegerilor
Euroscepticul Karol Nawrocki a câștigat la limită alegerile prezidențiale poloneze din luna iunie, dând o mare lovitură eforturilor guvernului centrist al lui Donald Tusk de a consolida orientarea proeuropeană a Varșoviei.
Cu toate acestea, experți ai Atlantic Council arată într-o analiză post-alegeri că adevărata provocare care îl așteaptă pe Nawrocki este aceea de a găsi un echilibru între identificarea unui numitor comun cu guvernul condus de Tusk pentru a lupta împotriva amenințării ruse și necesitatea de a colabora cu administrația Trump, facilitând astfel consensul transatlantic în beneficiul securității europene și ucrainene.
Ucraina “prețuiește livrările vitale de echipamente de apărare” din partea României, răspunde Zelenski unei scrisori trimise de Nicușor Dan
Ucraina apreciază sincer sprijinul României și livrările vitale de echipamente de apărare care contribuie la protejarea orașelor și comunităților noastre, a transmis duminică, pe X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Șeful statului ucrainean a răspuns pe rețeaua de socializare la mesajele și scrisorile pe care liderii internaționali le-au transmis cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, marcată pentru al patrulea an consecutiv sub semnul agresiunii armate ruse.
“Apreciez scrisoarea de felicitare amabilă și prietenoasă din partea președintelui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Ucraina și România se confruntă cu provocări comune în materie de securitate în regiunea noastră și colaborăm strâns pentru a le contracara. Ucraina prețuiește sprijinul României și livrările vitale de echipamente defensive care contribuie la protejarea orașelor și comunităților noastre. Împreună, lucrăm pentru a aduce o pace durabilă”, a scris Zelenski.
I appreciate the kind and friendly congratulatory letter from President @NicusorDanRO marking Ukraine’s Independence Day. Ukraine and Romania face common security challenges in our region, and we are working hand in glove to counter them. Ukraine genuinely values Romania’s… pic.twitter.com/S6UBoj93Tx
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025
De Ziua Independenței Ucrainei, transmit poporului ucrainean cele mai calde felicitări și sincere urări de pace și securitate. În pofida agresiunii ruse în curs împotriva statului dumneavoastră, doresc să reafirm sprijinul României pentru lupta legitimă a Ucrainei pentru autoapărare”, a transmis șeful statului român Nicușor Dan, duminică.
Mai mult decât atât, România a fost reprezentată duminică de ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și de șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, la Kiev, la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei.
În context, ministrul apărării a avut convorbiri politice bilaterale cu omologul ucrainean, Denîs Șmîhal, care a remarcat că România “a furnizat deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar”, iar “soldații noștri vor primi al 23-lea în viitorul apropiat” din partea Bucureștiului.
De la începutul invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022, România s-a alăturat efortului european și transatlantic de susținere a Ucrainei. Țara noastră a oferit ajutor umanitar refugiaților, sprijin logistic și militar pentru Kiev, dar și asistență financiară și politică în instituțiile europene și internaționale. Bucureștiul a sprijinit constant aspirațiile de integrare europeană ale Ucrainei și a facilitat exporturile de cereale ucrainene prin infrastructura portuară de la Dunăre și Marea Neagră, devenind unul dintre principalii coridoare de solidaritate.
De asemenea, România a susținut în mod activ pachetele de sancțiuni impuse Federației Ruse de Uniunea Europeană și a promovat în plan diplomatic menținerea sprijinului internațional pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
Iranul reia marți negocierile nucleare la Geneva cu Franța, Germania și Regatul Unit
Iranul va relua marți, la Geneva, discuțiile privind programul său nuclear cu Franța, Regatul Unit și Germania, cele trei state europene semnatare ale acordului din 2015, a transmis televiziunea de stat iraniană, potrivit AFP, preluat de Agerpres. Cele trei capitale au avertizat că vor restabili sancțiunile ONU dacă nu se ajunge la o soluție până la sfârșitul lunii august.
„Acest nou ciclu de negocieri”, după cel din iulie de la Istanbul, „se va desfășura la nivel de miniștri adjuncți ai afacerilor externe, la Geneva”, a precizat televiziunea iraniană. Delegația de la Teheran va fi condusă de Majid Takht-Ravanchi, conform agenției Tasnim.
Acordul nuclear semnat în 2015 de Iran cu Franța, Marea Britanie, Germania, Statele Unite, Rusia și China prevedea limitarea programului nuclear iranian în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor internaționale. Înțelegerea a fost, însă, grav afectată după ce Washingtonul s-a retras unilateral în 2018, sub prim administrație Donald Trump. Ca reacție, Iranul a început să încalce treptat angajamentele, inclusiv în privința nivelului de îmbogățire a uraniului.
Deși Franța, Marea Britanie și Germania au afirmat atunci angajamentul pentru respectarea acordului, mecanismul propus pentru a compensa sancțiunile americane nu a funcționat. În consecință, multe companii occidentale au părăsit Iranul, iar țara s-a confruntat cu o criză economică și inflație puternică.
Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Iranul este singura țară fără armă nucleară care îmbogățește uraniu la 60%, un nivel mult peste limita de 3,67% stabilită prin acord. Pentru fabricarea unei arme nucleare este necesară o îmbogățire de 90%.
Statele occidentale și Israelul suspectează Teheranul că urmărește obținerea unei bombe nucleare, acuzație respinsă ferm de Republica Islamică, care insistă asupra dreptului său de a dezvolta energie nucleară în scopuri civile.
Reluarea negocierilor are loc într-un context tensionat, după conflictul de 12 zile dintre Israel și Iran, în iunie, și loviturile americane care au vizat distrugerea instalațiilor nucleare iraniene.
